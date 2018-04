Práce v zahraničí: Nový Zéland

Do programu Working Holiday Scheme se Češi mohou přihlásit, pokud se nacházejí ve věkové skupině od osmnácti do třiceti let. Nemusí přitom být studenty žádné vysoké školy. Program je organizovaný celoročně. Minimální doba pobytu na Novém Zélandu není stanovena, maximálně si zde člověk může pobýt až dvanáct měsíců.

Po celou dobu zde může pracovat, musí však střídat zaměstnání. Pro jednoho zaměstnavatele je dovoleno pracovat jen tři měsíce. Stálou práci si můžete najít pouze v případě, že na Novém Zélandu úspěšně zažádáte o pracovní povolení. Člověk zde může mít i několik zaměstnání najednou. Novozélandská legislativa nijak neomezuje pracovníka určitým maximálním počtem odpracovaných hodin za týden.

Minimální mzda

Minimální mzda v této zemi činí devět novozélandských dolarů za hodinu, průměrné výdělky jsou však o dva dolary vyšší. Jeden dolar přitomvychází zhruba na patnáct českých korun. Výše příjmů záleží na jazykové vybavenosti a také na znalostech a schopnostech každého zaměstnance. Odměna pro ty schopnější se může pohybovat až kolem dvaceti dolarů za hodinu, zejména

ve specializovaných profesích. Nezaměstnanost je zde velmi nízká (pouze 4,38 procenta), a proto nebývá těžké si zde sehnat pracovní povolení. Podle statistik novozélandské pracovní agentury IEP trvá účastníkům Working Holiday Scheme zhruba šest dní, než se někde uchytí.

Víza

Poplatky spojené s vyřízením Working holiday víza, které je potřebné pro vycestování za prací, se pohybují kolemtří tisíc korun. V motivačním dopise pro ambasádu bysteměli uvést důvody, které vás vedou k využití tohoto programu. Working holiday vízum může získat jakýkoli občan České republiky starší osmnácti a mladší třiceti let, jeho pas však musí platit ještě minimálně tři měsíce po plánovaném odletu ze země.

Pokud má účastník programu děti, nesmí je vzít s sebou. Lidé jedoucí pracovat na Nový Zéland by měli mít rezervovanou letenku zpět a měli by u sebemít hotovost ve výšiminimálně 4200 novozélandských dolarů na pokrytí běžných výdajů. Také by si měli předem uhradit zdravotní pojištění na celou dobu pobytu.

Dostupné pracovní pozice

Nejvíce nabízených volných míst najdete na Novém Zélandu v oblasti zemědělství a cestovního ruchu. Především v létě, které zde trvá od listopadu do března, je poptávka po lidech, kteří jsou ochotni pracovat v sadech či na farmách a sbírat různé druhy ovoce.

Sběr ovoce je placený od kusu, proto se tato práce doporučuje především rychlejšíma pracovitějším lidem, kterým nevadí fyzicky náročná práce v parném počasí. Výdělek však závisí také na úrodě dané sezony a na počasí. To může sbírání ovoce mnohdy znesnadnit.

„Podle zkušeností našich klientů, v případě nesnesitelně horkého počasí bývají směny posunuté,“ sdělila Alexandra Hroncová z agentury GTS international, která pro Čechy program Working Holiday Scheme zprostředkovává. Přes zimu (od května do září) se dá nalézt pracovní uplatnění v lyžařských střediscích.

V oblasti cestovního ruchu je poptávka po zaměstnancích vysoká po celý rok, především ve větších městech, jakými jsou například Auckland,Wellington či Christchurch. Mezi největší turistická centra patří také Northland, Bay of Islands, Taupo a lyžařské středisko a centrum adrenalinových sportů v Queenstownu na jižním ostrově.

Jak hledat práci?

Na Nový Zélandmůžete přiletět, aniž byste si práci sjednali předem. Naopak drtivá většina lidí hledá práci až na místě. Nabídku volných míst naleznete na internetu a v různých místních novinách. Některé z nich jsou dokonce k dostání zadarmo. Můžete zkusit také kontaktovat některou z personálních agentur.

V centrále společnosti IEP naleznete nástěnku s výčtem volných pracovních pozic. Podobné nástěnky bývají často také v hostelech, kavárnách či univerzitních kampusech. Kontaktovat můžete také organizaci Allied Work Force. Zde vám obvykle zprostředkují práci ve stavebnictví, stěhování a v továrnách. Součástí služeb je je také zaškolení o bezpečnosti práce.

Mnoho pracovních příležitostí však na nástěnkách a v novinách nenajdete, především v pohostinství to nebývá zvykem. Nezbývá než obrátit se na tyto firmy osobně. Vždy s sebou noste životopis a reference od předešlých zaměstnavatelů. Před potenciálního zaměstnavatele předstupujte vždy sami, bez houfu kamarádů čekajících venku.

Také se neucházejte o práci v restauracích v době největšího provozu, tedy v době obědů či večeří. Je vhodnější přijít v době, kdy v restauraci není příliš velký provoz.