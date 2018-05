Pět chyb, které vám zabijí prezentaci

1 Prezentace odnikud nikam

I když máte prezentaci na dvě minuty, měla by mít nějaký koncept a záměr. Proto před tím, než začnete sázet data do PowerPointu, měli byste mít ujasněné, co chcete říci, z čeho vyjdete a kam chcete prezentaci vygradovat.

2 Technické problémy

Víte, jak zabít prezentaci už předtím, než začnete? Zahajte ji technickými problémy. Vaše prezentace totiž může probíhat v místnosti, kde například kabely potřebné k propojení nejsou k nalezení, nebo jich je naopak plný stůl, ale nikdo si není jistý, který je ten správný. Zde pomůže ušetřit čas a nervy šikovná technika, například bezdrátové řešení wePresent, pomocí kterého se snadno připojíte a prezentujete přes jakoukoli síť, projektor nebo displej.

3 Nevýrazný projev

Pokud máte jasný záměr, nezapomeňte na formu sdělení. Na začátku je účelné nějakým interaktivním způsobem vtáhnout obecenstvo do děje, a pokud je prezentace delší, je třeba ji občas odlehčit. Nejčastější chybou lidí, pro které není prezentování denním chlebem, je přesvědčení, že nejjistější je připravit si skvělou podrobnou prezentaci, a tu pak posluchačům v podstatě přečíst.

4 Podcenění grafiky

Podstatné je sdělení, ale u prezentace je důležitá i grafická podoba. Odfláknutá nebo amatérská vizuální podoba má na lidi emotivní dopad, vnímají ji jako podcenění důležitosti nebo významu prezentace jako takové. Proto je nutné vyvarovat se například vkládání obrázků ve špatném rozlišení, nakřivo nebo použití fotek s vodoznakem fotobanky.

Také pozor na přemrštěné uplatnění klipartů a klišé typu fotografie podaných rukou. Přílišná snaha v souběhu s nezkušeností bývá také na škodu – mnoho barev, stylů a velikostí písma, efektů a vyskakujících oken prezentaci rozhodně škodí.

5 Nepřehlednost a složitost

„Mám spoustu dat, tak to všechno uplatním“ či „grafy jsou komplexní, vše vysvětlím pomocí nich“ - to je uvažování patrné zejména z prezentací odborníků. Důsledkem je zahlcení posluchačů fakty, která jim bez vysvětlení souvislostí nebo významu nezůstanou v paměti. S grafy a tabulkami v prezentaci jsou i další problémy.

Lidé vedení snahou vytvořit co nejkomplexnější znázornění vyrobí tak složitý obrazec, že obecenstvo, které jej vidí promítnutý nebo zmenšený v tištěné prezentaci, nemá vůbec šanci jej rozklíčovat. A ještě jeden častý prohřešek na vrub přehlednosti: mnohaúrovňové odrážky a číslování, nejlépe rozložené na více snímků.