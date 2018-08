Kopačky vyměnil za autobusy. V podnikání je fotbalista Steiner úspěšný

Umějí vydělávat miliony a stejně rychle je dokážou utrácet. Jenže když profesionálním fotbalistům skončí angažmá v cizině, najednou nevědí, co se životem. Brankář Pavel Steiner je výjimka, která uspěla ve fotbale i podnikání, ačkoliv to snadné nebylo.

„Když jsem v roce 2003 skončil, byl to obrovský šok. Dřív se o mě pořád někdo staral a najednou bylo všechno na mně, musel jsem si zařídit telefon, bankovní účet, naučit se pracovat s počítačem. Já přitom neznal vůbec nic,“ přiznává.

Byla to vážně tak velká změna?

Do světa jsem odešel v roce 1992, kdy mobily nebo internet nebyly. Moji vrstevníci se s rozvojem technologií a vývojem společnosti mohli průběžně srovnávat, ale já se vrátil „do civilizace“ na podzim roku 2003. Všechno bylo jinak a já se to učil jako dítě. Realita je pro profesionálního sportovce hrozná.

Pavel Steiner (49) Zakladatel autobusové společnosti Umbrella Coach & Buses vystudoval dopravní průmyslovku v Plzni, pracoval jako strojvedoucí v Chebu a Zdicích.

Od roku 1989 byl profesionálním fotbalovým brankářem, z Dukly Praha přestoupil nejprve do Německa, další zkušenosti sbíral na Slovensku, v Řecku, Číně, Izraeli či na Ukrajině.

S fotbalem skončil v roce 2003 a krátce pracoval pro firmu Bohemia Air jako ředitel handlingu.

Později založil firmu Limousine Car Services, kterou vozil korporátní klientelu i celebrity.

Od limuzín přestoupil k autobusům. Jeho společnost Umbrella spolupracuje s německou firmou FlixBus. V srpnu 2017 začaly Steinerovy autobusy v zelené barvě jezdit na vnitrostátních linkách.

Naučila vás cizina něco, co můžete využít v podnikání?

Především jazyky, ty jsou naprosto zásadní. V Německu jsem přivykl kázni, drilu a pracovitosti, dochvilnosti a disciplíně, v Číně jsem se musel naopak naučit improvizovat, abych přežil. Fotbal mi dal i fyzickou a psychickou odolnost, schopnost zvládat krizové okamžiky, vytrvalost. Prostě se nebojím. Kdyby nebylo fotbalu, v byznysu neuspěju.

Podnikání v autobusové dopravě, aspoň zvenčí, nevypadá jako byznys pro křehké povahy.

Přitom já nezačínal s autobusy, ale s limuzínami pro korporátní klientelu. A tam jsem se dostal do prostředí taxikářů.

To není snadný začátek.

Já jsem zvyklý se všemu postavit čelem a bojovat, protože jsem obyčejný kluk z Pošumaví, ale musím říct, ze jednání s taxikáři mě ještě víc zocelilo a vycvičilo. Domluvit se s nimi a „přežít“ byla velká škola.

Když už jste dokázal překonat začátky mezi taxikáři, proč jste pak zamířil k autobusům?

Víte, limuzíny jsou hodně sezonní záležitost. Začíná se kolem 10. září a končí tak 15. prosince a znovu se začne od 10. ledna do Velikonoc. Potom čtrnáct dní nic a znovu to běží do 10. července. A pak máte de facto mrtvo. Je hezké vozit v autě Angelinu Jolie, Richarda Gera nebo spolupracovníky Baracka Obamy, jenže za to si já ani moji řidiči rohlíky nekoupíme.

Autobusy sezonnost nemají?

Je i u autobusů, ale se silným partnerem je linková doprava vhodná k tomu, abych byl schopen po celý rok plnit svoje závazky a ještě nám z toho něco zůstalo. Když ale přijímám šoféry, říkám jim, kolik bude jejich celoroční příjem, nikoliv kolik si vydělají za měsíc.

Proč?

Aby si v době hojnosti pamatovali, že v zimě bude méně práce. Proto je potřeba s FlixBusem pečlivě domluvit, kolik práce budeme mít v létě a jak pokrátíme zimu.

Sehnat dnes dobrého řidiče autobusu je hodně náročné?

Mám pocit, že jsou čeští řidiči zhýčkaní. Co všechno musíme udělat, aby se naši šoféři cítili v pohodě, to si neumíte představit. A pak za námi stejně přijdou a řeknou, že jdou jinam, kde si vydělají víc.

Jaké mají u vás podmínky?

Řidič na vnitrostátních linkách má hrubou mzdu 59 400 korun a k tomu dostává diety. Takže ve výsledku má zhruba 35 tisíc, což je 1 400 eur čistého. Na ranní jde ráno na sedmou a ve čtyři domů, v práci je osm devět hodin. Kdybych měl dneska jít někam dělat, tak se hned nechám zaměstnat jako řidič.

Ale to přece pořád můžete, řidičák na to máte.

Taky si chodím vyvětrat hlavu za volant, vypnu telefon a jedu.

Kam?

Naposledy jsem jel po D1 do Brna a to byl velký zážitek. Nebo jsem fungoval jako posila do Karlových Varů při festivalu. Je to fajn, protože najednou jste mezi úplně jinými lidmi a slyšíte úplně jiné informace.

Umbrella a FlixBus Společnost Umbrella byla založena za účelem provozování autobusové dopravy v roce 2014.

Ve spolupráci s německou cestovní kanceláří Kde Reisen GmbH se sídlem v Hamburku provozuje celkem 71 autobusů.

Úzce spolupracuje s největším evropským poskytovatelem autobusové dopravy FlixBus, pro kterého zajišťuje mezinárodní linkovou přepravu osob do 19 zemí a 184 destinací.

Posloucháte a inspirujete se, co změnit, zlepšit, dělat jinak?

Samozřejmě. Šofér pro mě vždycky byl a je stěžejní člověk a my děláme veškeré služby pro něj.

Vidíte, a já myslela, že stěžejní je pro vás cestující.

Jistě, jenže aby byl spokojený cestující, musí být nejprve spokojený řidič. Když nebude řidič v pohodě, první, kdo to pozná, je cestující. Pozná to na způsobu jízdy, na chování, obsluze, oblečení. Rozčarování vždycky jako první odnese pasažér. A co řidiče naštve? Že má málo peněz, že má špatný nebo špinavý autobus. Proto je pro mě zpětná vazba důležitá.

Vaše autobusy jezdí už rok pod značkou FlixBus po Česku. Vzpomínáte si na začátky?

No, to byla opravdu hrůza. Cestující si stěžovali na zpoždění, bloudění, bylo toho plno. Trvalo to dva týdny, ale to je normální.

Jaké to bylo, když jste se musel konfrontovat s tolika problémy?

Děs, nespal jsem. Ale já to čekal, dopředu jsem na to upozorňoval. Vždycky trvá tak čtrnáct dní, než řidiči najedou trasy, zjistí, jak to kde chodí, poznají objížďky. Takže naši jeli na Krumlov, urvali střechu, jeli do Brna, strhli střechu na Smíchově. Přišel nový šofér, jel do Plzně a chytnete ho, jak jede po D1.

Jenže když někdo sedne do autobusu, prostě chce dojet do cíle.

Jistě, a tak se strhl poprask, volali novináři a já jim to opakoval pořád dokola: Dejte nám dva týdny. Každá nová linka bude mít chvíli problém. To není výmluva, to je fakt.

Když se FlixBus objevil na českých linkách, byl hodně slyšet Radim Jančura.

Já to chápu. Obdivuji ho za to, co dokázal. Ale když začínali, taky měli problémy, ale na to jako by se zapomnělo. Takže mě mrzelo, že do nás tak šli. To bylo řečí o zelených německých okupantech.

Vy jste původní profesí strojvedoucí. Neláká vás jít ve šlépějích Radima Jančury a zkusit poslat na koleje i zelené lokomotivy?

Já dostal od Radima k narozeninám super dárek: můžu jet na jeho lokomotivě z Prahy do Brna. Popravdě, nemám papíry na elektrické lokomotivy, jen na diesely a ty jsou propadlé. Vlaky by mě lákaly, jenže autobusový byznys mě tak pohltil a ve spojení s FlixBusem vidím takový potenciál, že jsem přesvědčen, že můžeme udělat díru do světa.

Takže zůstanete jen u autobusů a evropských tras?

Už máme divizi Umbrella Nordic, která jezdí ve Skandinávii, v Německu máme Umbrella Deutschland, samozřejmě Umbrella Česká republika a existuje i Umbrella pro východní Evropu. A není tajemství, že máme založenou Umbrellu i ve Spojených státech. Až se FlixBus rozšíří z Kalifornie, kde jezdí, na Floridu, pak bychom autobusy rádi dělali i tam.

A co váš kapitánský a pilotní průkaz a něco jako aerolinky?

Jachty jsou mé velké hobby, proto také pronajímáme jachty a děláme dovolené na klíč. A mám zarezervovanou Umbrella Air, protože mě láká vrtulníková doprava nebo private jet. Ale z toho určitě nebude nic v řádech desítek a stovek. To by byl takový zákusek na chuť k autobusům.