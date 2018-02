Nejlepší zaměstnavatelé: Snídáme společně a nechceme primadony

Do čtrnáctého ročníku soutěže, kterou pořádá společnosti Aon, se zapojilo 74 společností z různých odvětví. Jejich zaměstnanci, bylo jich tentokrát 33 tisíc, vyplnili dotazník spokojenosti a motivovanosti, ve kterém zhodnotili svoji pracovní zkušenost.

Nejspokojenější byli zaměstnanci firem Brown-Forman Czechia, Byznys software, Fresenius Kabi, Hilti ČR, JetBrains a Promedica Praha Group (řazeno abecedně). V kategorii velkých firem zvítězila společnost Marriott.

Jak vnímají vítězové současný trh práce a mají i oni problémy najít nové zaměstnance? Co dělají jinak, že jsou u nich lidé tak spokojení? A je u nich ještě volno? Čtěte odpovědi manažerů.

Výsledky soutěže Malé a střední firmy: Brown-Forman Czechia



Byznys software



Fresenius Kabi



Hilti ČR



JetBrains



Promedica Praha Group

Velké firmy: Marriott



Ivana Botošová, HR manažerka Hilti, obor stavebnictví: Máme firemní kulturu postavenou na důvěře a férovém jednání. Jeden náš zaměstnanec uvedl: „Důvěřuji firmě, protože vím, že ona důvěřuje mně“. Pak také oceňují správný mix kolegů a možnost osobního rozvoje. Až 20 % našich zaměstnanců se v roce 2017 posunulo na jinou pozici, z toho pět lidí se přesunulo do zahraničí. Žijeme kulturu okamžité zpětné vazby. Platí to pro všechny úrovně, každý může říct svůj názor či podnět ke zlepšení nejen svému šéfovi, ale i managementu.

V současnosti hledáme kolegy do obchodního týmu v různých regionech, do zákaznického servisu a teď jsou aktuální i leadership development programy pro talentované absolventy, kteří hledají zahraniční kariéru. U uchazečů nám záleží na jejich hodnotách a osobnosti, a na tom, jak zapadnou do týmu. Samozřejmě se taky koukáme na schopnost pracovat v týmu, motivaci pro naši společnost, pokoru a případné uplatnění na jiných pozicích v budoucnu.

Konkurence nikdy nespí, proto musíme dělat všechno pro to, aby zaměstnanci byli spokojení a nepřemýšleli o odchodu jinam. Jednou z aktivit, na kterou se letos zaměříme, je co největší transparentnost v odměňování. Poskytneme každému zaměstnanci přehled o jeho celkovém odměňování za poslední roky, co se za tím skrývá, jakým způsobem se mu vyvíjela mzda a jak velkou část může sám ovlivnit.

Martina Brožová, HR manažerka JetBrains, obor informační technologie: Každý z nás je jiný, a to respektujeme. Právě to asi kolegové nejvíc oceňují. Při různých příležitostech zmiňují, jak je nejdůležitější pracovat na smysluplných projektech a mít v týmu fajn lidi. Svobodné firmy našeho typu nejsou pro každého, a tak hledáme člověka s určitým souborem vlastností, jednou z těch nejdůležitějších je tolerance.

Fluktuace je u nás minimální. Aktuálně jsme všechny otevřené pozice obsadili, brzy budeme hledat ERP Developera. Naším oficiálním jazykem je angličtina, ale tím, že obchodujeme z Prahy v podstatě po celém světě, tak se kolegům hodí i jiná jazyková vybavenost. Od každého očekáváme dovednosti, které odpovídají pozici experta. Nejdůležitější je samostatnost a schopnost dotáhnout do konce vlastní nápady.

Metodologie studie Do soutěže se mohou přihlásit společnosti, které mají alespoň 50 zaměstnanců a působí na českém trhu minimálně tři roky.

Informace se zjišťují průzkumem mezi zaměstnanci a manažery společností a též dotazníkem určeným pro personální oddělení, který zkoumá praktiky ve společnosti.

Sleduje se i motivovanost zaměstnanců. Zda by firmu doporučili jako dobrého zaměstnavatele, zda s firmou spojují svou profesní budoucnost a chtějí v ní zůstat a zda v práci vynakládají úsilí nad rámec svých povinností.

Věřím na koncept štěstí v práci než na spokojenost. A štěstí nedosáhnete pomocí materiálních pobídek. Práce vám musí dávat smysl, měli byste se v ní cítit dobře, těšit se na další pracovní dny a ne jen přežívat do dalšího víkendu.

Silivia Mišániová, manažerka z Marriott Prague Airport, Pilsen a Brno, obor hotelnictví: Zaměstnanci oceňují týmovou spolupráci a vedení. Mezi nejoblíbenější benefity patří zaměstnanecké ceny na ubytování a stravování, které je možné využít v našich hotelech po celém světě. Lze využívat i komplexní systém vzdělávání od on-line tréninků přes jazykové kurzy až po mezinárodní manažerská školení koučů a odborníků z praxe.

Fluktuace se nám nevyhýbá a sehnat nové kolegy je čím dál složitější. Je to práce, kde nikdy nemáte „hotovo“. Hotelů máme v Česku několik, převážně hledáme provozní pozice. Nejlepší nábor je ten „na doporučení“, proto motivujeme stávající zaměstnance finančním bonusem za doporučení nového kolegy. Nenabízíme pouze volná místa, ale kariéru v hotelovém světě.

Boj o talenty je evidentní. Odchodům zaměstnanců se nedá zabránit, a tak je dnes daleko důležitější zaměřit se na jejich udržení ve společnosti. Každopádně věříme, že péče o zaměstnance je stěžejní. Tím se řídíme od roku 1927, kdy zakladatel J. W. Marriot prohlásil: „Postarejte se o zaměstnance a oni se dobře postarají o hosta.“

Vladimíra Horváthová, ředitelka lidských zdrojů, Promedica Praha Group, obor zdravotnictví: Věřím, že si zaměstnanci cení toho, kde pracují a s kým pracují. O problémech zde mluvíme, mohou přijít za svými šéfy beze strachu a k nejvyššímu vedení mají velice blízko.

Čas od času hledáme lidi do obchodního týmu, a to na pozici reprezentantů i vedoucích týmu, případně specializované obchodní pozice. Nyní máme výběrové řízení i na servisního specialistu a množí se požadavky na operátory v našem logistickém centru a řidiče. Chceme, aby nový zaměstnanec zapadl do kolektivu a pochopil podstatu své práce za přiměřeně dlouhou dobu.

Konkurence se snaží, a tak plánujeme s lidmi pracovat na jejich rozvoji, individuálně a podle potřeby. Co se týká mezd a jiných nepeněžních benefitů, tak je to stále otázka vzájemné dohody, řádově jsme navyšovali mzdy plošně u všech pozic.

Nailya Zehnálková, HR manažerka Brown Forman Czechia, obor výroba a distribuce destilátů a vín: Baví nás pracovat se značkami, které celosvětové všichni znají. Jsme rodinná firma, což ovlivňuje i naši kulturu. Každý může říct, co si myslí a co by se mělo zlepšit. Každý měsíc máme v kanceláři snídani, kde prezentujeme, co se stalo, oslavujeme společné úspěchy a oznamujeme, co mohou zaměstnanci očekávat další měsíc. Každý u nás ví, jaká je jeho role a jak výsledky jeho práce přispívají k těm firemním.

Nyní hledáme kolegu do finančního týmu. Najít nové zaměstnance je výzva. Před dvěma roky jsme dostávali desítky životopisů kandidátů, nyní jsme to my, kdo aktivně hledá. Kromě relevantních zkušeností je pro nás důležité to, aby kandidát odpovídal našim hodnotám a měl „správný“ přístup a dobře zapadl do týmu. Věříme, ze i když kandidátovi chybí něco v technických znalostech, může se to rychle doučit, pokud se opravdu chce rozvíjet, být aktivní a ptát se.

Jitka Burdová, HR manažer ve společnosti Byznys software, obor informační technologie: Snažíme se, aby u nás panovala dobrá nálada, zaměstnanci se cítili dobře, aby vnímali, že každý je důležitou součástí týmu a s každým se počítá. Že problémy mají východisko a chyby se neskrývají, ale řeší. A že nám pomáhají se učit a posouvat dál. Nové nápady jsou vítány a každý může říct svůj názor. Lidé to vnímají, jsou spokojení a chodí do práce rádi.

Fluktuaci máme minimální, za minulý rok nám odešel pouze jediný člověk, protože se oženil a odstěhoval se. Samozřejmě asi jako téměř všichni zaměstnavatelé dnes hůře sháníme nové kolegy, ale vybrat schopné lidi a poskládat kvalitní tým bylo náročné vždy a je to běh na dlouhou trať. Naštěstí máme v regionu dobré jméno, což nám ulehčuje situaci.

Rádi přivítáme šikovné lidi. Například kolegy na pracovní pozici konzultant sháníme průběžně, protože z konzultačního oddělení je možné se časem přesunout na téměř jakoukoliv další pozici ve firmě, a tak se nám toto oddělení průběžně obměňuje.

Kromě konzultantů obsazujeme aktuálně i pozice systémového konzultanta, analytika, programátora, specialisty péče o zákazníky. Pracujeme na programu, jak zaujmout středoškoláky a připravujeme pro ně praxe. Při výběru uchazečů nás kromě odbornosti a zkušeností zajímá, jak nový člověk zapadne do týmu, aby byl dobrým parťákem pro ostatní kolegy. Tým má mnohem větší dynamiku a výkon než několik primadon, které nejsou schopné spolupracovat.