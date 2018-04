Práce z domova: seriózní najdete těžko

"Solidní personální agentury, které zprostředkovávají práci, si od lidí nic neúčtují. Platí je firmy, které hledají zaměstnance," říká Iva Trýznová z personální agentury Dieter Strametz & Partner Praha.

Mějte smlouvu

Nepracujte zadarmo

Abyste nenaletěli podvodníkům, advokátka Zdeňka Beranová varuje: "Rozhodně doporučuji nic neplatit. Pokud už se za zprostředkování práce rozhodnete zaplatit, je třeba mít smlouvu, v níž je jasně stanoveno, jaké služby za tento poplatek dostanete, co firma splní a dokdy."Služba, ze kterou platíte, podle ní nesmí být neprůhledná. Musíte jasně vědět, co dostanete či co firma pro to, abyste mohli pracovat z domova, vykoná a co vám zprostředkuje.

Je třeba mít s firmou jasnou a transparentní smlouvu. Kromě běžných náležitostí pracovní smlouvy je vhodně a jasně si dohodnout, co budete vyrábět, za jakých podmínek a za kolik. Fakt, že špatná vám nezaručí klid, dosvědčuje poznatek Petra Čaníka, který na Vysoké škole ekonomické v Praze vyučuje podnikatelskou etiku. "Nedávno jsem se dokonce setkal s případem, kdy firma nabízela práci z domova s podmínkou, že se lidé, kteří této nabídky využijí, přihlásí do jazykového kurzu."

Pozor na "pyramidy"

Dalším nešvarem jsou takzvané pyramidové a podvodné systémy, z velké části multi-marketingového charakteru. Operují s různými přípravky pro zdraví či na zhubnutí, jejichž kvalita často nebývá valná. Navíc vám hrozí, že kvůli výdělku budete muset shánět další lidi, kteří se do systému zapojí a přinesou do něj peníze – z toho budete mít provizi. Ještě než se totiž o práci dozvíte nějaké podrobnější informace, budete muset zaplatit vstupní a jiné poplatky, které se pohybují ve výši několika tisíc korun.



Často se tyto poplatky schovávají za školení – abyste mohli v systému pracovat, musíte se prý zaučit. Podle Petra Čaníka u solidních firem se za školení neplatí, či je jejich podoba jasně ošetřena. "Zaměstnavatel, který nechce promrhat investice tím, že vás vzdělá, a vy pak přejdete ke konkurenci, si tento problém ošetří ve smlouvě," upozorňuje.



Multi-level marketingové systémy, které často předkládají nepříliš seriózní nabídky, po vás také chtějí, abyste předem kupovali větší množství zboží bez možnosti, že ho v případě neúspěchu odkoupí zpět.

Internet se vyplatí jen někdy

Pokud nejste zrovna odborníci, budete přes internet jen těžko vydělávat slušné peníze. Pro to, abyste si na internetu aspoň něco vydělali, měli byste se na něm především dobře orientovat. V posledních letech se právě na internet přenesly společnosti, které fungují na principu "pyramid" a často nečestných multi-level marketingových systémů.





Podvodníci také často využívají poplatky za registraci, v některých případech za licenci. Některé podvodné firmy zkoušejí "neználkům" na internetu prodat služby, které se jinde nabízí zdarma. Někdy vás zase chtějí zneužít, abyste jim dali adresy svých známých či dokonce přístupy k vaší kartě.



Mezi další způsoby výdělku na internetu patří přijímání reklamních e-mailů, zvyšování návštěvnosti některých webů nebo nákup domén. Vyžaduje to ale nemalou trpělivost a úsilí, abyste si vydělali pár korun. Podle Petra Čaníka je výdělek velmi malý vzhledem k tomu, kolik času na internetu budete muset strávit a co všechno budete muset dělat. Navíc i tady platí, uzavřete pořádnou smlouvu, ať máte jistotu, že hodiny strávené klikáním vám zaplatí.



Pokud máte své webové stránky, můžete si trochu přivydělat tím, že se zapojíte do provizních systémů (tzv. affiliate programů). Jde o prověřený systém, se kterým je ovšem spojen nejistý výdělek. Ale také nezchudnete. Affiliate program zajistí partnerství mezi stránkami prodejce výrobků a vašimi stránkami, které tyto produkty doporučují a odkazují na ně. Když si někdo takový výrobek přes váš web koupí, máte z prodeje provizi. Zdarma se do těchto programů můžete zapojit na speciálních stránkách nebo na stránkách jednotlivých prodejců.

Kde hledat?

Pokud jste na rodičovské dovolené nebo z jiných důvodů potřebujete pracovat z domova, dohodněte se se zaměstnavatelem. Společnosti jsou čím dál ochotnější umožňovat svým zaměstnancům alternativní pracovní úvazky – tedy i práci z domova, neboť si uvědomují, že tím šetří náklady na provoz. Zeptejte se tedy nadřízených, zda vám vyjdou vstříc.



Firmy si uvědomují, že se jim vyplatí vyjít zaměstnancům vstříc, než stále hledat nové a nové pracovníky, které musí školit. Řešením také je najít si v okolí firmu, s níž byste mohli externě z domova spolupracovat.