Pro nové zaměstnance si musíme dojet až domů, říká terénní náborář

Na trhu práce je kritický nedostatek kvalifikovaných kandidátů. Firmy hledají nové zaměstnance, kde se dá. A stejně tak personální agentury, které jim přidělují zaměstnance na nejrůznější pozice. „Musíme lidi už doslova nahánět,“ říká k tomu ředitel společnosti Wincott People Adrian Suchánek. Právě tato společnost patří k velkým personálkám v tuzemsku.

Má čtyřicet náborových center v průmyslových aglomeracích po celé České a Slovenské republice, ale ani to nestačí. Proto vyslala před necelými dvěma lety náboráře přímo do terénu. Ti, zjednodušeně řečeno, přemlouvají nezaměstnané v místě jejich bydliště, aby šli do práce.

„Významně nám doplňují tradiční metody náboru. Díky těmto kolegům rychleji a efektivněji obsazujeme dělnické profese, na které se přidělují i zájemci s nižším vzděláním, dlouhodobě nezaměstnaní, případně po proškolení i uchazeči původně bez požadované kvalifikace a správných pracovních návyků,“ pochvaluje si Adrian Suchánek.

Jedním takovým mobilním personalistou je Ladislav Hanudel. „Lidé, když slyší, že dělám terénního náboráře, tak si vzpomenou na legendární českou komedii Já to tedy beru, šéfe, v níž Petr Nárožný a Luděk Sobota ztělesnili svéráznou náborářskou dvojici. Moje práce je od té jejich ale dost vzdálená,“ usmívá se Ladislav Hanudel.

Jak tedy vaše práce vypadá?

Vyhledávám potenciální uchazeče o práci přímo v místě jejich bydliště nebo poblíž místa, kde bydlí a případně s nimi rovnou absolvuji výběrové řízení a pohovor. Až polovinu svého pracovního času trávím v autě. Měsíčně najezdím tři až čtyři tisíce kilometrů.

Do jakých měst a vesnic jezdíte, jaký region máte na starosti?

Momentálně se zaměřuji na region východního Slovenska. Jezdím do míst, odkud mám pozitivní ohlasy na pracovní nabídky a kde nabírám pracovníky pro naše zákazníky. Slováci jsou více ochotní za prací dojíždět než Češi.

Na jaké pozice hledáte lidi nejčastěji?

Na pozice operátor nebo operátorka výroby pro automobilový nebo potravinářský průmysl.

„Často se ale setkávám i s naprostým nezájmem o jakoukoliv práci, a to i přesto, že nabízím kandidátovi zaměstnání s odpovídajícím ohodnocením a bezplatnou firemní dopravou,“ terénní náborář Ladislav Hanudel.

Jak si kandidáty tipujete?

Oslovujeme je přes různé kanály: úřady práce, inzerci, doporučení našich zaměstnanců, Facebook a jiná sociální média. Osvědčilo se nám nábor pravidelně opakovat na určitých místech, tak se dostává do povědomí lidí, kteří v tom místě žijí.

Jak vypadá takové „přemlouvání“ lidí, aby šli pracovat?

Pokud uchazeč zareaguje na naší nabídku sám, dostanu na něj číslo z call centra. Většinou se lidé ozývají proto, že nás někdo doporučil. Zavolám mu zpět a vyhodnotím, co uchazeč o pracovní nabídce ví a jaké jsou jeho představy. Pak si domluvíme schůzku, někdy jsme sami dva, někdy si to mé povídání přijde poslechnout více lidí. Na místě už pak zjišťuji, jaké mají dotyční zájemci potřeby.

V naší branži je asi nejdůležitější umět vyřešit uchazečův problém. Snažit se najít cestu, často z velmi zamotaného příběhu, ven. Někteří lidé potřebují práci ihned, ale mají nějaký závažný problém - jsou bez rodiny a zázemí. Snažíme se i jim najít uplatnění a poskytnout bydlení, než se zase vrátí zpět do reality.

Jak na vás lidé reagují?

Reakce jsou různé. Často si na začátku povídáme, o předchozích pracovních zkušenostech, o problémech, někdy i o těch životních. Tak se zpravidla otevře bariéra mezi námi, zmizí nejistota. Uchazeči jsou vesměs rádi, že přicházím za nimi přímo do místa, kde bydlí, protože nemají zájem hledat kamennou náborovou pobočku a cestovat do větších měst.

Stále více chtějí podrobnější informace o nabízené práci. Ptají se na detaily ohledně ubytování, například zda může být na pokoji sám, případně se svým partnerem, jak daleko je ubytování od podniku, jak se do práce dostane, případně zda mu proplatíme cestu. Otázek je poslední dobou stále více.

Když už někdo s nabídkou souhlasí, co se děje dál?

Zaručíme plný servis, počínaje pomocí s životopisem přes přípravu na pohovor až po odvoz na vstupní setkání ve firmě. S pracovníky zůstáváme nadále v kontaktu prostřednictvím koordinátorů zakázky, a když se jim práce nelíbí, můžeme jim nabídnout jiné uplatnění. Máme plno dalších volných pozic.

Jaké jsou nejčastější výmluvy?

Zpravidla to bývají zdravotní problémy nebo různé životní události. Často se ale setkávám i s naprostým nezájmem o jakoukoliv práci, a to i přesto, že nabízím zaměstnání s odpovídajícím ohodnocením a bezplatnou firemní dopravou.

Jakou máte úspěšnost, daří se vám sehnat lidi?

Dá se říci, že hlavním momentem úspěchu je to, že se s uchazečem vůbec sejdu v místě, které mu vyhovuje. Kdybychom se domlouvali na schůzce v náborovém středisku, většina kandidátů by ani nedorazila.