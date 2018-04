Kývla na nabídku práce z domova. Byl to ale tahák na peníze

Linda si potřebovala přivydělat. Internetová nabídka na manuální plnění obálek propagačním materiálem jí připadala zajímavá. "Za jednu obálku zaplatíme od 4,90 korun," přečetla si na webu firmy, která tuto manuální práci nabízí.

Předem měla uhradit 690 korun, aby obdržela poštou startovací balíček včetně smlouvy o výkupu nadepsaných a ofrankovaných obálek. Firma garantovala, že jde o vratnou zálohu. "Tímto se chráníme před neseriózními jedinci, kteří nemají žádný jiný zájem než uspokojit svou vlastní zvědavost a činnost nevykonávají. Přirozeně žádný obchod si nemůže dovolit zasílat nákladné materiály každému, kdo si o ně požádá," dočetla se na webu.

Zálohu odeslala a zaregistrovala se jako vážný zájemce o přivýdělek. Když obdržela startovací balíček, nestačila se divit. "Na webu firmy byly neúplné informace," upozorňuje Linda. Z detailů, které vyčetla až ze zaslaných dokladů, zjistila, že nabízená práce není vůbec žádné terno. A o jakou práci se vlastně ucházela?

Měla se zapojit do lákání dalších zájemců o přivýdělek

Linda by musela pomocí inzerce na internetu či v novinách lákat na práci z domova další zájemce. Z manuálu, který obdržela ve startovacím balíčku, se dozvěděla, že text inzerátu by mohl znít například takto: Přivydělejte si až 3 750 korun týdně psaním dopisů. Píše se ručně úhledným písmem, psacím strojem nebo PC. Vše je zasíláno poštou. Podrobnější informace za nadepsanou a ofrankovanou obálku. Adresa pro zájemce: zde měla Linda uvést svou adresu.

Aby firma vrátila zálohu, je třeba získat alespoň 201 dalších uchazečů.

"O takovou práci nestojím, smlouvu nepodepíšu," stěžuje si Linda. Stačí totiž počítat. Aby dostala zpět svou zálohu, musela by přilákat alespoň 201 dalších uchazečů. Za každý takový dopis by dostala 5,90 korun. Tím by si vydělala prvních 1 185,90 korun, tedy více než tisícovku, což je podle smlouvy podmínka pro vrácení zálohy.

A další vychytaný háček. Z dokladů, které od firmy dostala, zjistila, že propagační materiály, které má vkládat do obálek, nejsou zadarmo. Na rozjezd dostala jen prvních deset kusů, další by musela objednat a koupit. Za balíček 200 kusů letáků si přitom firma účtuje 400 korun. Pokud by ale dokázala na tuto práci nalákat tisícovky uchazečů, propagační materiály by již dostávala zdarma. "Jako výkonnostní prémii," píše firma ve svém manuálu.

Kdo smlouvu nepodepíše, má nárok na vrácení zálohy

Mám právo požadovat zpět svou zálohu, když takovou práci odmítnu?" ptá se Linda. Podle advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners na to právo má. "Nedojde-li k uzavření smlouvy, firma je povinna zálohu vrátit, jinak by se jednalo o bezdůvodné obohacení. Je třeba vyzvat firmu písemně, aby zálohu vrátila," radí advokátka Petra Sochorová.

Vrácení zálohy nezpochybňuje ani samotná firma, má to ale další háček, nevrátí totiž celou částku. "Pokud zájemce není spokojen, stačí zaslat všechny podklady nepoškozené zpět, následně je vrácena částka snížená o stornopoplatek," vyjádřila se firma Manuální práce.cz na dotaz redakce.

Stornopoplatek přitom není malý, z vratné 690korunové zálohy si firma srazí rovných 290 korun. Odesláním internetového registračního formuláře totiž uchazeč o přivýdělek zároveň odsouhlasí dodací a obchodní podmínky. A v těch se píše: "Při důvodném vrácení zásilky účtujeme stornopoplatek ve výši 290 Kč. Za řádné poskytnuté služby a při bezdůvodném zaslání podkladů a materiálů zpět, není nárok na vrácení peněz."

Podtrženo a sečteno

Jestliže si potřebujete přivydělat a hledáte na internetu pracovní příležitost, kterou byste mohli vykonávat z domova, je užitečné řídit se několika radami.

"Než se rozhodnete na nabídku reagovat, doporučujeme důkladně si ověřit osobu, která tuto práci nabízí, například v internetových verzích obchodního, insolvenčního a živnostenského rejstříku," radí advokátka Petra Sochorová. Pokud na webu není zveřejněn název firmy nebo osoby, která práci nabízí, je lepší se takové nabídce vyhnout.

Zamyslete se nad tím, jakým způsobem se mají peníze vydělat, zda má taková práce smysl a zda nepoškodí další lidi. Pokud má vás výdělek záviset na dalším náboru lidí, je dobré vědět, že řada takových nabídek se zaštiťuje multi-levelovým marketingem (MLM), který se využívá při přímém prodeji některých předražených výrobků či služeb. Může jít ale také o podvodné letadlo či pyramidu.

Nevycházejte jen z informací, které o nabízené pracovní příležitosti získáte na webových stránkách firmy. Zkuste na internetu zjistit, zda má s podobnou nabídkou již někdo osobní zkušenost.

Než na nabídku kývnete, ohlídejte si, zda odesláním internetového formuláře máte vyslovit souhlas i s určitými podmínkami. Může jít o dodací či obchodní podmínky spolupráce. Všímejte si zejména případných sankcí, jako jsou stornopoplatky či penále, které vás při porušení podmínek mohou čekat.

Pokud dostanete k podpisu smlouvu, dobře ji prostudujte. Máte-li práci vykonávat na živnostenský list, bude se jednat o obchodně-právní vztah dvou nezávislých podnikatelů a je na dohodě stran, aby si sjednaly podmínky vzájemné spolupráce. Jestliže smlouvu podepíšete, stvrdíte tím smluvní podmínky. Pokud s některým ujednáním nesouhlasíte, nikdy smlouvu nepodepisujte.

Potřebovali byste si přivydělat a vylepšit tím domácí rozpočet?