Jak moc atraktivní práci nabízíme? Praha předstihla New York i Singapur

Obsadila 25. místo ze 119. Nadprůměrné hodnocení Češi získali především díky vysoké úrovni odborných a technických dovedností a také díky slušné úrovni genderové rovnosti a možnostem sociální mobility.

V čem by se Česko naopak mělo zlepšit, aby i v budoucnu obstálo v mezinárodní konkurenci? „Chtělo by to větší zájem přijímat talentované pracovníky ze zahraničí, vyšší toleranci menšin či zefektivnění vzájemné kooperace mezi firmami,“ říká Ondřej Wysoglad, ředitel Adecco ČR.

Nejatraktivnější zemí světa pro práci je podle žebříčku Švýcarsko, následují Singapur, USA, Norsko, Švédsko a Finsko. Studie hodnotila jednotlivé země na základě jejich schopnosti přitahovat, rozvíjet a udržet talentované pracovníky. Právě ti totiž určují, jak je země konkurenceschopná.

Vítězné země mají podle průzkumu něco společného: je to kvalitní vzdělávací systém, který kombinuje klasické formální vzdělávání s moderní projektovou výukou. A také obchodní prostředí s přiměřenou regulací. Státy na vrcholu žebříčku mají společné i to, že myslí na efektivní politiku zaměstnanosti, která kombinuje flexibilitu a vysokou míru sociálního zajištění. A aktivně podporují jak mezinárodní, tak i sociální mobilitu.

V rámci jednotlivých kategorií dopadla Česká republika nejlépe ve schopnosti udržet talentované pracovníky, obsadila 17. příčku. „Hlavním důvodem je vysoké skóre v oblasti bezpečnosti, dále vysoká úroveň sociálního a důchodového zabezpečení a v neposlední řadě dobré životní, zdravotní a hygienické podmínky,“ komentuje výsledky studie Ondřej Wysoglad.

Praha předstihla New York nebo Singapur

Průzkum hodnotil také pracovní atraktivitu 90 vybraných světových měst. Praha se umístila na 25. příčce a předstihla tak metropole jako New York, Berlín, Barcelona, Singapur nebo Řím. „Praha je z důvodu strategického umístění ve středu Evropy a velmi dobré dopravní dostupnosti dlouhodobě zajímavá pro zahraniční společnosti. Zároveň nabízí kvalitní podmínky pro život,“ říká personalista Wysoglad. Vedle Prahy bylo z českých měst do průzkumu zahrnuto i Brno, které se umístilo na 51. pozici.

Studie také přiblížila budoucnost pracovního trhu, který v aktuální době pohání kupředu rychlé technologické inovace a charakterizuje ho proměnlivost a nejistota. Předpokládá, že organizace budou postupně snižovat počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, a naopak zvyšovat počet pracovníků na volné noze.

„Lidé budou pracovat a žít v prostředí, ve kterém bude normální měnit často práci, případně pracovat u několika firem najednou. Nastupující generace mileniálů totiž požaduje vysokou pracovní flexibilitu. Nechtějí se vázat na jediného zaměstnavatele a preferují pracovat na více projektech u více společností,“ vysvětluje ředitel Adecco ČR.

Závěry studie jsou jasné. Doporučují, aby organizace, města i státy začaly více a lépe pracovat s rozmanitostí týmů, tedy spojily různorodé osobnosti s odlišným vzděláním, původem nebo životními zkušenostmi, kterými se mohou vzájemně inspirovat a doplňovat. A zároveň nastavit antidiskriminační mechanismy a rovnocenně vnímat názory všech pracovníků.

Vlády by se měly zaměřit především na vytváření vzdělávacích systémů, které budou rozvíjet sociální dovednosti a schopnost vzájemné spolupráce a stimulovat otevřenost a mezikulturní výměnu.

Celosvětovou studii The Global Talent Competitiveness Index (GTCI) již popáté uskutečnila personální agentura Adecco Group ve spolupráci s organizacemi The Business School for the World a Tata Communications. Právě odborníci z těchto společností hodnotili a rozebírali jednotlivá kritéria zaměstnávání po celém světě.