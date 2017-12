Perličky z konkurzů: Dělala jsem Avon Ládi

Pořádně se nadechla, setřásla z ramen strach a vstoupila do kanceláře, kde se konalo výběrové řízení. „Vezměte židli,“ pohlédl na ni od stolu referent. Nezaváhala, vzala do ruky židli a zvedla ji nad hlavu. „Když slečna viděla, jak nechápavě na ni personalista zírá, pronesla: ‚Tak dnes to asi nevyjde‘. A měla pravdu, pozici jsme jí pak nenabídli,“ říká Jitka Němečková z Plzeňského Prazdroje, kde se pohovor odehrál. Vítejte mezi personalisty. V branži, kde je vše tak trochu jinak, než se plánovalo.

Ačkoli rady lidí z osobního oddělení, co (ne)říkat a (ne)dělat u pohovoru, vycházejí v novinách, visí na úřadech práce, kolují na internetu, pokaždé je zájemci o práci dokážou překvapit zážitky, které baví lidi z kanceláří ještě dlouhé měsíce. Tak například poučení o přirozenosti, kdy si při pohovoru nemáte na nic hrát a zůstat za všech okolností sám sebou, dovedl jeden uchazeč v agentuře PersCom do důsledků.

„Proč jste odešel z prvního zaměstnání?“ ptal se personalista. „Šéf byl nácek,“ odpověděl dotázaný. „Nácek? Jak se to projevovalo?“ nedal se referent. „Prostě nácek,“ zakončil rázně debatu o prvním zaměstnání kandidát. „No a proč jste odešel z té druhé firmy?“ pokračoval tazatel. „Další nácek. A to nejsem žádný rasista, to se nebojte,“ chlácholil personalistu kandidát.

K tomu, jak vybírat nové pracovníky, používají HR oddělení mnoho metod, ale nejdůležitější je získat o potenciálním zájemci co nejvíce informací. „Mám zkušenosti s prodejem, dělala jsem Avon Ládi,“ prozradila lidem ze společnosti PersCom uchazečka o místo specialistky zákaznického centra.

Chůze po žhavých uhlících

Jiný zájemce o práci zase poctivě do životopisu vypsal absolvované semináře. „A. Kurz chůze po žhavých uhlících. B. Jak se stát alfa samcem.“

Lechtivých situací není u pohovorů málo, jak by se v tomhle oboru mohlo zdát. S červenými tvářemi skončila přijímací pohovor referentka z agentury Lidé a příležitosti. „Kolegyně dlouho hledala kandidáta na pozici speditéra, prošla řadu inzerátů a nakonec zájemce našla. V telefonu jí pán říkal, že dělal už všelicos a speditér pro něj není problém a jakou že hudbu vybrala. Kolegyně zaraženě odpověděla, že o hudbě nepřemýšleli. A když si navzájem ujasňovali detaily pozice, vyšlo najevo, že pán je striptér a myslel si, že má být za speditéra převlečený,“ objasňuje její kolega Karel Rejman.

Kalkulačku s sebou

Personalista sice baží po vašich vědomostech a dovednostech, aby je mohl srovnávat s ostatními pracovníky, ale zlatá rada zní: Nepřehánějte, nepřifukujte a nic nepřikrášlujte. Zjistí se to.

„Přestože jsme firma, jejíž činností je vzdělávání v oblasti informačních technologií, o místo se u nás občas ucházejí lidé, kteří neovládají ani základní kancelářské programy, ačkoliv ve svých životopisech uvádějí znalosti na pokročilé úrovni. Tak například dost často se zejména u jednoduchých asistentských pozic stává, že při ověřování znalostí v Excelu namísto jednoduchých funkcí uchazeči data počítají ručně. Když jsem se dotyčného zeptala, na co chce půjčit kalkulačku, a on mi sdělil, aby to mohl do toho Excelu spočítat, nevěděla jsem, jestli se mám smát, nebo brečet,“ popisuje marketing manažerka Počítačové školy Gopas Marie Thunová.

Dobře uděláte, když si dopředu o dané pozici něco zjistíte. Alespoň dvakrát za sebou si přečtěte název pozice, o kterou se ucházíte, a popřemýšlejte, co by mohla v daném podniku obnášet. Zdá se vám tato rada přitažená za vlasy? „Kandidát, který reagoval na pozici velínář, si nepřečetl dobře její popis, totiž že z pozice velínáře v pivovaru by měl obsluhovat zařízení na varně. Pracoval na letišti, kde sice také velel provozu, ale letovému. A tak byl na místě velmi překvapen,“ popisuje střet Němečková z Plzeňského Prazdroje.

Co také zaznělo u pohovorů Přijedou pro mě z firmy, když mě chtějí na pohovor?



Budu v té práci muset být každý den?



Nejsem pro firmu konkurencí, když mám v garáži soustruh?



Jak starý je ředitel?



Dostanu služební auto, když bydlím přes půlku Prahy?



Mají teplé obědy?



Anglicky neumím, ale maminka mě ji za týden doučí, stačí to?



Já na vás počkám klidně v Tesku, abych vám podepsal ty papíry, co potřebujete. Nebo se sejdem někde u vás, kde bydlíte?



Budu si v té firmě moci vybudovat své postavení?



Musím na pohovor? Já bych klidně rovnou nastoupil.



Nemohla byste mi jít přeparkovat auto?



Odtud je také další podobný příběh. „Uchazečka o práci původem z Ukrajiny dorazila na pohovor s překladatelkou, protože vůbec neuměla česky a chtěla pracovat na stáčírnách jako operátorka. Byla překvapená, že i jako operátorka by mluvit česky měla, protože by obsluhovala stroje pomocí dotykových obrazovek s údaji v češtině.“

Kdo mi pohlídá psa?

I když o práci stojíte, nemusíte personalistovi předestřít všechny své pohnutky. Věřte, že někdy mohou pracovat proti vám. Jako třeba při pohovoru v agentuře PersCom. „Proč si nyní hledáte práci? Jste nespokojená?“ „Změnili mi jízdní řády a já musím po konci pracovní doby čekat 20 minut na autobus,“ odpověděla bezelstně kandidátka.

Podobně zabodoval i uchazeč o místo operátora v Plzeňském Prazdroji. „Kandidát nám při pohovoru sdělil, že hledá práci jen na zimu, potřebuje si vyplnit čas od ledna do května, protože pak bude podnikat. Jeho očekávání bylo, že by byl v zimě v teple, dostával výplatu minimálně 30 tisíc korun, no a možná i nějaké to pivo k tomu,“ shrnula Němečková z Plzeňského Prazdroje.

Jiného uchazeče zase trápily osobní starosti. „Kandidát se omluvil zpětně, že nedorazil na smluvený pohovor, protože bohužel nesehnal hlídání pro psa,“ popisuje Jitka Němečková. Ruku na srdce, svěřili byste odpovědnou práci člověku, který si není schopen při předem domluvené schůzce na dvě hodinky domluvit péči o domácí zvíře?

Pohovor nebyl nutný ani u kandidáta na pozici telefonního poradce, který denně pracuje na PC s různými systémy. „Přinesl svůj životopis napsaný rukou osobně na recepci společnosti se slovy, že není technický typ,“ vysvětluje Markéta Kolářová ze společnosti Kruk.

Když zazní poplach

I když se na konkurz dobře připravíte a z domu vykročíte pravou, pamatujte, že vás vždycky může něco zaskočit.

„Pohovor s kandidátem zkomplikoval neohlášený požární poplach. Celá budova se musela evakuovat a kandidát dorazil na recepci prázdné budovy. Naštěstí se s ním podařilo spojit, telefonicky ho nasměrovat na shromaždiště na parkovišti a část pohovoru provést v improvizovaných podmínkách venku. Po ukončení poplachu jsme v pohovoru pokračovali ve standardním prostředí,“ říká Markéta Dovrtělová, HR ředitelka Honeywell Technology Solutions.

Do brněnského Honeywellu přiletěla loni v zimě na osobní setkání i uchazečka o práci z Mexika. Během letu se jí ztratila všechna zavazadla a po příletu byla nucena veškeré zimní oblečení nakoupit. „Kolegyně jí radila, do jakých obchodů jít. Nakonec vše dobře dopadlo, uchazečka byla vybrána, nastoupila a stále zde pracuje,“ doplňuje Dovrtělová.

Víte, kdo já jsem?

Přesto, že se nebude výběrové řízení vyvíjet podle vašich představ, zůstaňte slušní, odnesete si tak alespoň dobrý pocit sami ze sebe, že jste to ustáli. Věřte, že těch slov, která nejsou pro dětské uši, mají personalisté nasbíráno dost a dost. Mnozí zájemci vědí, že je nyní po nich na trhu poptávka a že jsou ve firmách nedostatkovým zbožím, a snaží se z této situace vytěžit maximum.

„Tím si bohužel většinou ale ve výsledku uškodí. Smutným příkladem je kandidát, který dorazil na předem domluvený pohovor s dvouhodinovým předstihem a personalistce vzkázal, že pokud o něj firma stojí, udělá si na něj čas okamžitě,“ říká Zuzana Šimonová z agentury PersCom.

To jinde si uchazeč o práci troufl i na svébytný výklad zákoníku práce. „Jednou přišel k nám do firmy na pohovor zdatně ‚navalený‘ uchazeč. Když ho chtěl otec vyhodit, protestoval: To nemůžete, já ještě nejsem v poměru,“ vzpomněl David Jelínek z rodinné nábytkářské firmy Jelínek.