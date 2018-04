Práce v kanceláři? Musíte být superhvězda!

Kanadský zápisník III.

Po příjezdu do Vancouveru čekala účastníky studentského pracovního programu schůzka v kanceláři agentury. Během ní jsme se dozvěděli, že v životopisech pro kanadské zaměstnavatele se kvůli zachování rovných příležitostí neuvádí věk, pohlaví, národnost a zásadně se nepřikládá fotografie. Jinak putuje životopis rovnou do koše, aby se zaměstnavatel vyhnul soudním sporům.

Pozor na příliš dobré inzeráty

Kdo má sestavený životopis a zažádal o přidělení povinného čísla sociálního pojištění, vyráží na lov pracovního místa. Ještě předtím se však vyplatí koupit si kanadskou SIM kartu do mobilního telefonu a předplacený kredit u některého z operátorů. Být kdykoliv k dosažení je první podmínka k nalezení práce. Tomu, kdo přístroj přijímající signál v Severní Americe nemá, agentura zprostředkuje nákup levného telefonu. Nepříjemnou zprávou je, že v Kanadě platíte stejnou sazbu i za příchozí hovory.

Studenti hledají práci nejčastěji v restauracích, barech nebo hotelech, možnosti však nejsou omezeny jen na turistický průmysl. Mnoho firem potřebuje v době dovolených výpomoc v kancelářích a přes místní personální agentury hledá vhodné uchazeče na administrativní pozice. Registrace v agentuře je pro uchazeče samozřejmě zadarmo.

A na co si dát při hledání práce pozor? Na inzeráty, které zní příliš dobře, často jde totiž o podvod. Sbohem je třeba dát tomu, kdo vyžaduje před uzavřením smlouvy nákup nástrojů potřebných k práci nebo zaplacení zálohy za zboží, které máte prodávat. Je nutné mít se na pozoru také před jedinci, kteří najímají lidi na cestování přes 38 kilometrů vzdálenou hranici do USA. Jestliže celníci objeví v autě cokoliv ilegálního včetně samotného auta, řidičův pobyt za oceánem se zpravidla o několik let prodlouží.

Zvláštností je znění inzerátů. Nejčastější požadavek zaměstnavatelů totiž je, aby uchazeč byl dostatečně veselý a spontánní. Každý třetí inzerát na administrativní pozici pak vyžaduje „superhvězdu“.

Jak vypadá superhvězda

Kdo je podle firmy hledající administrativní výpomoc superhvězda? „Opravdová superhvězda je oddaná své práci, čestná, loajální, pracovitá, schopná soustředit se na detaily a vykonávat několik činností najednou. Superhvězda je profesionální, taktní a při jednání diplomatická. Umí projevit pochopení a je dobrým posluchačem. Superhvězda si snadno zvyká na změny a je ochotná se neustále vzdělávat.“ Jste superhvězda ?