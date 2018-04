Práce v extrémních teplotách

Nadměrnému teplu a slunečnímu žáru je třeba se bránit. Přehřátí může v ojedinělých případech způsobit i smrt, především lidé se slabým srdcem by měli být opatrní. Horko způsobuje pocení a kvůli němu se z těla ztrácejí tekutiny. Mezi příznaky dehydratace patří únava, bolesti hlavy a mdloby. Odborníci proto doporučují dodržovat pravidelný pitný režim. V extrémních teplotách by měl člověk vypít alespoň tři litry tekutin denně.

Nepijte limonády

Lidé by však měli před slazenými limonádami dávat přednost obyčejné vodě, čaji, nealkoholickému pivu nebo přírodním ovocným džusům. Zaměstanavatelé v souladu se zákoníkem práce musejí poskytovat svým pracovníkům dostatečné množství pitné vody a ochranných nápojů.

„Ochranné nápoje musejí být zdravotně nezávadné, neměly by obsahovat příliš mnoho cukru a měly by být chlazené. Množství alkoholu v nich nesmí překročit jedno procento hmotnosti,“ sdělil právník Pavel Prázný. K oblíbeným nápojům v horkých provozech patří například i dobře vychlazené nealkoholické pivo, které osvěží, ale neovlivní pracovní výkon člověka. „Naše studie potvrdila, že ani po pěti vypitých nealkoholických pivech nebyl při kontrole zaznamenám žádný alkohol,“ tvrdí profesor Tomáš Zima ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Ve venkovních provozech by lidé neměli vystavovat své tělo přímému slunečnímu svitu a měli by nosit pokrývku hlavy. Přilby dělníků by všakměly větrat.

Jak používat klimatizaci

Když je na teploměru třicítka, i práce v uzavřených prostorech a kancelářích se stává peklem. Standardem by proto měla být klimatizace, její užívání by se všakmělo řídit několika zásadami.



Klimatizace by měla být nastavená tak, aby rozdíl mezi teplotou na pracovišti a venkovní teplotou ve stínu byl maximálně osmstupňů Celsia. Pro lidský organismus je totiž nezdravé prudké střídání teplot.

Proud chladného vzduchu z klimatizace by neměl v žádném případě jít přímo na zaměstnance. V takovém případě se totiž i v horkých letních měsících mohou nachladit. Od věci také není čas od času vyvětrat.

