Lidé nechtějí zaměstnání, ale smysluplnou práci, říká šéfka Microsoftu

Microsoft zaměstnává 120 tisíc lidí ve 120 pobočkách po celém světě. V Praze a Bratislavě má čtyři velké týmy - divizi marketingu a prodeje, tým Skype, vývojový tým a oddělení HR Services, které z Prahy podporuje celou Evropu. Celkem to je osm set lidí. Mají nadprůměrné platy a mimořádné nefinanční benefity. Nově takové, které mají skloubit práci a osobní život.

Už tak snové benefity jste nyní rozšířili o další odměny zaměřené na rodinu. Co vás k tomu vedlo?

Oznámili jsme zvýšení nároku zaměstnanců na rodičovskou dovolenou. Nově zahrnuje dvacet týdnů plně hrazené mateřské dovolené pro matky nebo šest týdnů plně placené rodičovské dovolené pro otce a nebiologické rodiče, tedy adoptivní rodiče a pěstouny včetně homosexuálních párů.

A ke stávajícím plně hrazeným 30 dnům nemocenské ročně, takzvaným. „sick days“, nyní přidáváme dalších 20 plně placených dní pro zaměstnance, kteří se starají o blízké rodinné příslušníky s vážnými zdravotními problémy.

Rozšíření benefitů je dalším krokem k vytvoření rozmanitého pracoviště. Pokud chceme dlouhodobě vysoký výkon a kreativní přístup k práci, musíme zaměstnancům umožnit mít kvalitní osobní život a silné rodinné zázemí. Svět se mění, lidé mají různorodější životní styly než dříve a my to ve svém přístupu k zaměstnancům zohledňujeme.

Není to zároveň součást „války o kandidáty“? Nyní je velký nedostatek nadaných uchazečů a IT společnosti si je přetahují mezi s sebou. Nechcete je novými benefity přilákat?

Je pravda, že momentálně je velmi náročné získat špičkové uchazeče. V IT průmyslu však této výzvě čelíme již delší dobu, a tak to pro nás není nic nového. V posledních deseti letech, kdy technologie začaly ovlivňovat téměř vše v našich životech, se ještě více snažíme přilákat lidi s různorodým profilem. Rozmanitost je pro nás zásadní, abychom mohli vytvářet produkty a řešení, které vyhovují všem.

Proto máme programy, které se snaží přitáhnout ženy k IT, jsme průkopníkem práce odkudkoli, protože flexibilita práce je dnes velmi ceněná hodnota a naše vlastní produkty navíc umožňují pracovat bezpečně a efektivně odkudkoli.

Jací odborníci vám konkrétně chybí?

IT se již nějakou dobu potýká s dostupností kvalifikovaných lidí, zejména pokud jde o softwarové inženýry a vývojáře. Pomáhají nám technologie. Díky flexibilitě můžeme přilákat talentované uchazeče ze vzdálených míst, protože denně nemusí dojíždět za prací. Využitím Skypu můžeme dělat nábor mnohem rychleji a rychlost je v náboru často klíčová. A můžeme přes něj také v reálném čase ověřit, jak kondidát ovládá kódování, tedy klíčovou dovednost.

Problém nedostatku lidí v našem oboru musíme řešit, považujeme to za součást naší společenské odpovědnosti. Proto nabízíme programy, jako je Akademie programování nebo DigiGirlz. Díky tomu, že jsme důsledně zaměřeni na budování firemní kultury, která umožňuje lidem dosáhnout nejenom lepších výsledků, ale i pocitu, že jejich práce má smysl a dopad, patříme mezi nejatraktivnější zaměstnavatele.

S nedostatkem kandidátů se potýkají firmy napříč odvětvími. Co byste poradila jiným společnostem, aby se také staly atraktivními pro uchazeče?

Stále více lidí chce dělat smysluplnou práci, nejen mít zaměstnání. Chtějí být odpovědní za své výsledky a ne počítat čas, který strávili u pracovního stolu.Proto dáváme lidem prostor, aby našli své vlastní způsoby, jak dosáhnout požadovaných cílů.

Flexibilita práce pomáhá získat rovnováhu mezi svým kariérním a osobním životem a dělat smysluplné věci. Mnoho průzkumů ukazuje, že je významným faktorem při rozhodování lidí o přijetí pracovní nabídky. Manažeři často očekávají, že lidé budou pracovat mimo oficiální pracovní dobu, ale ne každý je připraven přijmout, že by se mohli také věnovat soukromým aktivitám v pracovní době. Ale musí to být oboustranně vyvážené.

Pokud toho chceme od zaměstnanců hodně, je fér, abychom jim umožnili soustředit se na svou rodinu. Jsem přesvědčena, že šťastní lidé se zdravými rodinnými vztahy v dlouhodobém horizontu podávají ty nejlepší pracovní výkony. Já sama bych ve své práci nebyla úspěšná, kdybych neměla silné rodinné vztahy.

Zmínila jste flexibilitu jako významný faktor v rozhodování při hledání práce. Ale zdaleka ne všichni zaměstnavatelé na to slyší.

Flexibilita práce znamená, že lidé mohou pracovat odkudkoli, včetně domova a včetně kanceláře. Existuje výzkum, který ukázal, že pozitivní dopady flexibility práce jsou nejvyšší, pokud ji aplikujeme jak na místo, tak na pracovní dobu, a pokud ji lidé využívají tak z poloviny svého pracovního času.

Nejdůležitějším přínosem je pak vyšší produktivita práce, lepší vztahy s nadřízenými, vyšší uspokojení z odváděné práce, méně stresu a lepší rovnováha mezi pracovním a osobním životem. Lidem se dobře pracuje z domova, z kaváren, z cest či u zákazníků.

Ale bez pravidelného setkávání to nejde. U nás se každý tým rozhoduje, jak bude pracovat a jak často se chtějí kolegové potkávat tváří v tvář. Osobní interakce neztratila v digitálním světě svou důležitost, naopak. V tomto kontextu se ale změnil účel kanceláří: nejdete tam sedět ke stolu, to můžete dělat odkudkoli, ale jdete tam spolupracovat a komunikovat s kolegy.

Když se vrátíme k vašim benefitům, co lidé nejvíce oceňují?

Za náš hlavní benefit, pokud to tak můžeme nazvat, považuji právě kulturu založenou na důvěře a zodpovědnosti. Necháme naše lidi rozhodnout, kde a kdy pracují, přičemž očekáváme, že dosáhnou dohodnutých cílů, jsou k dispozici našim zákazníkům a spolupracují se svými kolegy. Tento způsob práce zvyšuje efektivitu, schopnost přinášet inovace i spokojenost, protože pro každého z nás je pak mnohem jednodušší zorganizovat si své soukromé potřeby.

Děláme mnoho věcí, ale chtěla bych zmínit transparentní přístup k plánování kariéry a nástupnictví a také k mobilitě rolí. Zaměstnanci se nebojí požádat svého šéfa o podporu, pokud se chtějí přesunout na jinou pozici. Ta může být také v odlišné oblasti, než kde pracují nyní. Není tedy výjimkou, že obchodní zástupce několik let pracuje v oddělení lidských zdrojů nebo že marketingový specialista stráví rok dva v oddělení financí. Do budoucna tak budou připraveni čelit složitějším výzvám.

A teď ještě ty standardní odměny.

Samozřejmě máme řadu tradičních výhod, jako je pět týdnů dovolené, nadstandardní zdravotní péče, stravovací poukázky a bezplatné občerstvení na pracovišti, flexipasy, penzijní a životní pojištění, velmi populární program nákupu zaměstnaneckých akcií, bezplatnou výuku angličtiny, týmové akce, bohatou nabídku školení a tak dále.

Ještě jednu otázku. Zmínila jste, že se snažíte do oblasti IT přilákat ženy. Jak se to daří?

Ženy představují pro IT obrovský potenciál. A naopak - digitální dovednosti budou v budoucnu důležité pro ně, aby uspěly, tak jako dnes angličtina. Náš průzkum ukázal, že zájem mladých dívek o vědu a technologie začne klesat kolem 12. roku, přičemž Česko vykazuje jeden z nejhlubších a nejrychlejších propadů.

Nabízíme různé aktivity, které motivují mladé lidi naučit se programovat a prostřednictvím technologií tvořit, nejen je konzumovat. Dívky jsou v centru naší pozornosti, jelikož chceme překonat vžité stereotypy a obavy. Máme Akademii programování a DigiGirlz. Připravili jsme vzdělávací kampaně, které se například zabývají důležitou rolí rodičů a učitelů při volbě povolání dívek, a také představujeme inspirativní osobnosti.

A samozřejmě jdeme příkladem a usilujeme o rovné příležitosti pro ženy a muže na pracovišti tím, že vytváříme prostředí, které je atraktivní také pro ženy, včetně nových prorodinných benefitů.