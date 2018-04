Mladí lidé si chtějí kariéru řídit sami, vybírají si firmu i pozici

Ekonomice se daří a podniky se přetahují o každého, kdo by rád a spolehlivě pracoval. Nabídek je hodně a není výjimkou, že si absolvent může vybírat z více pozic. V oborech, kde je situace na trhu práce skutečně vyhrocená, například v informačních technologiích, se firmy snaží nabídkou zaujmout dokonce už studenty z posledních ročníků.

Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC, která provozuje například portál Jobs.cz, potvrzuje, že volných míst na trhu práce je dost. „Ne všichni si však najdou odpovídající zaměstnání hned. Nejlépe jsou na tom vysokoškoláci s IT zaměřením, konstruktéři či elektroinženýři,“ uvádí Dombrovský. Hůř jsou na tom podle něj absolventi humanitních oborů: „Ti třeba zpočátku musí vzít hůře placené místo nebo místo mimo obor, ale mají dnes možnosti rychle vyrůst, když získají praxi.“

Oblíbené jsou velké firmy

Absolventi zaměstnavatele vybírají nejčastěji podle značky, možnosti profesního růstu a firemní kultury. „Dost často dávají přednost velkým mezinárodním firmám, protože je přitáhne známost značky a navíc možnosti kariérního postupu,“ vysvětluje Jitka Součková, marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitment.

Pět priorit při hledání práce Peníze 92 %



Jistota 87 %



Dovolená a také volný čas 86 %



Skvělí lidé 80 %



Flexibilní práce 79 %

Zdroj: ManpowerGroup

Právě nyní mají lidé po škole jedinečnou možnost „řídit si svoji kariéru“. Potvrzuje to i čerstvý průzkum Národního ústavu pro vzdělávání mezi absolventy. „V prvním zaměstnání to bylo zajímavé, ale nakonec jsem dal ještě ve zkušební době výpověď, protože kolega přišel s nabídkou jít do nové firmy. Ta měla větší zahraniční zakázky. Přešel jsem, motivací byla zajímavější práce a lepší plat. Takže jsem si polepšil,“ svěřil se v rozhovoru s autorkou výzkumu mladý energetik.

Z brigádníka manažerem

Heslem nenechat nic náhodě se řídí řada studentů už v prvních ročnících středních škol. „Na své budoucí zaměstnání se už připravují na brigádách. Zatímco v nižších ročnících studia berou brigádu jako zajímavou možnost si nezávazně vyzkoušet různé profese a druhy práce, včetně manuálních, starší středoškoláci se už snaží cíleně získat práci, která by byla v oboru a kterou by využili i jako praxi,“ rozkrývá motivy studentů Jana Trhlíková z Národního ústavu pro vzdělávání, která výzkum vedla.

Například jedna z dotázaných, absolventka muzejní pedagogiky, která si při střední škole přivydělávala jako průvodkyně, v rozhovoru uvedla: „Brigádu jsem si vybírala podle toho, abych měla praxi a někam mě to posunulo. Věděla jsem, že mi to pomůže, že budu mít pak ve čtvrťáku praxi. Tak jsem vybírala brigádu podle toho.“

I při brigádách chtějí studenti docílit jakéhosi kariérního postupu, od méně kvalifikovaných prací až k těm, které již vyžadovaly praxi a znalosti. Snažili se najít brigády, kde by se něco naučili, případně jim pomohly získat kontakty pro pozdější uplatnění na trhu práce.

Průzkum Z čeho máte obavy při hledání a nástupem do práce? Z přijímacího pohovoru 49,8%



Z nároků, které na mne budou kladeny 58,3%



Z nadřízených 33,5%



Z kolegů 27,8%



Z firemní kultury 15,3%



Z openspace 12,9%



Z odpovědnosti 28,8%



Z nutnosti se podřizovat 19,8%



Z něčeho jiného 4,5%



Z dojíždění 19,7%

Zdroj: Jobs.cz Info: Průzkum se uskutečnil mezi studenty a absolventy VŠ v květnu až červnu 2017

„Mnozí si tak vytvořili sítě kontaktů ve firmách, které později řada absolventů skutečně využila,“ dodává Trhlíková. „Nejdůležitější pro úspěch je znát správné lidi a být na správném místě. Když ty známosti nemá, tak si je musí udělat. Chodit na ta místa, být aktivní, nečekat, že mi to spadne do klína,“ shrnul absolvent IT, který si našel práci mimo obor jako produkční kulturních akcí.

Do stejné firmy, kde je dnes na brigádě, se chystá nastoupit po maturitě i osmnáctiletý student stavařiny Ondřej Kolář. „Už tam za ty měsíce všechny znám, dostal jsem od šéfa zajímavou nabídku a nechci odcházet z podniku, kde to funguje,“ svěřil se.

Řídím si kariéru sám

Letos se nemusí o místo obávat ani absolventi bez praktických zkušeností. Mohou si vybírat. Podle průzkumu se mnozí poohlížejí nejen po nabídkách na školní nástěnce či v inzerci, ale uvažují i o založení vlastního podnikání, ať už formou OSVČ či obchodní společnosti.

Zatímco před několika lety začínali pracovní kariéru v době, kdy horko těžko sehnali místo, dnes si plánují a rozvažují, v jaké firmě a na jaké pozici budou pracovat. „Snaží se ‚řídit kariéru‘ výběrem vhodných firem, ve kterých se něco důležitého naučí, co zvýší jejich šance i hodnotu na trhu práce,“ dokládá Trhlíková.

Podle ní je pro dnešní absolventy stejně důležité, jací kolegové ve firmě působí a zda jsou pro ně přínosem a ochotní se podělit o informace. Nebo zda se jedná o novou, rychle se rozrůstající firmu, na jejímž budování je možné se podílet a dosáhnout tedy i rychlejšího postupu.

„V práci je pro mě nejdůležitější seberealizace. Ta je naprosto na vrcholu pyramidy. Kariéra nebo možnost postupu mě moc nezajímá, chci dělat, co mě baví,“ řekla při pohovorech s průzkumníky jedna z absolventek.

To dokládá i velký světový výzkum společnosti ManpowerGroup mezi takzvanými mileniály, kteří stojí na počátku pracovní kariéry. „Chtějí pracovat se skvělými lidmi, užívat si dobu strávenou v práci, a to s možností pracovat flexibilně a získávat nové dovednosti a priority,“ shrnul Jiří Halbrštát ze společnosti ManpowerGroup.

Spíše než jistoty zaměstnání si cení nasbíraných zkušeností a dovedností, aby jejich kariéra plynule postupovala. „Kariérní postup pro mě není moc důležitý, nechci zakrnět na nějaké pozici, ale práce mě baví. Spíš řeším peníze, aby to nestagnovalo a byl tam nějaký růst,“ popsal v průzkumu pro Národní ústav pro vzdělávání jeden z absolventů, který si našel práci na letišti.

V práci jen od–do

Všechny průzkumy ukazují, že při výběru prvního zaměstnání lidé po škole pečlivě zvažují, zda budou chodit do práce na pevnou dobu, nebo si ji mohou přizpůsobit. Důležité pro ně rovněž je, kolik budou mít volna a času na své koníčky.

„Absolventi si velmi hlídají work-life balance a flexibilitu. Klesá u nich ochota zůstávat v práci déle či dělat nad rámec svých kompetencí,“ uvádí Jitka Součková z Grafton Recruitment. Z dotazování ManpowerGroup vyplynulo, že mnozí mladí si už dopředu v kariéře plánují delší volno na koníčky, ale třeba i cestování nebo vzdělávání se v nových oblastech.