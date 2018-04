Nové pojetí práce z domova komplikuje to, co funguje, tvrdí odborníci

Novela zákoníku práce počítá s tím, že zaměstnavatel bude muset zaměstnanci poskytnout nástroje pro práci z domova, jako jsou počítač, softwarové vybavení, telefon, internet. A bude mu proplácet provozní náklady na práci z domova, a to ideálně formou paušálu.

Dále nová úprava počítá s tím, že si zaměstnanec může rozvrhnout pracovní dobu. Na druhou stranu neuplatní práci přesčas či některé osobní překážky v práci, například nárok na volno při svatbě, pohřbu či návštěvě u lékaře. A bude muset chránit data firmy.

Mnohem více se začne dbát na bezpečnost a zdraví při práci z domova, mluví se i o riziku izolace dotyčného pracovníka. Firma tedy bude muset dohlížet na to, aby občas home office opustil a setkal se s kolegy.

Změny by měly začít platit od dubna příštího roku. Co na ně říkají odborníci? „Ještě není úplně jisté, jaká bude finální podoba zákona. Ze současného návrhu se dá pochopit snaha o ochranu, bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Pokud by ale náhodou nastalo to, že zaměstnanci budou příliš trvat na hrazení nákladů za internet či topení a státní kontroly práce horlivě vše kontrolovaly, dojde k úplnému zabití institutu home office,“ míní Jiří Halbrštát, manažer marketingu a náboru personální společnosti ManpowerGroup.

V mnoha firmách to funguje dnes tak, že si zaměstnanec vezme home office, když například čeká na opraváře pračky, potřebuje v klidu dopsat nějaký projekt nebo má nemocné dítě. „Neumím si představit v praxi, jak by měl v těchto případech zaměstnavatel kontrolovat, zda má doma dobrou židli, stůl u okna a kam mu instalovat hasičský přístroj. Ještě mi chybí paragraf o tom, že musí v bytě zaměstnance zajistit zelené cedulky s označením umístění lékárničky a směrovkami k únikovému východu,“ dodává personalista.

Průzkum: firmy chtějí kvůli novele práci z domova omezit

Také podle Magdalény Divišové, ředitelky HR agentury Online People, není nová úprava potřeba. Naopak, podle ní nepřinese nic dobrého. „Firmy by tato novelizace zákoníku práce jednoznačně zatížila další administrativou a náklady, a tomu se budou logicky bránit. Je také pravděpodobné, že by byly více preferovány práce na fakturu namísto klasického zaměstnaneckého poměru,“ říká personalistka.

Její agentura si udělala v souvislosti s novelou zákona průzkum mezi internetovými zaměstnavateli, a z něj vyplynuly dvě informace: 88 % dotázaných zaměstnavatelů uvedlo, že by v případě schválení tohoto návrhu výrazně zvážilo omezení home office pro své zaměstnance. A 93 % zaměstnavatelů by uvítalo, aby nová úprava schválena vůbec nebyla.

“Někteří zaměstnavatelé se obávají odpovědnosti za případné škody, které by při práci z domova mohly vznikat. Například dojde ke vznícením firemního počítače a vznikne požár, který zničí zaměstnancův byt. Čí je to odpovědnost? Toto jsou samozřejmě extrémní scénáře, ale bude pochopitelné, když se zaměstnavatelé tomuto možnému riziku nebudou chtít vůbec vystavovat,“ dodává Magdaléna Divišová.

Nejžádanější benefit mladých zaměstnanců

Nad novou úpravou a změnami, které budou mít významný vliv na vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, se zamýšlí také Aleš Linhart, partner mezinárodní advokátní kanceláře Taylor Wessing. „Dosavadní znění zákoníku práce práci z domova nezakazuje, ale ani ji výslovně neupravuje. Novela tedy vlastně dobíhá to, co již v řadě firem celkem dobře a prakticky funguje a výslovně umožňuje, po dohodě se zaměstnavatelem, rozvržení pracovní doby samotným zaměstnancem.“

Advokát upozorňuje na to, že nově se budou na zaměstnance kromě povinných školení vztahovat i pravidla spojená s dodržováním bezpečnosti při výkonu práce, jako například zákaz požívání alkoholických nápojů a manipulace s nebezpečnými předměty, jejichž obsluhu nemá zaměstnanec explicitně uvedenou v pracovní smlouvě. „Z tohoto titulu pak budou rozhodnuty například případy opaření zaměstnance na home office při přípravě oběda jako úrazy mimo kategorii pracovních úrazů a neexistuje tedy nárok na jejich kompenzaci,“ doplňuje právník.

Práce z domova je jedním z nejžádanějších benefitů zvláště pro mladou generaci. „Podle našich zkušeností zejména mladší zaměstnanci volí zaměstnavatele i podle toho, zda na tento faktor bere ohled,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz, podle níž home office nabízí stále více společností. Například v IT segmentu je firmy nabízejí více než 60 procentům zaměstnanců. Existuje ale celá řada profesí, které z domova prostě vykonávat nelze.

“Nedávno jsme se ptali v anketě na možnost pracovat z domova. Je zřejmé, že pro většinu respondentů je home office lákavý. Celkem 44 % respondentů uvedlo, že mají možnost pracovat z domova, z toho 33 % ji využívá, 11 % jen občas. Práci z domova by uvítalo dalších 49 % respondentů, přičemž u 11 % z nich tento benefit vylučuje povaha jejich práce. Pouhých 7 % lidí uvedlo, že možnost pracovat z domova nemají a ani je neláká,“ shrnuje Zuzana Lincová.