Pohněte přes léto s cizími jazyky, zvýšíte svou cenu na trhu práce

Umíte maďarsky, rumunsky nebo řecky? Firmy stále baží po zaměstnancích mluvících více jazyky. „I když stále mnoho zaměstnavatelů v inzerátech uvádí znalost cizího jazyka jako podmínku i u pozic, kde to není třeba, poptávka po lidech s dobrou jazykovou výbavou roste. Chybějí jich řádově tisíce,“ míní Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Angličtinu pokládají v mnoha firmách za základ, ale už zdaleka nestačí. Do popředí se dostávají i němčina, holandština nebo třeba korejština. Jazyková vybavenost často přebíjí i odborné znalosti na určité pozice. Proč se tedy přes léto na některý z jazyků nevrhnout?

Zůstat doma, nebo vyrazit za hranice?

Pro úplné začátečníky je vhodnější se nejprve poohlédnout po jazykovém kurzu doma. Pobyt v zahraničí přijde vhod spíše mírně pokročilým studentům, kteří se potřebují zlepšit v konverzaci či se posunout výše.

„Nedovedla jsem si představit vyrazit sama do zahraničí. Proto jsem zvolila letní intenzivní kurz tady u nás. Vybrala jsem kombinaci gramatiky i konverzace v dvoutýdenním kurzu. Za tu dobu jsem si skutečně oprášila základy, ale hlavně jsem se přestala bát mluvit,“ říká Veronika, absolventka letního kurzu angličtiny.

Alternativní metody učení jazyka Berlitz Metoda pracuje způsobem, jakým se studenti učí svůj mateřský jazyk, začíná se od nejjednodušších frází. Studenti si nesmějí jednotlivé věty překládat do mateřštiny, naopak se učí uvažovat v novém jazyce. Jadis Česká metoda výuky cizího jazyka spočívající v zábavných a dynamických hrách, během kterých si studenti jazyk přirozeně osvojují. Helen Doron English Metoda výuka jazyka pro děti od tří měsíců do devatenácti let je také postavena na stejném principu, jako se děti učí svůj mateřský jazyk, například pomocí podkresových nahrávek. Callanova metoda Aktivně používá jazyk v jeho mluvené formě. Student je „nucen“ mluvit a díky tomu odbourává strach z používání jazyka a získává sebevědomí. Podstatou metody je otázka a dlouhá odpověď, prostřednictvím které se studenti učí.

Učení angličtiny v cizině je podle lektorů velmi rychlé. Pokud však někdo vyrazí do Anglie či Ameriky bez jakýchkoliv základů nebo jen s chatrnou začátečnickou výbavou, moc se toho nenaučí. „Když se nebudete schopni hned po příjezdu zapojit do základní konverzace a probrat s místními počasí, cestu do města nebo nezvládnete rozhovor o své rodině či zemi, nebudou vaše začátky jednoduché,“ míní Lucie Bechná z jazykové školy Helen Doron English.

Kurz za dva i tři tisíce

Nabídka jazykových kurzů v Česku je široká. Od klasické výuky jednou týdně až k intenzivním každodenním kurzům. Kromě tradičních metod se stále častěji objevují alternativní přístupy, kdy učení probíhá například pomocí podkresové hudby nebo různých her.

Kurzy s intenzivní výukou na léto se rychle plní, volná místa však stále jsou. Například British Council nabízí týdenní kurzy po celé prázdniny. Jeden kurz přijde na čtyři až šest tisíc. Mimo Prahu jsou letní kurzy levnější, týden intenzivní výuky v Brně, Plzni nebo Hradci Králové stojí od dvou do tří tisíc.

Nemůžete-li na kurzy docházet, ideální variantou je online výuka. Dostanete předem připravená videa a materiály, na kterých individuálně pracujete. Takové kurzy lze pořídit za dva a půl tisíce korun. Další možností je online výuka s lektorem, který se studentovi intenzivně věnuje a hodinu vede například přes Skype. „Online výuka s lektorem je časově flexibilní, nikam nedocházíte a můžete se učit odkudkoliv,“ popisuje Filip Lehman z online jazykové školy language.agency.

Vyjeďte do cizí země a konverzujte

Pokud už základy jazyka máte, vyrazte přímo do země daného jazyka. Francouzsky se můžete učit na francouzské Riviéře, španělsky ve Španělsku, ale taky v Latinské Americe. „Mezi našimi klienty jsou děti i dospělí. Dospělí často chodí při práci do klasických jazykových škol a přes léto si vyjedou zlepšit se nebo si k angličtině přidat jazyk druhý,“ říká Karel Klusák, ředitel společnosti Intact, která se na jazykové kurzy specializuje. Nejběžnější doba kurzu je dva týdny.

„Největším přínosem kurzu v zahraničí je samozřejmě posun v konverzaci, v cizině se člověk zkrátka rozmluví. Mezi nejoblíbenější destinace patří jihozápad Anglie, Edinburgh a Malta, kde klienti spojí kurz s dovolenou na pláži,“ popisuje Klusák.

Na jazykový kurz je nejvhodnější vyrazit o samotě. Představa cestování s přáteli či partnerem je sice příjemná, pokud se ale chcete v jazyce opravdu zlepšit, sólo cestování je ideální. Nutí totiž studenta dorozumívat se čtyřiadvacet hodin denně a navazovat nové kontakty.

„Na jazykový kurz do Paříže jsem odjela v létě po maturitě. Ačkoli jsem z konzervatoře základy francouzštiny měla, chtěla jsem se zdokonalit. Nastoupila jsem na třítýdenní intenzivní kurz, který vedla rodilá Francouzka. Nesměli jsme mezi sebou vůbec mluvit anglicky, takže komunikace byla někdy dost obtížná. Přesto jsem se naučila víc než za několik let na střední škole,“ popisuje svoji zkušenost novinářka Julie.

Nejžádanější je němčina, angličtina je samozřejmost

Podle údajů pracovního portálu Profesia.cz zaměstnavatelé v nabídkách stále nejčastěji poptávají angličtinu, následují němčina, francouzština a ruština. V současné době roste zejména zájem o zaměstnance s dobrou znalostí němčiny. Stoupá i poptávka po těch, kteří ovládají méně obvyklé evropské jazyky, například holandštinu, rumunštinu, maďarštinu či švédštinu.

S expanzí asijských firem je sháňka po lidech se znalostí korejštiny, čínštiny nebo japonštiny. Ti, kteří je dobře zvládnou, mají téměř jisté velmi zajímavé pracovní uplatnění.

„Zatímco znalost dvou a více jazyků je kromě manažerských pozic požadována u obchodníků, kontaktních zaměstnanců, pracovníků v cestovním ruchu, administrativě, marketingu či některých specializovaných oborech, zcela bez požadavků na jazykové znalosti jsou v nabídce převážně dělnické profese, úklid, či pozice jako skladník, prodavač nebo řidič,“ konstatuje Michal Novák z Profesia.cz.

Podle něj reálná poptávka po lidech s dobrou jazykovou výbavou roste. V současnosti jich chybí řádově tisíce, největší zájem je ze strany center sdílených služeb. Právě ty také dokážou dobrou znalost cizích jazyků ocenit i finančně. Za netradiční jazyky jsou mzdy vyšší i o deset až dvacet procent.