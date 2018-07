Pět kroků k tomu, jak zachránit vztahy ve firmě a být lepším šéfem

Šéf mě nepochválí. Pracuji víc a nikdo si toho nevšimne. Já makám a ostatní se flákají. Nezapadl jsem do týmu, kolegové mě šikanují. Právě takové negativní pocity a řadu dalších zmiňovali zaměstnanci v nedávném průzkumu společnost LMC. Vztahy na pracovišti řešíme skoro stejně často jako vztahy rodinné. A jsou to zase vztahy, kvůli kterým jsme ochotni změnit zaměstnání.

Jenže řada manažerů tráví většinu času provozními záležitostmi a personální stránku řadí do pozadí. Budování vztahů pro ně nebývá prioritou. Stejným způsobem jako investují do údržby hmotných aktiv (tedy například do strojů, nemovitostí), je potřeba kultivovat sociální kapitál v organizaci, tedy vztahy a firemní kulturu.

1. Upřímný zájem o lidi

Zajímejte se o to, jak se cítí váš tým. Ptejte se, co lidi těší i trápí. Smiřte se s tím, že někdy je ve vašich silách jejich problémy řešit a jindy ne. Většina lidí však váš zájem, pokud je upřímný, ocení. Znáte jména dětí a partnerů vašich kolegů? Znáte jejich koníčky? I to z vás udělá „dobrého“ šéfa.

2. Nebuďte virtuální leader

Michal Musil S firmou GrowJOB spolupracuje 7 let, vede pražskou pobočku.

Byl u startu projektu Konec prokrastinace.

Zaměřuje se na komunikaci, vyjednávání a leadership.

Vymyslel koncepční trénink Akademie Prodeje 2.0, který ukazuje nový pohled na prodej – jak prodávat, ale zároveň „neprodávat“.

Vztahy nevytvoříte přes e-maily, skype ani telefon. Nebuďte virtuální leader. Mějte otevřené dveře do kanceláře. Mějte v diáři pravidelná okna, kdy s vámi lidé mohou cokoliv řešit. Objevujte se mezi lidmi i fyzicky. Uvědomte si, že budování vztahů je podobné posilování svalů. Je důležitá hlavně pravidelnost. Podobně je to se vztahy v organizaci, jež není možné vybudovat tím, že pojedeme jednou za půl roku na teambuilding. Efektivní leadership je kumulací drobných a pravidelných činností, všímavosti, podpory a pomoci.

3. Upřímná zpětná vazba

Kvalitu vztahů posiluje autentická a upřímná zpětná vazba, ač mnohdy nepříjemná. Je to podobné jako jít do ledového bazénku po sauně. Nejdříve vystupujeme z komfortní zóny, po chvíli však cítíme úlevu. Stejně je to se zpětnou vazbou, jejímž cílem není kritika. Jejím smyslem je rozvoj. Pokud máte problém vytknout svým zaměstnancům vše, co vám leží na srdci, zkuste knihu Radikální otevřenost od Kim Scottové.

4. Týmový flow-lístek

Ukazuje se, že lidský optimismus se dá trénovat a zvyšovat. Jedním ze způsobů je uvědomělé zapisování pozitivních životních momentů na takzvané flow-lístky. Podobně se dá ovlivňovat pozitivita v týmu. Organizacím doporučuji vytvořit kanál (například skupinu na FB, Whatsappu) či místo (zeď, nástěnku), kde se cíleně budou sdílet pozitivní události. Co to může být? Pozitivní reference od klienta, klientské příběhy, vtipné historky, dokončené projekty. Všechny tyto podněty tým takzvaně přesvědčují k pozitivnějšímu myšlení.

5. Transparentnost

Z praxe se ukazuje, že lidé nechtějí o všem rozhodovat, ale mají rádi transparentní informace. Například ve společnosti Google je otevřenost jednou z hlavních hodnot, což se propisuje do firemního přístupu. Zaměstnanci tam sdílí zápisy nejdůležitějších bodů a myšlenek z porady vedení a mají možnost se jednou týdně zeptat na cokoliv ohledně fungování společnosti.

V organizaci Zappos, která je známá svou unikátní firemní kulturou, zase aplikují takzvaný All Hands Meeting. Jde o akci, kde se sejdou všichni zaměstnanci a shrnou se úspěchy firmy, vytvoří se prostor zaměstnancům k prezentování vlastních nápadů a sdílení nejlepších příkladů mezi týmy. Zkuste něco obdobného u vás.