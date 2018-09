Personálka nabízí roboty. Budou mít i profily na sociálních sítích?

Nemáte lidi? Zaměstnejte robota. To je zkráceně myšlenka personální agentury společnosti Amtech, která začala fungovat před zhruba dvěma měsíci. „Nejprve jsme roboty jen prodávali, nyní jsme službu rozšířili i na pronájem. Chceme pomoci firmám, aby byly schopné pokrýt své dodávky při současné situaci na trhu práce,“ říká Vít Pavelka z Amtechu.

Cílem podle něj není pracovníky nahrazovat, ale pomáhat jim při jednoduchých operacích. Jde o kolaborativní roboty, tedy ty, kteří mohou s lidmi spolupracovat, neohrožují je. „A zaměstnance může firma posunout na práci s vyšší přidanou hodnotou,“ vysvětluje Pavelka.

Agentura 4 Robots cílí na všechny typy firem od malých po velké. V nabídce mají roboty od společnosti Universal Robots, což jsou robotická ramena zkonstruována pro napodobování rozsahu pohybů lidského ramene. A od společnosti Mobile industrial robots nabízejí autonomní vozítka, která dokážou uvést od 100 do 500 kilo a jsou ideální například do skladu.

Roboti nemluví, nejí, nepotřebují přestávky ani skříňku

Ceny takových robotů se pohybují od 1,2 až 1,8 milionu korun. Pokud je firmy potřebují jen na čas, například na dobu nějaké zakázky, pronajmou si je za zhruba 1,3 až 1,6 průměrné mzdy (cca. 30 tisíc) měsíčně.

„V této ceně je celý balíček včetně servisu a technické podpory. Výhodou je, že robot není nemocný, nepotřebuje přestávky, nepotřebuje skříňku, parkovací místo. Nemusíte ho zaučovat a kvalita jeho práce bude stále stejná. A roboti ještě nemají odbory,“ dodává Pavelka.

Podobné personální agentury fungují už ve Spojených státech, v Japonsku, Dánsku. Pavelka věří, že zájem poroste, v pronájmu robotů vidí budoucnost. „Dokonce jsme přemýšleli i o tom, že bychom udělali robotům profil na LinkedInu, něco ve smyslu: umím to a to, nemluvím, nejím, nechci služební auto. Právě na sociálních sítích se totiž pohybují personalisté a hledají uchazeče. A my právě jim chceme ukázat, že lze zaměstnat i robota,“ doplňuje Pavelka.

Ačkoliv je český trh oproti jiným zemím velmi automatizovaný, stále si podle Pavelky hodně podnikatelů nedovede představit, jak malého robota ve svém provozu, v dílně, vyžít. “Připadá jim to složité, ale vůbec to tak není. Naprogramovat našeho robota je velmi jednoduché. Jeden například pomáhá v zahradnictví,“ dodává.

Jak tedy zjistit, zda se robot hodí právě k vám do práce? Stačí prý jen zavolat a zástupce agentury dorazí do firmy, k podnikateli, projde s ním provoz a doporučí robota na určité činnosti. Pak si firma propočítá náklady a vidí, jaká je návratnost a zda se jí to vyplatí,“ uzavírá Pavelka.

Rutinní úkoly nechme na robotech

Nápad s personálkou pro roboty se líbí řadě odborníkům. Například Karel Havlíček, šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků. to považuje za jednu z mála cest, jak robotizaci dostat i do menších firem. Ty většinou nemají dostatek peněz na nákup robota, ale na pronájem by peníze najít mohly.

Stejně tak Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu z personální společnosti Manpoweru. „Nabízet roboty na dobu určitou jako brigádníky a cenu za amortizaci a servis vyjádřit v hodinové sazbě je určitě zajímavý marketingový tah. Hodinová cena ukazuje, že pro uskutečňování rutinních úkonů je levnější investovat do technologie. To se netýká pouze manuální práce, ale i mnoha administrativních úkonů, které může dělat software,“ říká personalista.

Podle průzkumu Manpoweru by mohlo až 45 % každodenních pracovních činností, za které jsou dnes lidé placeni, být automatizováno s aktuálně dostupnými technologiemi.

Podle Halbrštáta se ještě hodně firem obává, že implementace nových technologií může být složitá. A tak váhají, zda se pustit naplno do automatizace a dát sbohem pracovníkům. „Technologie však nahradí rutinní úkoly, a lidé se tak budou moci věnovat více naplňující práci. Kreativita, emoční inteligence a kognitivní flexibilita jsou klíčové lidské dovednosti a umožňují lidem zvyšovat svou efektivitu pomocí robotů, než být jimi nahrazeni,“ dodává Jiří Halbrštát.