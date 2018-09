Odborník radí, jak poznat a motivovat budoucího šéfa

Najdeme leadery mezi dětmi? Podle Jana Vody, propagátora výchovy lídrů na školách a experta České manažerské asociace, by se konkurenceschopnost Česka mohla zvýšit, pokud bychom měli více sebevědomých lídrů. „Český vzdělávací systém na zavedení systémových pravidel pro práci s dětskými talenty zatím nemyslí. Klíčové vlastnosti budoucích vůdců lze přitom rozvíjet především do desátého roku věku dítěte,“ říká Jan Voda.



Výzkumná sonda Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v mateřských školách upozornila, že projevy chování budoucích lídrů lze vysledovat téměř u každého dítěte. Jde hlavně o schopnost organizovat skupinu, dojednávat řešení, vcítit se do situace jiných, umět porozumět citům a motivacím druhých. Postupem času se ovšem tyto dovednosti vytrácejí.

Někteří psychologové ovšem k otázce dětského leadershipu namítají, že prostředí zaměřené na výkon nevytváří u dětí vhodné podmínky pro zdravý rozvoj.