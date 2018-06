Půl milionu lidí uvažuje o jiné práci. Důvodem jsou peníze a vztahy

Co je důvodem toho, že jedna třetina současných zaměstnanců uvažuje o změně práce a hledá zajímavé nabídky? Tak především přesvědčení, že jejich mzda neodpovídá pozici, je nižší než by si zasloužili. Pak také to, že pracuje více, než by měla, ale nikdo to neocení. Pro některé zaměstnance se práce stala rutinou, dalším vadí to, že je nadřízený nepochválí. „Co je trochu alarmující, že 23 procent lidí, kteří uvažují o změně, se setkali se šikanou ať už od nadřízeného, nebo od kolegů,“ říká analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský.

Ke změně práce nejvíce motivuje vyšší mzda a firemní benefity v podobě větší flexibility, home office či samostatnosti. Žádaný je také lepší, slušnější přístup k lidem, lepší kolegové, lepší dopravní dostupnost, lepší pracovní prostředí a důležitý je také kariérní postup.

„Výše mzdy je stále nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje úvahy o změně práce. Ptali jsme se respondentů, jak velké zvýšení by je přimělo k odchodu ze současné práce. A většina odpověděla, že minimálně o 20 až 30 procent. Těm aktivně hledajícím by pak stačilo navýšení o 10 %,“ říká k tomu Tomáš Dombrovský.

Važte si svých lidí

Průzkum JobsIndex také zjišťoval, kolik lidí za poslední rok změnilo zaměstnání. Celkem 16 % respondentů změnilo práci jednou, 1 % vícekrát. Nejčastěji měnili práci lidé ve věku 18 až 34 let, nejméně lidé starší 55 let. Ty patří tradičně k nejloajálnějším zaměstnancům. Ti, co práci změnili, dali většinou výpověď, a to v 63 %. Dalších 13 % ukončilo dohodu se zaměstnavatelem, 14 % skončila smlouva a 9 % lidí výpověď dostalo.

Nového zaměstnavatele si vyhledali většinou sami nebo dostali tip od známého. Více než desetina lidí pak dostala přímou nabídku. Zcela minimální roli hraje úřad práce, přes který se umístilo jedno procento lidí a personální agentury, které pomohly 2 % uchazečů.

„Lidé, kteří mění zaměstnání, si veskrze polepšují, uvedlo to 71 % lidí. Přibližují se podmínkám, které si představují,“ říká Tomáš Dombrovský. Upozorňuje ovšem na jeden velký problém. Na náborové aktivity se zaměstnavatelé hodně zaměřují a snaží se v době minimální nezaměstnanosti nalákat nové kandidáty. Ovšem v mnoha případech zapomínají na své stávající pracovníky. Ti tak často nedosáhnou na podmínky, které získají nováčci. „Zaměstnavatelé tak do jisté míry dělají ze svých lidí kandidáty pro jiné firmy,“ dodává Dombrovský.