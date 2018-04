Jsem šéf, co teď? Odbornice radí, co dělat, když vás povýší

Pravděpodobně jste byli poprvé vybráni do manažerské pozice, protože jste byli výborní v tom, co jste doposud dělali. Jste odborníci na určitou oblast, znáte dobře prostředí firmy a lidé si vás ve firmě váží. Víte však, co bude teď na vaší nové pozici největší výzvou?

Už to nebude jen o vás, o vaší odvedené práci a o nových nápadech. Teď budete muset zároveň i pomáhat ostatním, aby oni dosahovali svých cílů a byli úspěšní v projektech. Kromě nových zodpovědností bude vaším nejnáročnějším úkolem vést tým. Jako manažer budete zodpovědní za výkonnost podřízených, za jejich úspěchy i neúspěchy.

Mějte vizi a zjistěte silné a slabé stránky

Na začátku formulujte vlastní vizi: to, kam se chcete dostat, čeho chcete dosáhnout. Proto se s kolegy sejděte a vytvořte ji společně, tak aby byla v souladu s tou firemní. Jde o dlouhodobý plán na rok až dva. Než začnete nastavovat postupné cíle, kterými se budete k vizi přibližovat, analyzujte detailně současný stav. Pojmenujte všechny silné a slabé stránky, což vám umožní dobře vidět překážky, které na cestě k úspěchu budete muset s týmem překonávat. Jak na to?

Buďte obezřetní a prozkoumejte stávající procesy a poznejte své lidi.

Vyvarujte se rychlým a unáhleným změnám, které obvykle nevedou ke kýženým výsledkům, ale spíše ke zviditelnění.



Raději se se svými lidmi pravidelně scházejte, naslouchejte a učte se pochopit, jakým způsobem fungují, co je v týmu dobře a co se dá zlepšit.



Je dobré se s každým podřízeným scházet individuálně, abyste pochopili jejich způsob myšlení - co je na jejich práci baví, případně nebaví, co považují za největší výzvu a jaké mají nápady na zlepšení.



Prozkoumejte také, jak fungují interní procesy ve vašem týmu, využijte k tomu opět podřízené.



Buďte k lidem fér. Náš mozek vnímá velmi intenzivně, zdali je s námi zacházeno s respektem a čestně. Pocit nefér zacházení má negativní dopad na emoce, což se obratem odrazí i na výkonnosti.



Kata koučink

Až budete mít jasno v tom, jak si váš tým stojí, nastavte si cíl a naplánujte strategii, jak se k němu dostanete, a to včetně zodpovědností a pravomocí. Ujistěte se, že vaši lidé cíli věří a jsou přesvědčeni, že ho můžete společně dosáhnout. Náš mozek potřebuje v každém ohledu určitou dávku jistoty o tom, co se bude dít, abychom byli více v pohodě a mohli tak v daném okamžiku podávat vysoký výkon.

V praxi se ukazuje, že manažeři sice po podřízených vyžadují výkon a neustálé zlepšování, ovšem často nevyužívají všechny možnosti, jak podřízené motivovat a nastavenou cestu udržet. Zde přichází na řadu role vedoucího jako kouče: jeho úkolem není kontrolovat nebo pomáhat, ale podporovat a rozvíjet.

Koučovací přístup, například s využitím jednoduchého nástroje Kata, vám pomůže nejen udržet směr, ale také pravidelný kontakt a díky němu zapojení jednotlivců. Kata koučink, který poprvé úspěšbě vyzkoušeli ve společnosti Toyota, vychází z toho, že určité způsoby myšlení a chování se stávají díky neustálému cvičení a používání rutinou. Díky tomuto nástroji se automaticky postupuje k cíli prostřednictvím malých „experimentů“. Eliminuje tak největší překážku lidské kreativity, tedy obavu ze selhání. Každý krok (i chybný) je v Kata koučinku zdrojem nového poznání.

Čtyři rady, jak na vztahy

Co ještě potřebuje nový manažer, aby uspěl? Především uvědomit si, že výsledků už nebude dosahovat sám, ale prostřednictvím svých lidí. Které základní principy pracovních vztahů by měl manažer dnes a denně používat shrnuje Metodika Training Within Industry do 4 pilířů:

1. Dejte lidem vědět, jak si vedou

Kromě toho, že bychom sami ve všem měli jít příkladem, je důležité svým lidem poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu, dát jim vědět, jak si vedou. „Pravidelnou“ neznamená roční nebo půlroční hodnotící pohovor. Není nic horšího, když se něco o sobě dozvídáme až při pravidelném ročním hodnocení, kde může spousta informací působit jako šok.

Podle posledních výzkumů náš mozek potřebuje umět predikovat události, jinak se cítí být v ohrožení. Tím pádem potřebuje zavčasu co nejvíce informací potřebných pro jejich zpracování. Nebojte se často vyjasňovat a vyhodnocovat vzájemná očekávání, vaši lidé chtějí vědět, jak jste s nimi spokojeni.

2. Dejte uznání, když je třeba

Musíte umět efektivně každého pracovníka verbálně ocenit, nejen za výsledky, ale také za konkrétní činnosti a dovednosti. Není to však jednoduché, je třeba si dobře všímat a umět pak vypíchnout to, co se jim skutečně povedlo. Když to dokážete, budete v tom přirození a uvěřitelní.

3. Informujte lidi včas o změnách, které je ovlivní

Další pilíř základů dobrých pracovních vztahů jsou informace o změnách. Naučte se s lidmi pracovat tak, aby změnu přijali. Umožněte jim, aby se mohli částečně sami rozhodovat, dejte jim na výběr. Průzkumy dokazují, že lidé, kteří měli ve své práci na výběr, se lépe zhostili pracovních úloh a byli více angažovaní.

4. Využijte co nejlépe schopností

Dalším pilířem základů dobrých vztahů je umět co nejlépe využít lidské schopnosti a potenciál. Člověk, který není na svém místě, ze sebe nemůže vydat to nejlepší. Poznejte jejich silné stránky a naučte se je využívat.

Správné a pravidelné využívání základů dobrých vztahů ve spojení s rutinou Kata koučinku vám přinese nejen dobré a pozitivní pracovní vztahy, ale také lepší týmové výsledky. Mimo jiné se něco nového dozvíte o sobě, naučíte se lépe pracovat sám se sebou a využijete naplno umění moderních nástrojů dnešního manažera.