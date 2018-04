Práce v cizině zajímá Čechy jen nakrátko

V rámci Evropských dnů pracovních příležitostí 2007, které včera za- čaly, to uvedla poradkyně celoevropské sítě služeb zaměstnanosti Eures Jana Kačenová.

Málokdo tak za novými pracovními zkušenostmi v zahraničí emigruje na dobu neurčitou, nebo dokonce nastálo. Největší zájem je stále o anglicky mluvící země jako Anglie nebo Irsko. Podílí se na tom i skutečnost, že tyto země nevyžadují pracovní povolení. V Německu a Rakousku je tomu naopak. Tyto země mají pro občany České republiky trh práce zavřený.

Neplatí to ale pro technicky zaměřené pracovníky. Ti totiž od 1. listopadu mohou do Německa bez složitých byrokratických procedur. Minulý týden to schválila německá vláda. Důvodem je nedostatek pracovníků právě v technických profesích. Němečtí občané tak nově nemají na úřadech práce přednost před cizinci.

