Zaplaťte mi vlak. Ale moc daleko nepojedu

Příspěvek na stěhování Kdo na něj má nárok: Uchazeč, který nastoupil do zaměstnání mimo místo svého bydliště nebo se případně už přestěhoval. Kolik vám vyplatí: 50 tisíc korun, příspěvek je jednorázový. Podmínky: Je nutné, aby byl uchazeč v evidenci úřadu práce déle než pět měsíců, a to půl roku před podáním žádosti. Další podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou delší než 50 km. Zájemce musí ještě doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu. Příspěvek není možné poskytnout v případě přestěhování do zahraničí.