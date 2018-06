Umění asertivity: Naučte se v práci říkat ne

K výbavě každého pracovníka by měla patřit ochota a vstřícnost. Někdy nezbývá než dělat práci tak trochu navíc. Avšak má to své meze. Nenechejte se zatlačit do pozice, kdy budete dělat práci za jiné.

Snad každý narazil na zdatné manipulátory, kteří svou práci dovedou delegovat na jiné a sami si neoprávněně užívají volno navíc. Pokud vás kolega požádá o výpomoc výjimečně, je dobré mu vyhovět. Můžete pak očekávat, že když se sami ocitnete v časové nouzi, spolupracovník vám podobným způsobem vyjde vstříc. Jakmile však kolega opakovaně zneužívá vaši pomoc, je na místě jeho požadavek odmítnout. Totéž platí pro úkoly, které lze označit za zbytečné.

Často se stává, že nadřízení nebo kolegové zvou na pracovní jednání i ty, kteří se takové schůzky účastnit vůbec nemusí. Ztrácejí tím spoustou svého času. Podle různých průzkumů si pracovníci na zbytečné schůzky stěžují velmi často. Proto není na škodu, když zaměstnanec svou účast na jednání, které nesouvisí s jeho agendou, odmítne.

Šéfe, nestíhám

Svou nepřítomnost je však dopředu vhodné vedoucím i kolegům správně vysvětlit. Řekněte například, že pro všechny bude efektivnější, když se v tomto čase budete věnovat svým úkolům a že vaše účast na jednání by nebyla přínosná ani pro svolavatele schůzky, ani pro vás osobně.

Záporné stanovisko by mělo být reakcí také na úkoly, u kterých je stanovený termín pro splnění zcela nerealistický. Na to, že zadání splnit tak rychle není možné, je nutné upozornit co nejdříve po jeho představení.

Mnozí lidé dnes také od svého okolí očekávají, že bude díky mobilním telefonům k dispozici někdy i 24 hodin denně. Na e-maily mimo běžnou pracovní dobu určitě není nutné odpovídat ihned. Týká se to i telefonických hovorů.

A jasné ne má také zaznít tehdy, když dostanete za úkol vypracovat například nějaké hodnocení nebo zprávu, o jejíž zbytečnosti jste od začátku zcela přesvědčeni.