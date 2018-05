Firmy se předhánějí v nabídce bonusů. Je libo neomezené volno či tetování?

Z výsledků nedávného průzkumu společnosti Randstad vyplynulo, že v uplynulých šesti měsících změnilo práci 18 % Čechů. A zhruba pětina lidí si aktuálně novou práci aktivně hledá, nebo se po zajímavých pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží. Kromě finančního ohodnocení a dobrého jména firmy, slyší mnoho uchazečů i na zajímavou nabídku bonusů.

„A tak skoro každý HR manažer si dnes láme hlavu s tím, jak nabídnout něco neotřelého, atraktivního, a přitom účelného. Tak se můžeme setkat s bonusy jako kurzy odvykání kouření nebo snižování váhy či objednání domácího úklidu. Také s pořádáním zajímavých teambildingů a pracovních akcí u moře nebo na horách,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Podle Nováka se oblíbenost benefitů řídí věkem. Mladé nastupující generaci záleží hodně na tom, pro jakou „značku“ pracují, zda mají možnost vzdělávat se a rozvíjet svou kariéru, oceňují i kreativně pojaté pracovní prostředí. „Jakmile se lidé dostanou do věku, kdy zakládají rodiny, nabývají pro ně na důležitosti benefity zaměřené na work-life balance. Starší generace zase více ocení příspěvky na lékařskou péči, relaxační pobyty nebo kulturu,“ dodává Michal Novák.

Odvážné počiny v podobě neomezeného volna

A tak se firmy mohou přetrhnout, aby každému nabídly to pravé. Zapomeňte na dobu, kdy jste v práci dostali stravenky, příspěvek na penzijní spoření a služební mobil. Zaměstnanecké výhody a benefity představují stále více odvážné počiny.

Například v pojišťovně Direct zařadili mezi benefity neomezené volno. Zaměstnanci tak mohou čerpat nad rámec zákonem stanovených čtyř týdnů dovolené tolik placeného volna, kolik potřebují. Podmínkou je 100% zabezpečení fungování týmu a dodání požadovaných výsledků.

„Každý kvartál se ptáme kolegů, co by jim udělalo radost. Z posledních průzkumů nám vyšlo, že všichni touží po více dnech dovolené. Rozhodli jsme se vyzkoušet, jak zafunguje neomezené volno. To ale neznamená, že se teď všichni sbalíme, vezmeme si dva měsíce volna a klienty necháme ve štychu. Právě naopak. Každý tým si plánuje neomezené volno na vlastní pěst. Musí zaručit, že firma bude fungovat na sto procent. S autonomií tak přichází i větší zodpovědnost,“ vysvětluje Marcela Žlebková, ředitelka Péče o tým v Directu.

Neomezené volno je zatím raritou. Stejně jako v minulosti byl výjimečný finanční bonus za doporučení nového zaměstnance nebo náborový příspěvek. Dnes jsou ale tyto benefity dost oblíbené.

„Za doporučení nového zaměstnance dnes celá řada výrobních firem vyplácí stávajícím pracovníkům příspěvky, které dosahují 15 tisíc korun. Noví zaměstnanci zase ve valné většině případů dostávají příspěvky náborové, které se u dělnických pozic pohybují kolem 10 tisíc, u kvalifikovanějších pak kolem 50 tisíc korun. Každý měsíc se také v některých výrobních závodech losuje o peněžité výhry, které dosahují až 100 tisíc,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.

Placené dojíždění i náklady na bydlení

A jaké další zajímavé benefity na trhu práce nejdete? Zaměstnanci výrobních firem často dostávají příspěvky na dojíždění do práce či příspěvky na bydlení, které mohou dosáhnout i 100 % nákladů.

Hodně populární jsou teambuildingové aktivity, často zážitkového typu. Firmy to stojí dost peněz, ale zase doufají, že tím získají loajalitu pracovníků.

„Čím dál více firem také otevírá firemní školky. Jsou však i takové, které je mají otevřené 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Děti pak zařízení navštěvují podle směn svých rodičů,“ říká Jitka Součková. Tím ale podle ní podpora rodin s dětmi nekončí. Některé firmy nabízejí i službu Tetička, v rámci níž certifikované chůvy děti hlídají, vyzvedávají ze školy anebo třeba vodí do kroužků. V tomto případě si obvykle zaměstnanci hradí 50 % nákladů.

Zdraví nadevše

A pak je tu oblast péče o zdraví zaměstnanců. Vedle klasických, zdarma poskytovaných sportovních aktivit, jako je bruslení, plavání, fitness či masáže, se objevují i služby nutričních poradců. Některé firmy zavádějí pro své dělníky fitness čtvrthodinky v průběhu pracovní doby, aby tím eliminovaly bolesti v zádech.

„U firem je nyní poměrně populární investovat do vlastních masérů, rehabilitačních pracovníků a poskytovat zaměstnancům možnost využít tyto služby zdarma buď přímo na pracovišti nebo u smluvních partnerů. Zaměstnanci dostávají příspěvky na relaxaci, na výživové doplňky. Firmy také pořádají pro zaměstnance různé workshopy na téma prevence stresu, zdravá výživa a životní styl,“ doplňuje Alžběta Honsová ze společnosti Randstad.

Stále se rozšiřující novinkou jsou i poměrně štědré příspěvky na dovolenou či na relaxační víkendy, v částkách od 5 do 20 tisíc korun. V některých oborech, například v IT nebo farmacii, je relativně běžné i 100% proplacení jedné vetší dovolené pro zaměstnance ročně.

Dalším novým benefitem je finanční kompenzace ušlého platu v případě nemocenské. Firmy jednak kompenzují ušlou mzdu v prvních třech dnech nemoci - motivují tak své lidi, aby nemoci nepřecházeli a nešířili je mezi ostatní kolegy a zůstali doma. A pak také dorovnávají plat u těch lidí, kteří si skutečně vezmou nemocenskou a zůstávají doma déle.

Ukažte mi kancelář

Do benefitů patří i moderní pracovní prostředí. Skvěle vybavené prostory nabízejí především IT firmy a firmy působící v oblasti podnikových služeb. „Z našeho průzkumu vyplývá, že vybavenost kanceláří je důležitým argumentem pro přijetí pracovní nabídky a že až 79 % zaměstnanců chce před podpisem pracovní smlouvy vidět pracovní místo. Proto kanceláře našich členů nabízejí celou řadu vychytávek, aby se zde zaměstnanci cítili příjemně a kromě práce zde mohli i relaxovat,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která sdružuje poskytovatele podnikových služeb na českém trhu.

A tak se zaměstnanci v tomto oboru mohou setkat v práci například s relaxační místností ve stylu alpské chaty s krbem nebo tmavé místnosti pro meditaci či pro krátký ozdravný spánek. Mohou si zaběhat na běžecké trati na střeše budovy, zajít si do koktejlového baru či venkovní terasy s grilem.

Trendy v zaměstnaneckých benefitech v zahraničí

Magazín společnosti Regus našel zajímavé benefity i v zahraničních firmách. Zmiňuje například takzvané Purple Coins, se kterými přišel singapurský startup. Zaměstnanci svým kolegům darují „mince“ vždy, když udělají něco dobrého. Purple Coins mohou zaměstnanci vyměnit za různé odměny od lístků do kina po dodatečné volno.

Jihoafrická firma z oblasti firemní komunikace Missing Link nabízí lidem tetování zdarma. Společnost Dropbox má zase hudební studio. Dodavatel snowboardového vybavení Burton nabízí skipasy zdarma a Airbnb svým zaměstnancům každý rok vyplatí 2 tisíce dolarů na cestování a ubytování u uživatelů této platformy.

Indická společnost z oblasti IT služeb RMSI zajišťuje konzultace na téma rodičovství a vztahů, ale i návštěvy dětského psychologa. Kromě toho společnost organizuje lekce fotografie, malování a hry na kytaru jako formu arteterapie.

Jedna americká studie naznačuje, že jen v USA způsobuje únava v práci ztráty v hodnotě 411 miliard dolarů. Několik společností, mezi jinými i Google a Hootsuite, problém řeší tak, že zavedly spací místnosti a odpočívárny, kde si jejich zaměstnanci mohou v průběhu pracovního dne na chvíli zdřímnout.