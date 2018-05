Hledání zaměstnanců je dnes hodně kreativní disciplína, říká bankéřka

ČSOB je druhá největší banka u nás podle počtu klientů. V současnosti jich má víc než 3,5 milionu. Velká je i jako zaměstnavatel, pro kterého pracuje 7 500 lidí po celé republice. Obchodům se daří, a tak banka hledá dalších několik stovek uchazečů. „Aktuálně sháníme kandidáty na obchodní pozice, ale i odborníky do IT, do marketingu, designu,“ vyjmenovává Marcela Suchánková.

Marcela Suchánková Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, fakultu informatiky a statistiky, obor informační management a získala také titul MBA na US Business School Praha.

Před nástupem do ČSOB v roce 1997 pracovala v agentuře Ewing Public Relations a před tím ve společnosti Andersen Consulting.

Nyní zastává již tři roky post výkonné ředitelky HR v ČSOB. Zároveň je od loňského roku v představenstvu banky a vede odbor komunikace, facilities management, má starosti Hypotéční banku a penzijní společnost.

Jak to z vašeho pohledu nyní vypadá na trhu práce?

Situace se otočila. Dříve jsme vypsali výběrové řízení a čekali, kdo se nám přihlásí. Přečetli jsme životopisy, pozvali některé uchazeče k pohovoru a pak vybírali ty nejlepší. Dnes je to tak, že musíme naopak uchazeče lákat. Nábor je teď úplně jiná disciplína, mnohem kreativnější. Důraz je na iniciaci, kterou to začíná. Naši náboráři se věnují především tomu, aby vůbec našli a oslovili správné lidi do výběrového řízení. Všichni v oboru hledáme nové kolegy a všichni se snažíme, aby nám zůstali ti stávající. Všichni chceme být atraktivními zaměstnavateli.

Co konkrétně děláte pro to, abyste byli atraktivní?

Tak například jsme zvýšili mzdy. Loni si zaměstnanci polepšili o 8 procent. Letos od května jsme mzdy bez bonusů navýšili o 5,4 procenta. Jedná se o průměrné navýšení, někteří dostali více, někteří méně. Záleží na manažerovi, který zná svůj tým nejlépe, pak také na výkonu daného pracovníka a na mzdovém pásmu, do kterého je zařazen. Zaměřili jsme se především na zaměstnance, kteří mají méně než 30 tisíc korun měsíčně. Těm se odměna zvýší až o 15 %.

A benefity?

Benefitů máme spoustu - od stravenek, příspěvku na životní pojištění, nebo na penzijní připojištění, po cafeterii, ve které si zaměstnanci mohou vybírat různé služby a produkty za více než 8 tisíc korun ročně. Podporujeme také flexibilitu. Ať už kratší úvazky nebo práce z domova se tak stává součástí více pozic, než jsme byli zvyklí.

Zajímavým bonusem je sabatical, který nabízíte kolegům, kteří jsou ve firmě 8 a více let.

Ano, jde o 4 týdny volna navíc k pěti týdnům dovolené. Loni jsme ho nabídli poprvé napříč všemi pozicemi a využilo ho sto lidí. Po dobu sabaticalu čerpá zaměstnanec minimální mzdu. Když to spojíme ještě se sick days, u nás zvané dny zdraví, které plánujeme navýšit ze tří na pět, budou mít někteří kolegové možnost čerpat deset týdnů volna.

Co dál?

Pro zaměstnance máme zvýhodnění našich finančních produktů - účty, hypotéky. Nabízí se tu i spousta vzdělávacích a koučovacích programů. A v té souvislosti nesmím zapomenout na náš program Forvardino, do kterého se zapojují kolegové, kteří díky svým volnočasovým aktivitám umí něco s bankovnictvím na první pohled nepříbuzného a chtějí své zkušenosti předávat dál. Otevřou si třeba kurz šití pro ostatní kolegy.

To jsou benefity skoro jako v IT...

My jsme vlastně i IT firma, máme tisíc IT specialistů v celé skupině, to řada lidí netuší.

Vybíráte bonusy podle konkurence?

Ptáme se především našich lidí, které benefity jsou pro ně priorita. Výstupem takového průzkumu byl například i požadavek na jistou úpravu prostředí na naší radlické centrále. Potřebujeme více míst na neformální setkávání, na schůzky, ale i na soustředěnou práci a na klidné telefonování. Lidé naši budovu oceňují, mají tady řadu obchodů, služeb, na střeše zahradu, kde mohou grilovat. A my teď víme, jak ji ještě vylepšit.

Říkáte, že se z náboru stal kreativní obor. Jak oslovujete uchazeče?

Hledáme standardně přes pracovní portály, přes webové stránky a také přes sociální sítě. V tuto chvíli nám funguje asi nejlépe osobní doporučení od našich zaměstnanců, kteří za doporučení nového kolegy dostanou finanční odměnu v řádech tisíců korun. Nebo body do cafeterie. Spolupracujeme také s vysokými školami, účastníme se pracovních veletrhů. Zapojujeme do náborů manažery, kteří sdílí před studenty své osobní příběhy.

Podobně je koncipovaná i naše náborová kampaň, kterou budeme teď spouštět. Jsme místem pro šikovné lidi, a využíváme, že konkrétní zaměstnanci, kteří se nám dobrovolně přihlásili, v kampani svůj osobní příběh sdílí. Je to on-line kampaň, šířená i v MHD a věříme, že se rozšíří i díky našim zaměstnancům.

Koho ideálně hledáte, absolventy nebo spíše lidi s praxí?

My chceme lidi, kteří zapadnou do firemní kultury, kterým bude práce u nás dávat smysl. Na věku nezáleží. Snažíme se o diverzitu z pohledu věku, pohlaví, národnosti.

Přesto do bankovnictví míří především mladí lidé. A jejich požadavky prý bývají hodně přehnané.

Dnešní absolventi chtějí rychlou kariéru a hodně peněz. Hovoříme-li o nástupu do pobočky, jejich otázka zní: „Za jak dlouho se můžu stát jejím šéfem?“ Je to přirozená dravost, které současná situace na trhu práce pomáhá. Uchazeči prostě mohou být díky okolnostem sebevědomější.