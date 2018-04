Personalista: Chybí zaměstnanci? Evropa je jich plná, jen je oslovit

U nás je nezaměstnanost lehce přes 4 %, v některých zemích západní Evropy i přes 20 %. Zvláště mladí lidé po škole tam nemohou najít pracovní uplatnění. „A tak je Evropa plná uchazečů, kteří hledají práci a jsou ochotní se za ní stěhovat. Jde téměř o ztracené generace. Když je oslovíme, neváhají a jdou k nám. Jen jim naše firmy musí nabídnout vhodné podmínky,“ říká Petr Kubačka.

Jaké? Na co cizinci slyší?

Musí se v práci dorozumět, musí pochopit, co mají dělat, musí být adekvátně zaplaceni a musí mít prostředníka, který jim pomůže v případě problémů alespoň na začátku.

Vyhledáváte vhodné kandidáty v zahraničí stále častěji. Kdo má o práci v České republice největší zájem?

Jsme součástí mezinárodní sítě, takže máme k dispozici databáze kandidátů ve více než 40 zemích světa. Zájem o práci u nás mají především mladí lidé s praxí maximálně do jednoho roku, zcestovalí a vzdělaní, a to především z Itálie, Španělska, také Francie a Portugalska. Daří se nám relokovat do Česka také kandidáty z Německa.

Nabízíme jim zajímavé pozice převážně v centrech sdílených služeb. Ty mají totiž velký problém s nedostatkem kandidátů. Do tří let bude tento segment potřebovat sto tisíc lidí. V tuto chvíli jich má přes 70 tisíc. A pokud se kvóty nenaplní, tak se neobsazené pozice přesunou z České republiky jinam, například do Polska. A to rozhodně nechceme ani my, ani dané společnosti.

Na co cizince lákáte?

Obsazujeme většinou juniorní pozice, takže zájemci kromě znalosti jazyka nepotřebují nic umět. Nelákáme je na výdělek, protože by si doma vydělali asi více, ale na zkušenosti, které u nás získají, tedy na perspektivní a kvalifikované místo, které by jinde těžko hledali. Po dvou třech letech se mohou vrátit domů. To už ale budou mít díky praxi vyšší cenu na tamějším trhu.

Kolik lidí se vám podařilo umístit?

Od nového roku jsme oslovili zhruba deset tisíc lidí v rámci Evropské unie a z nich jsme předali firmám zhruba tři stovky kandidátů, kteří postoupili do užšího výběrového řízení.

Jak dlouho vám vyhledání vhodných kandidátů trvá?

Dodáváme klientům do jednoho měsíce takzvané shortlisty, tedy seznamy většinou pěti lidí, se kterými uděláme první pohovor. Ovládají jazyky, většinou mají vysokou školu, jsou ochotní se přestěhovat a přístupní ke mzdě ve výši 1000 až 1200 euro.

Kolik si za vyhledání úspěšného kandidáta účtujete?

Pohybuje se to řádově okolo jednoho do maximálně tří platu dotyčného zaměstnance v závislosti na senioritě a náročnosti pozice.

Zaměstnání cizinců je jedním z možných řešení krize na trhu práce. Jaké další možnosti podle vás firmy mají?

Chce to jiný přístup, už nestačí jen vyvěsit inzerát a čekat, že se ozvou desítky lidí, a z těch se vybere ten nejlepší. Lidé na inzeráty už tolik neodpovídají, počet aktivních reakcí se snižuje. Je doba přímého oslovení pasivních kandidátů. Ti sice práci nehledají, ale na dobrou nabídku slyší.

Jak je najít?

Oslovujeme je přes sociální sítě. Spustili jsme nový produkt „sociální inzerát“, díky němuž cílíme na uživatele Facebooku, Twitteru a také Instagramu. Díky přesnému cílení jsme schopni oslovit relevantní kandidáty a poslat jim do profilu nabídku formou komerčního sdělení. A už je na nich, zda na ni budou reagovat či nikoli.

Jaké jsou úspěchy takového náboru?

V Česku jsme s tím začali v květnu, takže výsledky ještě žádné nemáme. Ale na velkých trzích to funguje velmi úspěšně. Věřím, že to bude tak i u nás, navíc když je tu Facebook tak populární.

A co byste poradil firmám, jak mají ony hledat pasivní kandidáty?

Nebude stačit jeden nástroj, ale celá řada. Kromě inzerátu lze motivovat zaměstnance, aby pomohli s hledáním nových kolegů, bude nutné více zkoušet možnosti nových médií. Na nabídku volného místa se budou muset náboráři podívat jako marketéři. Inzerát hezky zabalit, aby si lidi řekli: jo, tak tahle firma vypadá dobře. Pomohou určitě videa, jak to ve firmě vypadá, jak se tam žije. Stále více bude záležet na dobré značce firmy.

Lidé, protože si mohou vybírat, mají strašně moc dotazů. Všechno chtějí znát do detailů: co je to za firmu, co je to za pozici, co přesně budou dělat, s kolika lidmi budou pracovat, v jakém prostředí. Na to budou muset být firmy a jejich personalisté připraveni.

Řada firem ale ještě stále není „osvícená“ a vedou to po staru.

Ty, co měly dlouhodobě nouzi o zaměstnance, tedy většinou IT firmy, už přišly na to, jak schopné lidi získat a jak si je udržet. Jsou krok napřed a mohou inspirovat. Teď budou mít dlouhodobou nouzi i ostatní firmy a pokud nevyužijí prověřené triky a nástroje, tak skončí. Protože na dobrých zaměstnancích to všechno stojí.