Budeme nabírat nové lidi i začátkem roku, vzkazují zaměstnavatelé

První čtvrtletí roku bývá vždy nejhorším obdobím z hlediska zaměstnanosti. Firmy nabízejí méně sezónních prací a jejich náborové aktivity jsou nízké i na stálá pracovní místa. Roku 2018 se ale taková prognóza zřejmě týkat nebude.

Podle aktuálních výsledků ManpowerGroup index trhu práce hlásí zaměstnavatelé v Česku pro první tři měsíce roku optimistické náborové plány. Šest procent zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, tři procenta předpovídají snížení počtu pracovních sil, 91 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny nebo zatím neví.

„Jde o nejoptimističtější předpověď pro první čtvrtletí za celou historii našeho průzkumu v tuzemsku, který děláme od roku 2008,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika. Poznamenává, že byť potřeba nových zaměstnanců neklesá, otázkou je, kde je firmy budou brát. „Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Takže jestli firmy budou hledat kolegy v jiných zemích nebo budou relokovat svá pracoviště do jiných států, je otázkou,“ dodává Jaroslava Rezlerová.

Volná místa budou ve stavebnictví i ve financích

Nejvíce přijímacích řízení hodlají uskutečnit firmy ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody. Volná pracovní místa budou také ve stavebnictví a ve financích a pojišťovnictví. Naopak nejslabší náborové aktivity plánují firmy v oboru ubytování a stravování. Ostatní odvětví zůstávají relativně stabilní. Co se týká regionů, tak nejvíce budou nabírat firmy v Čechách a v Praze. Na Moravě se očekává mírné oslabení.

V průzkumu jsou zaměstnavatelé rozděleni do čtyřech kategorií podle velikosti. Mikropodniky do 10 zaměstnanců, malé podniky od 10 do 49 zaměstnanců, střední od 50 do 249 pracovníků a pak velké nad 250 zaměstnanců. Nabírat přitom hodlají firmy napříč těmito kategoriemi, nicméně ty menší jsou ostražitější.

„Významně vzrostl počet velkých firem nad 250 zaměstnanců, které budou nabírat, a to nejvíce v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, logistice a zákaznickém servisu, kde je stále obtížnější najít vhodné zaměstnance i na nekvalifikovaná pracovní místa. Právě zde vzniká nejvyšší tlak na růst mezd,“ doplňuje Jaroslava Rezlerová, podle níž rostly mzdy napříč odvětvími letos o zhruba 8 %, pro další rok předpovídá další zvyšování, a to až od 10 procent.

Optimismus i za hranicemi

Výsledky průzkumu, který společnost ManpowerGroup provádí každé čtvrtletí v celkem 43 zemích světa, jsou celkově pozitivní. Zaměstnavatelé ve sledovaných 41 zemích očekávají nárůst počtu pracovních sil.

Zaměstnavatelé v Austrálii, Japonsku, Norsku, Polsku, Rumunsku a ve Spojených státech hlásí nejsilnější náborové plány za posledních 5 let a déle. Z výsledků je také patrné, že klesá míra nestability v některých zemích, především v Brazílii, Číně a Indii. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se náborové prostředí zlepšilo v 26 ze 43 zemí a oblastí, zůstalo beze změny v šesti a oslabilo pouze v jedenácti.

„Ačkoliv říkáme, že firmy u nás jsou v předpovědích na další období optimistické, daří se jim a hodlají růst, ve srovnání s ostatními zeměmi patříme mezi ty nejpesimističtější. A to už řadu let,“ doplňuje Jaroslava Rezlerová, podle níž svou roli může hrát i národní povaha.

Průzkum se koná už víc než 55 let. Je založen na dotazování téměř 59 tisíc zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru. Respondentům je položena otázka: Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v prvním čtvrtletí 2018 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?