Povolání budoucnosti: Kdo se uplatní a kdo ne?

Dobré vyhlídky do budoucnosti mají především ti, kteří se pohybují v oblasti informačních technologií, personalistiky, obchodu a péče o zákazníky. Nejvíce nových profesí pak vzniká v technologických a přírodovědných oborech. Poptávka stoupá po datových analyticích nebo průmyslových designérech, jak ukazují čísla personální agentury Manpower.

Na trhu práce by se měly stále častěji objevovat profese jako specialista na kybernetickou bezpečnost, vývojář a designér chytrých, tedy robotizovaných domácností, opravář robotů, ale i specialista na medicínu na dálku, bioanalytik, on-line pedagog nebo designér implantovaných orgánů.

Může se hodit Buďte úspěšní! Nastartujte svoji kariéru na jobDNES.cz. Vybírejte z aktuálních pracovních nabídek.

I české firmy se pomalu připravují na éru digitalizace a robotizace výroby a procesů a vytvářejí už v týmech nové pracovní pozice. „V současnosti stále více posilujeme lidi na pozicích digitálního marketingu a CRM neboli řízení vztahů se zákazníky,“ říká personální ředitelka společnosti Sazka Kateřina Lukášová.

„Pozice operátorů se budou rozšiřovat o dovednost přímé nebo vzdálené obsluhy řídicích systémů, u elektro údržeb se z klasických elektrikářů stávají spíše programátoři a analytici,“ hovoří o změnách také ředitel personální divize Continental Barum Petr Dostál.

Trh práce se loučí s opraváři i sekretářkami

Perspektivu naopak nemají opraváři přístrojů, které už technický pokrok poslal do minulosti, například fax. Postupně by měla zmizet ze seznamu povolání hornická profese, proti níž stojí trend obnovitelných a ekologičtějších zdrojů. A také vojáci, jejichž náplň práce by měly ve vzdálenější budoucnosti nahradit stroje.

O svůj chléb by se podle britských analytiků měli obávat také novináři tištěných médií, která má časem zcela pohltit internet. K zániku také směřuje v jistém ohledu sekretářská a účetnická práce, podobně práce u pásu, u přepážky nebo na pokladně.

Nebojme se změny oboru

Podle odhadů odborníků bude na každé jedno získané místo pět ztraceno. Bez zvyšování kvalifikace a ochoty učit se novým věcem se lidé na trhu práce „nechytnou“. Změna profese bude normální. Už nyní pracuje mimo svůj obor řada lidí. Ukazují to různé průzkumy.

Například ten od Profesia.cz. zjistil, že pětina lidí změnila směřování své kariéry proto, že nenašli ve vystudovaném oboru uplatnění. Dalších 18 % dělá něco jiného proto, že je jejich obor přestal bavit. A osm procent lidí si doplnilo kvalifikaci v průběhu kariéry a ocitlo se tak na trochu jiné pozici. Svému zaměření zůstalo věrných 41 % respondentů. Dalších 12 % lidí uvedlo, že pracují v oboru blízkém vystudovanému.

„Mnoho lidí pracuje mimo svůj obor. To je dáno jednak nepřipraveností lidí na prahu dospělosti zvolit povolání na celý život, jednak tím, že pracovní trh se poměrně výrazně mění a bude se měnit i nadále,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz a dodává: „Vzpomeňme si jen, kolik nových zaměstnání se objevilo s nástupem a rozvojem informačních technologií, které v současné době nějak zasahují do pracovní náplně většiny lidí. Zavádění automatizace a robotizace přinese další výraznou proměnu nabídky pracovních míst.“