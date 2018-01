Některé profese si výrazně polepšily, berou o deset i patnáct tisíc víc

Výborný stav české ekonomiky, minimální nezaměstnanost, která je podle údajů z prosince nejnižší v celé Evropě a rekordní počet volných pracovních míst způsobil další, poměrně prudký růst mezd specialistů napříč obory. V průměru o 15 procent.

A i kvůli lepším mzdám napříč trhem tak lidé častěji uvažují o změně zaměstnavatele. Firmy se tedy podle průzkumu společnosti Hays stále více potýkají nejen s problémem, jak obsadit nová pracovní místa, ale i jak si své klíčové zaměstnance udržet.

„Další ekonomický růst a prosperitu firem může zbrzdit kritický nedostatek zaměstnanců, se kterým se potýkají společnosti prakticky ve všech oborech a řeší ho různými způsoby. Někteří změnou náborových strategií a posilováním role HR v organizačních strukturách, oslovováním uchazečů v zahraničí a jiní urychlováním automatizace,“ říká Ladislav Kučera, ředitel personálně poradenské společnosti Hays v České republice.

Řada pracovních míst zůstává neobsazených i z důvodu, který přetrvává ve smýšlení firem z období, kdy byla situace opačná a na jedno pracovní místo připadlo hned několik uchazečů: čekání na ideál. „Máme-li nezaměstnanost nižší než 3 % a více než 200 tisíc otevřených pracovních míst v zemi, je zřejmé, že na ideálního, ve všech směrech vyhovujícího uchazeče, který je navíc na pracovním trhu volný, narazíme jen velmi těžko,“ říká Ladislav Kučera

Podle něj se tak společnosti musí naučit pracovat s kandidáty, kteří mají tu správnou motivaci a kompetence dané pracovní místo vykonávat, a nelpět často zbytečně na požadavku počtu odpracovaných let nebo pracovní zkušenosti ze stejného odvětví.

Právě kvůli nedostatku kandidátů tak dobře najdou uplatnění všichni, kteří chtějí pracovat, tedy jak zkušení experti, tak i absolventi bez praxe. „Podobně jako v loňském roce jsou žádaní absolventi. Snadněji se uplatní i ti bez zkušeností, pokud však mohou nabídnout praxi při studiu, mají finanční nabídku vyšší v průměru o 15 až 20 procent. Po delší době také přibylo příležitostí pro zkušené uchazeče a manažery a i zde došlo k nárůstu mezd, což v předchozích letech nebylo obvyklé,“ uzavírá Ladislav Kučera z Hays.

Průzkum je analýzou mzdového ohodnocení 6 tisíc pracovních nabídek a 21 tisíc uchazečů. Jedná se o šetření mezi kvalifikovanými pozicemi.

A jak to vypadá v jednotlivých sektorech? V příkladech je uvedena hrubá mzda, která vyšla v průzkumu na dané pozici jako nejčastější.



1 Finance a účetnictví

Tato oblast má rozsáhlou základnu odborníků napříč senioritou. Více než dříve však platí, že je obtížné uchazeče zaujmout. Sektor je otevřen studentům a absolventům, kteří více než dříve nabízejí firmám pracovní zkušenosti při studiu, zajímá je možnost profesního růstu i různorodost pracovní náplně.

Výrazně přibylo volných míst pro účetní, poprvé od roku 2010 pozorujeme nárůst nabídek pro finanční manažery. Celkově počet nabídek pro zkušené uchazeče oproti minulému roku vzrostl a stoupaly i mzdy, a to průměrně o 5 až 10 %. Nejvyššího navýšení se dočkali účetní a junioři, mzdy jim vzrostly v průměru o 15 procent.

Oproti tomu mzdová politika finančních institucí zůstává konzervativní, mzdy v bankovním sektoru rostly v průměru do 5 % a nejedná se o zvýšení plošné, společnosti přihlížejí ke kvalitě a zkušenostem uchazečů.

Pozice Mzda 2016/2017 Mzda 2017/2018 Junior účetní, 2 roky praxe 32 tisíc 37 tisíc Senior účetní 45 tisíc 50 tisíc Finanční manažer 5 let praxe 100 tisíc 120 tisíc Privátní bankéř 60 tisíc 70 tisíc

2 Administrativa, HR & Právo

Na podpůrné týmy se loni kladly vysoké nároky, úlevu nepřinese ani rok 2018. Společnosti pracují na nových mzdových schématech, navyšují finanční ohodnocení a snižují své požadavky na uchazeče, také se snaží zkracovat délku výběrových řízení.

Pokračuje trend nárůstu příležitostí pro šikovné juniory a absolventy, společnosti jsou schopny a ochotny investovat prostředky do kvalitního zaškolení uchazeče s krátkou nebo méně relevantní zkušeností. I přesto se potýkají s nedostatkem těchto kandidátů, zejména na juniorní role v administrativě a HR.

Nejvýrazněji rostly mzdy v administrativě, v porovnání s minulým rokem v průměru až o 20 %, a to zejména z důvodu nedostatku kvalitních uchazečů. V oblasti lidských zdrojů se mzdy zvýšily jen mírně, asi do 5 procent, v právním sektoru pak ohodnocení vzrostlo v průměru o 7 %.

Pozice Rok 2016/2017 Rok 2017/2018 Asistentka / Recepční 25 tisíc 28 tisíc Office Manager 40 tisíc 50 tisíc HR Specialista 40 tisíc 40 tisíc Právní podpora 25 tisíc 30 tisíc

3 Obchod a marketing

Tento sektor je aktuálně typický právě poptávkou po zkušených uchazečích. Náročné požadavky společností na roky praxe v oboru, nejlépe v konkurenčních firmách, však úspěšnost těchto náborů značně limituje. Uplatní se však i schopní a proaktivní absolventi, a to zejména ve firmách obchodujících technikou či rychloobrátkovým zbožím.

Navýšení se dočkaly jak základní mzdy uchazečů, nejvíce se navyšovalo v technicky zaměřených společnostech, které se s nedostatkem uchazečů potýkají nejvýrazněji, tam až o 20 %. Oproti tomu finanční instituce intenzitu náboru obchodníků nezvyšují, stagnují také jejich mzdy.

V oblasti retailu, kde se opět poptávka zaměstnavatelů razantně zvýšila, a to až o 30 %, mzdy rostly spíše mírně, do 5 %. Nastupuje však trend rušení bonusových stropů, což uchazeči hodnotí velmi kladně.

Pozice Rok 2016/2017 Rok 2017/2018 Obchodní reprezentant / IT 40 tisíc 45 tisíc Obchodní reprezentant / Technika 40 tisíc 45 tisíc Obchodní reprezentant / Rychloobrátkové zboží 35 tisíc 35 tisíc Obchodní reprezentant / Leasing 35 tisíc 40 tisíc

4 Věda a farmacie

I zde výrazně stoupla poptávka po nových zaměstnancích. Šanci mají mladí, ambiciózní uchazeči, kteří jsou častějším změnám zaměstnavatele přístupní, ale nabídky pečlivě srovnávají. Uchazeče lákají tradičně oblasti specifické léčby jako onkologie, centrová a biologická léčba nebo oblast vzácných onemocnění. Nejvýrazněji přibylo marketingových pozic, a to až o 20 %.

Mzdy v sektoru rostly v průměru o 10 %, firmy mimo to nadále pracují s benefity. Šest týdnů dovolené v tomto odvětví již není výjimkou. Oba tyto trendy, jak další nárůst mezd, tak inovace v benefitech, přetrvají i v roce 2018.

Pozice Rok 2016/2017 Rok 2017/2018 Reprezentant / originální přípravky 35 tisíc 38 tisíc Produktový specialista, diagnostika 45 tisíc 50 tisíc Marketingový manažer 80 tisíc 85 tisíc

5 IT a Telekomunikace

Informační technologie dnes pronikají do veškerých aspektů lidského života a tento fakt se bude do budoucna stále stupňovat. Výborně ohodnocené IT pozice nyní najdeme ve všech sektorech. V posledních letech narostly potřeby firem tak výrazně, že ani mírně se zvyšující počet uchazečů a absolventů nedokáže tyto potřeby uspokojit ani vzdáleně. V tuto chvíli chybí v oboru 40 tisíc lidí. Nárůst poptávky přichází se zaváděním nových trendů, jako je aktuálně například digitalizace, Big Data, IT bezpečnost nebo internet věcí.

Firmy jsou nuceny bojovat s nedostatkem lokálních expertů, každým rokem jsou otevřenější uchazečům ze zahraničí a stávají se flexibilnějšími z pohledu finančních nabídek. V porovnání s rokem minulým pak vidíme skokový nárůst, u některých pozic až o 20 %. Nejvýraznější navýšení je u pozic vývojářů Java, .NET a C++, dále v oblasti security, QA a SAP.

Zvyšování mezd bude pokračovat i v dalších letech, nebude však tak výrazné a firmy se více zaměří na ostatní motivační faktory a benefity. Pro rok 2018 bude typická poptávka po uchazečích, kteří se budou orientovat v problematice GDPR, tedy nového nařízení EU ohledně správy a nakládání s osobními údaji. Téměř každá společnost bude nucena upravit své technické systémy v souladu s touto regulí.

Pozice Rok 2016/2017 Rok 2017/2018 Vývojář Java/.NET 90 tisíc 95 tisíc Administrator 50 tisíc 55 tisíc Business Analyst 70 tisíc 80 tisíc Big Data Developer 110 tisíc 120 tisíc

6 Výroba a strojírenství

Trh v oblasti strojírenství a výroby je podle očekávání silný a nadále roste. Konec roku 2017 pak přinesl velmi napjatou situaci, obzvlášť na pozicích specialistů a expertů, kde je uchazečů kritický nedostatek. Trh je charakteristický naprostým nedostatkem uchazečů s vysokoškolským vzděláním a dvěma až pěti lety praxe, což bývá nejčastěji poptávaný profil.

Nárůst mezd se dotkl celého spektra pozic, od specialistů po manažerské role. Progresivnější nárůst mezd zaznamenaly pozice specialistů a expertů, tedy inženýrů ve výrobě a HW developerů, kde se mzdy vyšplhaly až o 20 % výše. Na vedoucích a manažerských postech rostly mzdy v průměru do 10 %.

Nabízené mzdy se ale u většiny společností pohybují na konkurenceschopných úrovních a firmy již nejsou ochotny finanční ohodnocení dále navyšovat. Vracejí se k ustáleným ohodnocením na dané pozice, i když na vyšší úrovni. Jsou společnosti, které, pokud nedojde k racionalizaci mezd a požadavků uchazečů, zvažují přesun výroby do jiných zemí.

Pozice Rok 2016/2017 Rok 2017/2018 Výrobní inženýr / do 3 let praxe 35 tisíc 40 tisíc Výrobní inženýr / 3 až 5 let praxe 45 tisíc 54 tisíc Supervisor výroby 55 tisíc 65 tisíc Manažer kvality90 tisíc 110 tisíc

7 Logistika

Oblast logistiky je na vzestupu a díky průmyslové automatizaci a průmyslu 4.0 očekává nové výzvy. V tomto oboru půjde robotizace rychle. Ovšem objevují se i komplikace, jako jsou kybernetické útoky na sofistikované logistické systémy nebo konkurenční boj, kde firmy soupeří nejen o klienty, ale i o uchazeče o zaměstnání.

Díky vzestupu e-commerce segmentu, skladové logistiky i všech druhů přeprav došlo v minulém roce k výraznějšímu nárůst mezd, v průměru o 10 až 13 %. Společnosti více pracovaly i se zaváděním nových trendů v benefitech. Nabídku se snaží přizpůsobovat více preferencím i věkové skupině zaměstnanců.

Generace mileniálů oceňuje flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova, firemní akce či dny zdravotního volna. Generace Y pak upřednostní služební vůz, 13. až 14. plat a různé formy příspěvků, třeba na dovolenou, na dětské aktivity či nadstandardní zdravotní péči.

Pozice Rok 2016/2017 Rok 2017/2018 Specialista logistiky 35 tisíc 40 tisíc Manažer logistiky 90 tisíc 110 tisíc Plánování dodávek 35 tisíc 55 tisíc Strategický nákupčí 45 tisíc 60 tisíc

8 Stavebnictví a reality

Developeři v minulém roce začali realizovat projekty, které měli ve svém portfoliu dlouhodobě, vyčkávali však na příznivější situaci na trhu nebo získání potřebných povolení. Rok 2017 nabídl více dokončených kancelářských projektů, obchodních center a příhodných akvizic v komerční sféře.

Obecně je oblast odměňování v sektoru stavebnictví a realit spíše konzervativní, mzdy se meziročně zvýšily v průměru o 5 %. V případě některých konkrétních specialistů se z důvodu vysoké poptávky a nedostatku odborníků došlo i ke skokovému navýšení o 15 až 20 %, jako například v oblasti technického zabezpečení budov.

Pozice Rok 2016/2017 Rok 2017/2018 Manažer akvizic 40 tisíc 50 tisíc Projektový manažer - výstavba 50 tisíc 50 tisíc Facility manažer 40 tisíc 50 tisíc Makléř 20 tisíc 25 tisíc

9 Business Services - Centra sdílených služeb

V tomto oboru pracuje 80 tisíc lidí, do dvou let by mělo přibýt dalších 20 tisíc. Navzdory zvyšujícím se mzdám se Česká republika nadále těší zájmu nových investorů. Nová centra sdílených služeb vznikají nejen v Praze a v Brně, ale stále častěji také v dalších regionech země. Se zvyšujícím se počtem procesů, které centra sdílených služeb poskytují, přichází zvýšená poptávka po uchazečích s delší pracovní zkušeností, což je změnou oproti letům předchozím.

Přetrvává vysoký zájem po uchazečích se znalostí němčiny a severských jazyků. Po letech stagnace přibylo pozic vyžadující znalost jihoevropských jazyků, jako například italštiny či španělštiny. V minulém roce si uchazeči mohli na výplatních páskách polepšit v průměru o 10 až 15 %. Některé společnosti nastavily vyšší mzdy jako klíčový motivátor pro nově příchozí zaměstnance a podpořily tak růst mezd napříč sektorem.

V letošním roce očekáváme příchod nových business center, na český trh vstoupí noví investoři. Mzdy pak s největší pravděpodobností porostou zejména u pozic juniorních, vyžadujících jeden až tři roky zkušeností.

Pozice Rok 2016/2017 Rok 2017/2018 Specialista / IT, 2nd level support 40 tisíc

45 tisíc Senior / IT, 2nd level support 47 tisíc 50 tisíc Team Leader / IT, 2nd level support 60 tisíc 65 tisíc

10 Hotelnictví

Segment hotelnictví zažívá velmi úspěšné roky. Českou republiku navštívilo v loňském roce více než 30 milionů turistů, z toho téměř 8 milionů návštěvníků pak konkrétně Prahu. Přestože je segment z ekonomického hlediska velmi úspěšný, mzdy zde jsou stále mírně podprůměrné, avšak zpravidla vyrovnané mezi zaměstnavateli bez ohledu na segment, ve kterém působí.

V minulém roce se obecně zaměstnavatelé snažili alespoň přiblížit aktuálním trendům v oblasti benefitů, a to zejména v poskytování příspěvků na sportovní aktivity, zvýšením počtu dní dovolené a zavádění flexibilní pracovní doby. V roce 2018 se mzdy o něco málo zvýší, ale o razantní změnu nepůjde. Sektor bude mít nadále problém se získáním kvalitních zaměstnanců, kteří budou odcházet za lepší mzdou mimo obor.