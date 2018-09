Pátrání po zaměstnancích nekončí. Firmy chtějí dál nabírat, říká průzkum

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2018 optimistické náborové plány. Podle průzkumu 7 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 1 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 92 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny, nebo neví. Jde o druhá nejoptimističtější čísla v historii už desetiletého průzkumu.

„Nezaměstnanost je nejnižší v historii a náborové plány firem zůstávají i nadále velmi pozitivní. V roce 2017 jsme pozorovali zpomalení tempa náborů, nicméně od poloviny roku 2018 vidíme zrychlení náborů na hodnoty z let 2015 a 2016. Poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a společnosti hlásí kritický nedostatek pracovníků, rostoucí fluktuaci a tlak na zvyšování mezd,“ říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika.

To podle ní nutí zaměstnavatele, aby zásadně přehodnotili svou personální strategii. Modifikují systém odměn a výhod, mění organizaci výroby, investují do automatizace, častěji využívají částečné úvazky a flexibilní formy zaměstnávání a nábor rozšiřují do vzdálených regionů, dokonce i do zahraničí.

Nejvíce budou nabírat lidi velké podniky ve stavebnictví

Průzkum rozděluje firmy na čtyři kategorie podle velikosti. Nejvíce nabírají velké společnosti nad 250 zaměstnanců, kde 35 % bude nabírat a pouze 5 % propouštět. Mezi středně velkými zaměstnavateli od 50 do 249 zaměstnanců bude nabírat 17 % firem a jen 2 % propouštět. Nové lidi budou shánět také malé a mikro podniky, které v minulosti velké náborové plány neměly.

A v jakých oborech se bude největší šance najít novou práci? „Zaměstnavatelé v osmi z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové plány jsou v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a ve stavebnictví. Následuje velkoobchod a maloobchod, zpracovatelský průmysl. Propouštět naopak chtějí firmy v oblasti ubytování a stravování a v oblasti těžba nerostných surovin,“ doplňuje Rezlerová, podle níž je optimismus firem znát v celé republice. Volná místa tak budou jak v Praze, tak v Čechách i na Moravě, kde se ovšem boj o zaměstnance oproti třetímu čtvrtletí výrazně uklidní.

Hledají se lidi po celém světě

Výsledky studie ukazují, že i zaměstnavatelé v zahraničí hledají posily do svých týmů, a to ve 43 ze 44 sledovaných zemí. Oproti předchozímu čtvrtletí náborové plány posílily ve 22 ze 44 zemí a oblastí, oslabily ve 14 a zůstaly beze změny v osmi. Nejvíce volných míst bude k dispozici v Japonsku, Tchaj-wanu, Spojených státech, Rumunsku a Slovinsku. Nejslabší předpovědi přicházejí ze Švýcarska, Argentiny, Francie a Itálie.

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se dělá každé čtvrtletí a sleduje tendence zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Koná se už více než 55 let, v České republice od roku 2008. Je založen na dotazování téměř 60 tisíc zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru.

Respondentům je položena otázka: Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí v porovnání s aktuálním čtvrtletím?