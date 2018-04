Nejvíce zabírají symboly štěstí, říká designérka výherních losů

V Sazce pracuje už šestým rokem. A netradiční profesi našla přes inzerát. „Poslala jsem životopis a oni mě vyzvali, abych vypracovala určité zadání. Pak se dlouho nic nedělo a nakonec mi zavolali, že mě berou,“ vypráví Karolína, jak se stala grafičkou stíracích losů.

Vystudovala střední textilní školu, oboru se ale nevěnovala. Před tím pracovala v hudebním nakladatelství a chvíli pomáhala s produkcí manželovi-fotografovi. Grafiku se naučila na šestiměsíčním kurzu, který si zaplatila. Chtěla se prý věnovat něčemu, co ji bude bavit. A to se jí splnilo.

Ten s tím kominíčkem se mi líbí

Jak bude stírací los vypadat, je plně na její fantazii. „Na začátku jsem se inspirovala zahraničními losy. Musíte totiž myslet na to, že je tam stírací část, která zabírá 80 % vrchní strany a nějaký obrázek, který má jen minimální prostor, přitom je důležitý. Nejsložitější tak pro mě bylo rozvrhnout podobu losu. Dnes už ale naopak v zahraničí opisují ode mě,“ usmívá se mladá žena.

Trh okamžitých loterií v ČR za rok v Kč

2012 - 441 826 390 2013 - 1 066 976 039 2014 - 1 510 452 711 2015 - 1 960 417 291 2016 - 2 591 461 799 Kromě Sazky, dodává na český trh výherní losy také společnosti Tipsport a Play Games. Zdroj: MF ČR

Každý rok zpracuje zhruba 30 návrhů nových losů, z toho se realizuje 12 až 15 ročně. A jak tedy los vzniká? Karolína většinou dostane zadání, že má navrhnout los například za sto korun, pro muže. Rozmyslí témata, obrázky, nápisy, barvy a pošle dál.

Po schvalovacím kolečku ve firmě jdou návrhy na veřejné testování, které je důležitou součástí. Vybraným respondentům se návrhy posílají elektronicky, další přijdou osobně. A vybírají, které návrhy se jim líbí nejvíce.

„Sledujeme je za sklem, jak reagují. Kdybychom byli při testování s respondenty, tak by nám toho řekli méně,“ poznamenává Karolína, podle níž se testování koná zhruba dvakrát třikrát do roka. Nejvíce prý zabírají symboly štěstí - čtyřlístek, podkova otočená nahoru, prasátko, kominíček, slon s chobotem nahoru.

„Kominíčka jsem už dělala snad padesátkrát, různými způsoby. Stále musím myslet na to, aby obrázky nebyly příliš dětské, aby los děti nezaujal. Podléhá to regulaci,“ vysvětluje Karolína, která se snaží nabídnout i netradiční motivy. „Teď je na trhu magický los, je černý a jsou na něm jen zelené svítící oči. Těší mě, že se docela dobře prodává.“

I když přichází nová generace, která vyrostla na internetu, i pro ni jsou archetypy štěstí lákavé. „Občas se podívám, jestli nějaký symbol nepřibyl, ale pořád nic. Zkoušeli jsme pro mladší zákazníky zážitkový los, výhra byla například skok padákem, ale moc to nefungovalo. Lidé bez rozdílu věku prostě chtějí peníze,“ dodává Karolína.

Nejvíc losy kupují ženy, které se často rozhodují právě podle designu. Ale dražší losy, které mají vysoké hlavní výhry, lákají i muže. „Primárně pro ně jsem navrhla los Rentiér nebo třeba Královskou výhru. Ženy mají zase nejoblíbenější Černou perlu,“ říká designérka.

Losy letí do Ameriky

Ale zpátky k výrobě. Po testování se tedy vybere ten nejlepší návrh, udělají se poslední úpravy, kolegové Karolíny schválí množství a výherku losu, tedy částku, kterou bude možné vyhrát, a jde se dál: ke schválení na ministerstvo financí. To má 30 dní na vyjádření. Když je kladné, letí los elektronicky do tiskárny. Do Spojených států na Floridu nebo do Velké Británie.

„Státní tiskárna cenin v současné době nevlastní tiskařské stroje ani software, který by umožnil stírací losy tisknout. Proto tiskneme u světových výrobců, kteří mají nejmodernější vybavení a kladou vysoké nároky na zabezpečení. Vlastně většina evropských loterií tiskne v Americe, nejsme výjimkou,“ vysvětluje Karolína.

Když losy dorazí z tiskárny, musí se vzorek z nich ještě znovu otestovat. Tentokrát soudním znalcem. Zkontroluje, zda má los všechny náležitosti, a vyzkouší, zda by ho prodejci nemohli třeba prosvítit nebo nějak označit. „Znalec pak vydá stanovisko a my můžeme losy poslat do prodeje. Většinou jde o milion či dva miliony kusů,“ říká designérka. Cesta losu od první myšlenky po vystavení na prodejně tak zabere pár měsíců. Zrovna teď nedávno posílala Karolína do tiskárny losy na letošní Vánoce.

Ukradený los nevyhrává

Když jsou losy do čtvrt nebo do půl roku vyprodané, považuje se jejich emise za velmi úspěšnou. Běžně totiž na trhu zůstávají i rok nebo dva. Většinou platí, že dražší losy jsou na trhu déle, ty za padesát nebo sto korun mizí rychleji.

Když skončí platnost emise, automaticky se stahují všechny zbylé kusy z prodeje a následně se skartují. „Nedají se ukrást, protože nejsou zvalidované, takže i kdyby byly výherní, tak nevyhrajou. To platí, i kdyby chtěl někdo vykrást trafiku. Prostě ten los musí projít prodejním terminálem,“ vysvětluje Karolína.

Když skončí emise daného losu, přijdou úředníci z ministerstva financí zkontrolovat, zda byly výhry vyplaceny. A pokud nějaká výhra nepadla, musí Sazka dokázat, že los byl v prodeji, byl tedy načten terminálem a nezůstal ve skladu. To by firmě hrozilo odebrání licence.

Zájem o losy roste, raketově. Loni meziročně o 80 %. Je to nejrychleji rostoucí portfolio her celosvětově. „Teď chystáme nový los a to si myslím, že bude trhák - svlékací los. Bude se jmenovat Setři a vyhraj, a když setřete stírací pole, tak oblečená žena na motorce bude v plavkách,“ prozrazuje Karolína.

Ptám se jí, co má na své práci ráda. „Baví mě výzvy. Když dostanu zadání, které vypadá, že nejde splnit, a já pak najdu řešení. To mě baví,“ říká. A naopak ji možná trochu štve, že se jí pořád lidé ptají, který los vyhraje. „A já jim odpovídám: to kdybych věděla, tak už jsem úplně jinde. Řada lidí chodí kupovat losy právě sem k nám do budovy s pocitem, že tady jsme té výhře blíž. A my zaměstnanci zase máme opačný názor. Říkáme si, že tady to určitě nepadne,“ směje se Karolína Kříčková.