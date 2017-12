Firmy jsou letos na Vánoce štědřejší. Má ale mzda navíc ještě smysl?

Z výsledků pravidelných šetření Hospodářské komory vyplynulo, že letos plánuje celkem 47 % firem vyplatit zaměstnancům 13. plat. Část firem odměny vyplatí v prosinci, část až začátkem příštího roku. Záleží na tom, v jakém odvětví firma působí. Odměna bude v průměru kolem 30 tisíc korun, nejčastěji v rozsahu 15 až 35 tisíc.

Platí, že čím větší firma, tím spíše zaměstnanci bonus dostanou. Z posledního Komorového barometru vyplývá, že 13. plat plánuje na přelomu roku vyplatit celkem 71 % velkých firem, tedy firem s více než 250 zaměstnanci. To je podobný podíl jako v loňském roce, kdy vyplacení hlásilo 70 % takových firem. Letos však benefit nabízí i výrazně více malých firem do deseti zaměstnanců, a to 31 %, zatímco loni to bylo o 10 procentních bodů méně.

Nejčastěji letos vyplatí odměny firmy ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu, který je hlavním tahounem českého byznysu s největším podílem zaměstnanců.

Podobné výsledky vyšly také z průzkumu společnosti Profesia.cz. Podle něj poskytne mimořádnou odměnu 45 % společností. Z toho osm procent letos poprvé.

Dáme jim peníze, aby neodešli

Výsledky průzkumů potvrzují i personalisté. „Dobrá kondice ekonomiky a obavy firem ze ztráty zaměstnanců se letos projeví na výši vánočních odměn. Určitě budou vyšší než v předchozích letech,“ říká Tomáš Surka, výkonný ředitel personálně-poradenské společnosti McROY pro střední a východní Evropu.

Podle Surky mívá vánoční nebo výroční odměna různou podobu. Mnoho firem je nazývá 13. platem a vypočítá se z běžného platu zaměstnance. „Jindy se může jednat o podíl pracovníka na obratu, marži nebo zisku firmy. Obchodníci mají odměnu spojenou s dosažením předem stanovených cílů. Ne vždy ji obdrží ve finanční podobě. Odměna například dostává podobu lepšího služebního auta,“ tvrdí Tomáš Surka.

Některé firmy sice lákají pracovníky například na 14. plat, ale ve skutečnosti se jedná o jeden plat rozdělený do dvou splátek. Jedna přichází spolu s prosincovou výplatou, druhou odměnu pak zaměstnanci dostávají vyplacenou v létě jako příspěvek na dovolenou.

A jak to konkrétně vypadá ve firmách? „Vánoční odměny nemáme, ale dáváme pravidelné půlroční odměny. Určitou formou odměny je pro naše zaměstnance každoroční vánoční placené třídenní volno. Chceme, aby si lidé dobře odpočinuli a využili možnost být se svými blízkými,“ říká Marek Bališ z KPMG.

Vánoce si připomínají i ve společnosti Skanska. „Naši zaměstnanci si už s příchodem podzimu zvykli na pravidelnou dávku vitamínových doplňků nebo poukázek, za které si sami mohou vybrat, jak podpoří své zdraví. Před Vánoci pro zaměstnance navíc připravujeme celodenní vánoční trhy na zahradě naší administrativní budovy Corso Court nebo mikulášskou Fiku ve švédském stylu, tradiční setkání kolegů při kávě a občerstvení,“ říká Pavlína Matoušková ze společnosti Skanska.

Efektivnější odměny než peníze

Někteří personalisté tvrdí, že 13. platy jsou už přežitkem, který nemotivuje k lepším výkonům. Efektivnější je odměňování na základě osobního výkonu a plnění cílů.

Kde jsou vánoční bonusy nejštědřejší? Poměr vánočních odměn k průměrné mzdě (výše odměny v Eurech) 91 % Maďarsko (854 Euro) 86 % Srbsko (481 Euro) 79 % Slovensko (787 Euro) 78 % Bosna a Hercegovina ( 625 Euro) 69 % Česká republika (724 Euro) 31 % Slovinsko (422 Euro) 28 % Polsko (262 Euro) 23 % Chorvatsko (185 Euro) 22 % Estonsko (210 Euro) 21 % Finsko (624 Euro) 21 % Litva (186 Euro) 21 % Lotyšsko (173 Euro) Zdroj: Platy.cz

„Nevyplácíme 13. plat ani jakékoliv odměny vázané na Vánoce. Zaměstnanci jsou odměňováni na základě individuálních výsledků a především podle toho, jak se daří celé firmě. Pro výplatu těchto odměn jsou pak různé termíny v průběhu celého kalendářního roku, podle toho, kde je zaměstnanec zařazen,“ říká tisková mluvčí skupiny ČEZ Alice Horáková.

Mnohdy zaměstnanci více než peníze ocení zajímavé benefity. V nabídce tak existuje například úřední volno, aby si lidé mohli vyřídit potřebné formality. Nebo vyzvednutí potomka ve škole a odvoz na kroužek. To platí i pro dělnické profese. V administrativních provozech se začínají nabízet masáže na pracovišti, kancelářská jóga či kurzy zdravého sezení.

„Běžné jsou v současné době dotované stravování, nápoje na pracovišti zdarma a příspěvky na očkování. V řadě firem nabízejí také relokační balíčky, příspěvky na dojíždění či svozové autobusy zdarma. V těchto benefitech vidíme meziročně největší nárůst,“ říká manažer personální společnosti Grafton Kamil Pittner.

Stále oblíbenější je staronový benefit klouzavé pracovní doby, který se rozrůstá o možnost pracovat alespoň částečně z domova. V některých profesích, např. v IT, je výkon práce z domova snazší, v jiných profesích, kde to možné není, se snaží zaměstnancům vyjít vstříc vícero dny dovolené nebo co největší možnou flexibilitou pracovní doby. Mladí zaměstnanci, takzvaní mileniálové, zase ocení víc než stravenky či firemní mobil třeba zaplacenou dovolenou, drobný dárek, který si chtěli dlouho koupit, nebo pochvalu před celým kolektivem.