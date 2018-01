Nejvýhodnější stravenka má hodnotu 118 korun. Kdo se za ni naobědvá?

Stravenky jsou nejrozšířenějším zaměstnaneckým benefitem u nás. Papírové poukázky nebo digitální karty s příspěvkem na stravování využívá přibližně 1,3 milionu zaměstnanců.

Používání stravenek se řídí zákoníkem práce i zákonem o daních z příjmů. Pro zaměstnavatele je daňově uznatelným nákladem. Ten se vypočítává následovně:

70 procent z hodnoty stravného na pracovních cestách. Ta se od ledna zvýšila na 93 korun, tudíž 70 % je 65 korun.

Zákon o dani z příjmů umožňuje zaměstnavatelům uhradit maximálně 55 % z ceny stravenky, což je v ideálním případě právě těch 65 korun.

Zbývajících 45 % hodnoty stravenky doplácí sám zaměstnanec nebo jsou pro zaměstnavatele nedaňovým nákladem.

V roce 2018 si nejvíce peněz z daní zaměstnavatel odečte v případě, že zaměstnancům pořídí stravenky v hodnotě 118 korun. Oproti roku 2017 se hodnota nejvýhodnější stravenky zvýšila o 9 korun. Jenže kolik zaměstnanců nejvýhodnější stravenkou má?

Průměrná cena stravenky je v současnosti jen 80 korun. Jen zhruba čtvrtina firem dává svým lidem poukázku v hodnotě vyšší než 100 korun. „Přitom díky daňovému zvýhodnění jsou stravenky pro zaměstnance i zaměstnavatele o polovinu výhodnější než stejný vklad přímo do mzdy,“ říká Jan Matoušek, marketingový manažer společnosti Sodexo Benefity.

Oběd pod stovku už skoro nepořídíte

Firmy by tedy měly uvažovat o zvýšení ceny stravenky. A to nejenom kvůli odpočtům na dani, ale také proto, aby daly svým zaměstnancům v době minimální nezaměstnanosti zajímavý benefit, který pokryje náklady na oběd. Ceny obědů totiž stále rostou.

Podle průzkumu Ticket Restaurant Card Indexu, který uskutečnila společnost Edenred, vzrostly útraty za obědy za poslední rok o více než pět korun na prosincových průměrných 112 korun.

„Na mapě velkých českých měst už teď není jediné, kde by se dal oběd pořídit za méně než stokorunu. V restauracích sledujeme již déle než rok poměrně výrazný růst plateb za obědy. Zatímco první skok z přelomu roku 2016 a 2017 byl nárazový a způsobily ho zejména dopady zavádění EET, nyní již útraty rostou postupně a mají v posledních měsících zvýšenou dynamiku,“ říká manažer Ticket Restaurant Card ve společnosti Edenred Jiří Brych.

Jaké jsou hlavní důvody růstu útrat za obědy? Restaurace do cen jídel promítají své zvýšené náklady. Týká se to zejména surovin, které v posledním roce výrazně podražily. Svůj vliv má ale také nízká nezaměstnanost a s ní spojené zvyšování mezd, které se nevyhýbá ani sektoru pohostinství.

„Třetím faktorem je pak také zvýšená ochota lidí za jídlo v restauracích utrácet, a to zejména v předvánočním období,“ říká Jiří Brych, podle něhož právě v prosinci byl růst útrat nejrychlejší. „Lidé ke konci roku častěji chodí na delší obědy, dopřávají si dražší jídla a k nim často i dezert nebo kávu, to vše se do útrat promítá,“ dodává Brych.