Osm věcí, se kterými se musíte poprat při nástupu do nové práce

1. Nachystejte si doklady

V den nástupu přinese David na personální oddělení firmy doklad totožnosti -občanský průkaz, nebo pas, nikoli řidičský průkaz. Přidá i kartičku pojištěnce, aby ho zaměstnavatel mohl přihlásit na zdravotní pojišťovnu.

Personalistky mu dají k podpisu pracovní smlouvu, do které mladý muž doplní číslo svého účtu, na nějž mu bude každý měsíc přicházet výplata. Jako důkaz o svém vzdělání si David připravil kopii maturitního vysvědčení a také vysokoškolského diplomu. Dalším dokumentem, který po něm zaměstnavatel k pracovní smlouvě vyžaduje, je výpis z rejstříku trestů, ten si může nechat vytisknout třeba na poště.

A protože David už při studiu chodil na brigády na dohodu o pracovní činnosti, má od bývalého zaměstnavatele zápočtový list. Ten dokládá, jak dlouho na dané pozici pracoval a co přesně dělal. Všechny tyto údaje se jednou budou hodit pro výpočet důchodu. Teď papír odevzdá na personálním úseku.

2. Nechte se prohlédnout lékařem

Během prvních dnů zaměstnavatel posílá Davida na lékařskou prohlídku, aby dostal potvrzení o svém zdravotním stavu. Probíhá jako klasická preventivní kontrola u praktického lékaře. Mladík za ni zaplatí zhruba pět set korun, zaměstnavatel mu to pak může zpětně proplatit.

3. Seznamte se s kolegy a rutinou

Davidův šéf ho v prvních týdnech seznámí s tím, jak to ve firmě chodí, představí ho kolegům a ukáže mu, co přesně bude jeho úkolem. Nikdo nečeká, že bude mladík hned pracovat samostatně, ale i tak by měl ukázat iniciativu a snahu. Měl by se ptát na vše, co mu není jasné, a zdržet se jakékoli kritiky. Alespoň zatím.

4. Využijte zkušební dobu

David se do prvního zaměstnání těšil, ale brzy zjistil, že tato práce není pro něj. Rozhodl se tedy, že místo po pár týdnech opustí. Protože je ještě ve zkušební době, může to udělat ze dne na den, bez udání důvodu. Stejně jednoduše by se s ním v tomto období mohl rozloučit i jeho zaměstnavatel, pokud by nebyl spokojen s jeho pracovním výkonem.

Žádost o zrušení pracovního poměru doručí David písemně svému nadřízenému, podle zákona mu v tu chvíli pracovní smlouva končí. V praxi to většinou funguje jinak: člověk si domluví lhůtu, během které předá svoji agendu, a pak teprve odejde.

5. Když se nedaří, jděte jinam

Kdyby David propásl zkušební dobu a rozhodl se odejít ze zaměstnání až později, měl by dvě možnosti. Buď se se zaměstnavatelem domluvit a odejít takzvaně dohodou, nebo podat klasickou výpověď. Při odchodu dohodou záleží termíny pouze na domluvě mezi zaměstnancem a nadřízeným.

Když podáváte klasickou výpověď z pracovního poměru, musíte počítat s výpovědní lhůtou, která začíná prvním dnem následujícího měsíce. Pokud byste tedy podali výpověď například 30. dubna, lhůta by běžela od 1. května a do práce byste šli naposledy na konci června. Během té doby by vám však mohly utéct zajímavé pracovní nabídky.

Ve výpovědi nesmějí chybět osobní údaje o vás i zaměstnavateli, fakta o pracovní smlouvě (například datum, kdy jste ji uzavřeli), datum doručení, aby bylo jasné, odkdy má běžet výpovědní lhůta, a váš podpis.

6. Hlídejte si pravidla propouštění

David sice tentokrát odešel ze zaměstnání ještě ve zkušební době, ale co když ho příště nemine klasický vyhazov? Zaměstnavatel může propustit pracovníka bez nároku na odstupné, a to pro hrubé porušení pracovní kázně nebo neuspokojivé pracovní výsledky. Ve druhém případě však musí zaměstnanec dostat v posledních dvanácti měsících alespoň jeden vytýkací dopis a zároveň čas na nápravu svých chyb, jinak je výpověď neplatná.

Kdyby měl zaměstnavatel k propuštění organizační důvody a rozdával „padáky“ pro nadbytečnost, musel by rušit celé pracovní pozice nebo dokonce oddělení. Pak mají propuštění pracovníci nárok na odstupné podle toho, jak dlouho byli u firmy zaměstnáni: kdo zde pracoval méně než rok, dostal by jeden měsíční plat, kdo jeden až dva roky, měl by právo na dva měsíční platy, kdo tři roky a více, získal by jako odstupné tři měsíční platy.

7. Vyzvedněte si papíry a vraťte půjčené věci

Po ukončení pracovního poměru si David vyžádá na personálním oddělení zápočtový list a evidenční list důchodového pojištění. Oba tiskopisy by mu měl zaměstnavatel dát neprodleně. Zároveň by měl mladík zkontrolovat list výstupní – je to doklad o tom, že už nemá žádné závazky vůči zaměstnavateli; dokument zůstává ve firmě, ale je dobré si z něj udělat kopii.

David rovněž musí vrátit zapůjčený majetek, například služební automobil, telefon, klíče od kanceláře, podepíše o tom předávací protokol. Ze zákona by se měl mladý muž tři dny po ukončení pracovního poměru přihlásit na úřad práce.

8. Zaregistrujte se na úřadu práce, vyplatí se to

David sice pevně věří, že si nové místo najde brzy a sám, ale přesto zamíří na úřad práce v místě svého trvalého bydliště a přihlásí se do evidence uchazečů o zaměstnání. Zaevidují ho zároveň jako státního pojištěnce, což znamená, že za něj bude stát platit zdravotní pojištění. Pokud by se na úřadě nezaregistroval, musel by navštívit svoji zdravotní pojišťovnu, přihlásit se jako samoplátce a každý měsíc si zdravotní pojištění hradit sám.

Při nástupu do nového zaměstnání se David z úřadu práce odhlásí jednoduše - doloží svoji pracovní smlouvu a ihned bude vyškrtnut z evidence nezaměstnaných.