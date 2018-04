Personalisté radí, čím mohou absolventi na pohovoru zaujmout

Tomáš Surka, ředitel McRoy pro střední a východní Evropu:

Během pohovoru je vhodné reagovat na konkrétní požadavky, které firma uváděla v inzerátu. Zároveň se vyplatí mít přesné informace o činnosti podniku a na ty přímo a konkrétně navazovat. Uchazeč by měl ukázat, že o firmě i odvětví, ve kterém působí, hodně ví a umí takové informace využívat.

Chybou je, když se kandidát moc nezajímá o pracovní pozici, ale vyptává se na benefity. Stává se, že padají dotazy na to, jestli bude moci chodit dříve domů. Někdy nezná ani základní informace o firmě, u které chce pracovat. To je neomluvitelné.

Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment:

Velmi dobře působí, když uchazeči vědí o firmě, do které se hlásí, co nejvíce. Doporučuji také nachystat si nějaký neotřelý důvod, proč chtějí pracovat právě zde. Například: Chci programovat aplikace pro iPhone, protože jsem první dostal pod stromeček, když mi bylo osm let, a od té doby jsem žádný jiný telefon neměl. Jsem tedy pro tuto práci předurčen? Cílem je zanechat v hlavě personalisty něco, na co nezapomene. V dobrém slova smyslu.

Chybou je, když na otázku, jaká je jejich mzdová představa, říkají: No, já nevím. Každý musí vědět, na kolik se cení.

Tomáš Srb, talent manažer Plzeňského Prazdroje:

Čerstvým absolventům nabízíme letní placené stáže, na kterých si mohou během deseti týdnů vyzkoušet, jaké je to pracovat na reálném projektu, který pak prezentují před vedením společnosti. Stáže bereme jako vstupní bránu do firmy, úspěšným stážistům dáváme možnost pokračovat v trainee programech nebo na vhodné full-time či part-time pozici.

Právě proto se na ně snažíme vybírat ty nejlepší kandidáty, se kterými bychom rádi spolupracovali i do budoucna. Probíhá několikakolové výběrové řízení, jehož součástí je i pohovor s manažerem nebo ředitelem daného oddělení. Velkou výhodou je mít za sebou už nějakou reálnou pracovní zkušenost nebo třeba aktivitu ve studentských spolcích a organizacích. Nejdůležitější je však pro nás motivace a to, zda uchazeč zapadá do naší firemní kultury.

Někteří kandidáti si myslí, že k tomu, aby mohli pracovat pro naši společnost, stačí milovat pivo. Sice si toho vážíme, ale rozhodně to není dost. Motivace u nás pracovat by je měla vést ke snaze zjistit si před pohovorem o firmě a jejích produktech alespoň základní fakta.

Jiří Halbrštát, manažer marketingu a náboru ManpowerGroup

Cenné jsou předchozí pracovní zkušenosti a stáže, a to i ty neplacené. Dále by měl uchazeč mít informace o pozici, na kterou se hlásí, o firmě, o oblasti jejího působení. Pak by si měl připravit otázky, přijít včas, být vhodně oblečen, mít představu o mzdě na podobné pozici, tužku a papír, zeptat se na postup po pohovoru, neodmítnout nabízený nápoj.

Nejhorší věta bývá spojená s přehnaným mzdovým očekáváním: Četl jsem jeden článek a čekám mzdu 40 tisíc korun a služební automobil. Hodně bodů ztratíte rovněž arogantním chováním, chybějící pokorou či lhaním. To všechno jsou noční můry personalistů.

Absolventi škol, většinou bez praxe, nemůžou očekávat stejné výhody, jako mají již zapracovaní kolegové. Zdržet by se měli také užitečných rad, jak by firma měla zlepšit svoje procesy, stejně tak naznačování, že práce ve společnosti není odváděna dobře.

Lhaní o své jazykové vybavenosti také není na místě, není nic jednoduššího, než si úroveň znalosti jazyka prověřit přímo na pohovoru. Věty typu „Mám toho rozdělaného opravdu hodně“ dostávají personalistu do úzkých. Proč tedy dotyčný absolvent žádá o tuto práci? Upřímnost a pokora jsou to, na co by se absolventi měli soustředit především.

Martina Szturc Káňová, HR ředitelka společnosti Okin BPS:

U nás je stěžejní perfektní znalost angličtiny, případně v kombinaci s dalším cizím jazykem. Na netechnické pozice je nutná nejen znalost řečí, ale také komunikativnost. Na technické IT pozice chceme vidět zájem o technologie a alespoň základní praxi. U všech uchazečů oceňujeme chuť učit se, motivaci na sobě pracovat a zapálení pro danou oblast.

Za nejhorší považuji u kandidátů apatii, nezájem a nepřipravenost, když si například o naší firmě před pohovorem nic bližšího nezjistí. Špatné je rovněž, když chybí prozákaznický přístup.

Lenka Pešková, ředitelka divize Hays Response:

Uchazeč o volné pracovní místo si nesmí na nic hrát a musí být sám sebou, nepřikrášlovat své dovednosti a zkušenosti, ale ani se nepodceňovat. Doporučujeme vyzkoušet si pohovor nanečisto, uchazeč si tak utřídí myšlenky a následně bude lépe schopen vysvětlit, co může firmě nabídnout a kam chce svou kariéru směrovat.

Skvělý dojem udělá, pokud bude znát nejen základní informace, jako čím se firma zabývá a odkud pochází, ale také zmíní-li například články v médiích, které zaznamenal, popřípadě bude mít přehled o konkurenci dané společnosti. Měl by prokázat, že ho obor skutečně zajímá a chce se mu věnovat. Musí ukázat sebevědomí, ale současně i pokoru a touhu učit se nové věci.

A chyby? Pokud přijde na pohovor pozdě, bude se chovat arogantně či přehnaně sebevědomě, další šanci už zřejmě nedostane. Co rovněž působí na personalisty jako ledová sprcha, je vysoký finanční požadavek argumentovaný vystudovanou školou: Vystudoval jsem univerzitu XY, a proto chci nástupní plat 35 tisíc korun. Ačkoliv firmy nyní nabízejí absolventům nástupní mzdy o 10 až 15 procent vyšší než v letech předchozích, musí odpovídat realitě: oboru, lokalitě, znalostem. Řada absolventů vysokých škol si zavře dveře větou: Chtěl bych dělat manažera. Na vedoucí roli se přece musí vypracovat.