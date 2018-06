Naučíme, zaškolíme. Zoufalé firmy lákají i lidi bez vzdělání

V Pohořelicích poblíž výpadovky na Brno hlásá cedule nabídku volných míst v nedaleké tiskárně. Tiskař, strojmistr, manipulační dělník. Tabule je zašedlá, pracovní místa nabízí společnost CPI Moravia Books, která patří do skupiny největšího výrobce knih v Evropě, už dlouho.

„Občas se někdo přihlásí, ale ne moc. A z těch, co přijdou, vydrží málokdo. Ne fyzicky, ale nechtějí se moc učit. Většinou odejdou už ve zkušební době, nebo třeba vůbec nepřijdou do práce,“ shrnuje Karel Palata, který nové pracovníky v tiskárně nabírá.

Stejný kraj, jen o padesát kilometrů severněji. V drásovské firmě Bonita Group Service vyrábí dětská hřiště. Potřebovali by kovoobráběče, šikovného pomocníka do zámečnické dílny, svářeče, skladníka. Vyvěšují billboardy, platí si inzeráty a reklamy. „Přichází málo adeptů a těch šikovných je sotva deset procent. Je to všude stejný a je to smutný,“ říká tamní vedoucí výroby Pavel Cigáň.

Koho hledají úřady práce? sborový zpěvák/čka – Plzeň 22-32 tisíc



správce kozí farmy – Rožnov pod Radhoštěm 20-40 tisíc



manažer/ka Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR – Praha 30-45



tisíc asistent kurátora – Lobkowicz Collections – Praha 20-30 tisíc



projektant vodohospodářských staveb – Hradec Král. 30-40 tisíc



návrhář/ka oděvů – Rakovník od 28 tisíc



produkční výstav Moravské galerie Brno 18-25 tisíc



vládní rada u Úřadu vlády ČR – Praha od 19 730



organizátor konferencí a událostí – Praha 22-32 tisíc



člen/ka pěveckého sboru Nár. divadla – Praha 19-21 tisíc



hráči do Filharmonie Brno – více nástrojů 17 do 25 700



architekt interiérů – Brno 25-30 tisíc



ředitel/ka kolejí a menz Tech. univ. Liberec od 22 100



3D modelář/ka do šperkařské výroby – Brno 19-21 tisíc



pilot/ka mentor – Hradec Králové 120-150 tisíc



lodní technik – Děčín 20-27 tisíc



chovatel exotických zvířat – Poštovice, okr. Kladno od 20 tisíc

Zdroj: Úřad práce ČR

Tak by se dalo putovat prstem po celé republice. Firmám mnohde chybějí klíčoví lidé, kteří umí vzít za práci a své profesi rozumějí. Nezaměstnaným nabízí Úřad práce ČR 267 107 volných pracovních míst. Kdyby je obsadili všichni lidé bez práce, ještě by téměř 25 tisíc pozic zbylo.

Podle posledních dostupných dat Eurostatu má Česká republika nejmenší nezaměstnanost z celé Evropské unie. Přesto nikdo netleská. „To znamená jediné. Firmy si rozhodně nemohou vybírat z řady uchazečů o volné pracovní místo. Jejich snaha o nové zaměstnance se dokonce stává mnohem obtížnější než boj o zákazníka. Trh práce už nenabízí volné kapacity. Příchod pracovníků z východu firmy nespasí. Z toho je jasné, že růst celé ekonomiky už musí narazit na své hranice,“ míní ekonom Jiří Cihlář z Next Finance.

Pracovníci na dračku

Stále se však nedaří dostat do pracovního procesu desetitisíce lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. „V současnosti se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů ztrácí motivaci pracovat, například kvůli nízké úrovni vzdělání, nedostatku praxe, exekuci, omezené mobilitě či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce,“ říká Kateřina Beránková z Úřadu práce.

Přesto i o tyto lidi firmy bojují. „Kdo má zájem u nás pracovat, sami si jej zaučíme. Ty šikovné posíláme i do školy. Máme výbornou spolupráci s polygrafickou školou v Brně,“ říká Karel Palata z pohořelické tiskárny.

Benefity firmy rozdávají plnými hrstmi i těm, kteří přichází jako nováčci. Na neformální prostředí a různorodost v práci láká budoucí asistentky například brněnská společnost Kajot, která provozuje herny a kasina. „Budeš mít čas na své koníčky. Work-life balance není jen heslo v inzerátu, je pro nás samozřejmostí,“ nabízí na pracovním portálu Jobs.cz.

V nabídkách volných pracovních míst stále častěji figurují jako lákadla sick days, firemní školka, příspěvky na dopravu, zdravotní péči či sportovní vyžití. „Museli jsme se přizpůsobit mzdové nabídce okolních firem, na to nejde nereagovat,“ dodává Palata.

Tiskárna navíc láká i na jazykové kurzy zdarma, příspěvek na penzijní pojištění a dotované stravování. „Je třeba si opravdu hýčkat pracovníky, kteří za to stojí,“ dodává Pavel Cigáň z Bonita Group Service, která nově příchozím nabízí i zkrácené úvazky či nový moderní areál, do kterého se firma loni přestěhovala.

Dopravní společnosti v nabídkách pro řidiče už ani nemají jako podmínku řidičské oprávnění požadované skupiny. Zájemcům o práci kurz často dokonce uhradí. „Děláme to celkem běžně, ale řidič se nám musí zavázat na pět let práce. Jinak musí poměrnou část za kurz vrátit,“ říká Michal Kliment z Bítešské dopravní společnosti, která hledá řidiče kamionů i autobusů či automechanika.

Povzbuzení do práce nabízí také stát. V dubnu přiklepl nově příspěvek na dojíždění do práce dalším 250 lidem. Celkem jej využilo už přes sedm tisíc pracovníků. Sto třiceti lidem, mezi nimi například učiteli, fotografovi, lékaři, inspektorovi či lektorovi jógy, zase úřad práce přidal 50 tisíc korun na přestěhování se za prací.

Naplněné jsou i rekvalifikační kurzy, kde si lidé buď doplňují už poněkud „zastaralé“ vzdělání, nebo se připravují na zcela novou pozici. „Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů, svářečské kurzy a kurzy účetnictví,“ říká Kateřina Beránková z Úřadu práce.

Zájem je i o vysoké manažery

Stále platí, že největší zájem je o dělnické profese. Chybí pracovníci na stavbách, při montážích, u továrních strojů, v kuchyních, dílnách, na polích či za volantem.

V nabídce úřadů práce po celé zemi je však plejáda pozic, kde chtějí diplom z vysoké školy a kde plat začíná od padesáti tisíc měsíčně výš. Dlouhé měsíce se hledají konstruktéři, systémoví analytici, vedoucí laboratoří a výzkumníci, lékaři, obchodní a finanční ředitelé.

Na úřadu práce nabízí volná místa i Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Inzeruje tam všechna - od kantýnské přes učitelku firemní školky až po akademické pracovníky s docentskými a profesorskými tituly. „Hlásí se nám i lidé z úřadu práce. Kdo práci hledá, zpravidla projde všechny dostupné pracovní portály,“ říká Valérie Kaiserová z ekonomického oddělení školy.

Podle ekonoma Cihláře tak v první půli roku budou mzdy ještě stále rekordně růst. „Firmy se budou moci přetrhnout pro získání kvalitního zaměstnance. Pokles míry nezaměstnanosti bude trvat až do léta. Ve druhé polovině roku začne nezaměstnanost zase růst. V té době už česká ekonomika poroste mnohem pomaleji,“ myslí si Jiří Cihlář z Next Finance.