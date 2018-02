Trh pracovních nabídek se mění. Kde hledat práci snů za dobré peníze

Stejně jako pracovní trh se mění i trh pracovních nabídek. Vedle obrovských pracovních portálů jako Jobdnes.cz, Jobs.cz nebo stránky Úřadu práce ČR, které denně vychrlí stovky pracovních inzerátů, se prosazují mnohem menší, zato oborově zaměření inzerenti, kteří hledají specifické pracovní pozice. A dlužno říci, že mnohé z nich se do těch velkých pracovních portálů ani nedostanou.

Chcete pracovat se zvířaty? Projděte si weby zoologických zahrad nebo veterinářů. Nechcete za prací dojíždět? Zapátrejte na burze práce na městském webu. Tisíce zajímavých příležitostí najdete na stránkách institucí, profesních organizací i spolků.

Prošmejděte (K)komory

Řada malých pracovních portálů funguje při profesních organizacích. Volná místa tam sice nenabízejí velkoobrátkovým tempem, zato si můžete být jistí, že pokud hledáte místo v oboru na jakékoliv pozici, tak ho dříve či později objevíte.

Výběr zajímavých pracovních míst Kočí pro vyjížďky s povozem – Sasko (Interprace.cz) Terénní pracovník s mládeží – více míst (Streetwork) Veterinární asistent a recepční – více míst (Vetkom) Gastronomický redaktor – Praha (Syndikát novinářů) Lesní adjunkt – Klatovy, Litoměřice, Františkovy Lázně (Lesy ČR) Pizzař – Praha (Gastrojobs) Sklepmistr – Strachotín, Enolog – Mělník Instruktor (Prácevevinarstvi) Tiskový mluvčí – ÚMČ Brno-střed

Například web Komory veterinárních lékařů ČR nabízí kromě lékařských míst i pozice techniků či veterinární sestry v Písku, Jesenici, Praze 3, Uherském Hradišti a na dalších místech republiky. Pro ty, kteří se s veterinou zatím jen oťukávají, je tu velké množství brigád i pracovních smluv na místa asistentů lékařů či recepčních ordinací.

„Klinik, které nějakého pracovníka hledají, je strašně moc a bohužel nabídka práce převyšuje poptávku. Nic efektivnějšího, než hledat na oborovém webu, ale zřejmě není,“ říká kladenský veterinář Jan Čučka, který by rád přivítal posilu do lékařského týmu.

Pracovní inzeráty pravidelně na svých stránkách vyvěšuje i Syndikát novinářů, Česká asociace sester nebo Česká asociace streetwork, která se zabývá nízkoprahovými sociálními službami. „Naše práce je specifická v tom, že vyžaduje do terénní práce nejen člověka s příslušným vzděláním, ale také s vyzrálou osobností,“ říká ředitelka asociace Martina Zikmundová.

Burzu práce pořádá i Česká komora architektů nebo Lesy České republiky, kde inzerují místa od traktoristy přes adjunkta až po lesního na Konopišti. „Ve většině případů si naši zaměstnanci našli práci na našem webu. Buď sami místo v inzerci objevili, nebo dostali od někoho tip, že volnou pozici na našich stránkách viděl. Sledují ho dlouhodobě i studenti, je to pro ně v podstatě jediný profesní web,“ říká Eva Jouklová z Lesů České republiky.

Pokud máte vyhlédnuté místo v nějaké instituci, vyplatí se sledovat přímo i jejich webové stránky. Nabídky práce vyvěšují školy, knihovny, muzea, nemocnice, banky i soudy.

Hledám práci. Zn. Přijdu pěšky

Ne pro každého zaměstnance je hlavním benefitem výše platu. Mnozí také počítají, kolik času stráví na cestě za prací a kolik utratí za dopravu. „Mám rodinu, dvě děti a hospodářství. Mým hlavním kritériem byla práce na poloviční úvazek a maximálně půl hodiny cesty do práce. Na dlouhé cestování nemám čas,“ říká Radka z Břeclavska.

Nakonec našla na obecních stránkách inzerát z vedlejší vesnice, kde hledali sílu do administrativy v malé rodinné firmě. Autobusem Radka popojede pouhé dvě zastávky a cesta do práce jí v součtu trvá dvacet minut. Především menší obce a místní firmy se snaží získat zaměstnance inzeráty na obecních webovkách. Spoléhají na to, že nalákají nejen místní, ale třeba lidi ze sousedství, pro které je cesta do práce ve větším městě zdlouhavá.

Tak třeba Památník Mohyla míru hledá na stránkách obce Prace brigádníka do kavárny, stejně tak tam poptává firma ze Sokolnic administrativní pracovnici nebo zaměstnavatel z Újezdu u Brna CNC obráběče plastů. „Inzeráty vyvěšujeme na přání zaměstnavatelů. Pokud to chtějí vyhlásit rozhlasem, je to za poplatek, na webu zdarma,“ říká starosta Prace Jan Vovesný.

Pokud pomýšlíte na kariéru ve státní správě ve městě, procházejte weby úřadů městských částí nebo magistrátu. Nejdříve se tak dozvíte o vypsaných výběrových řízeních nebo volných místech na jednotlivých odborech.

Jídlo, pití a ostatní

V odvětvích, kde nabídka pracovních míst pokulhávala, vzali iniciativu do svých rukou soukromníci. Před půldruhým rokem tak vznikl například web pracevevinarstvi.cz, kde inzerují výhradně vinaři a firmy kolem vína a vinohradnictví.

Poptávají tu například pracovníky do vinic v Kobylí či Popicích, enologa do Mělníka nebo sklepmistra do Strachotína. Ale také řidiče, skladníky či obchodní zástupce. „Sama jsem byla překvapená, jak rychle si na něj vinaři zvykli. Rozkřiklo se to mezi lidmi a chodí se sem na práci dívat. Pomáhají nám v tom hodně i sociální sítě,“ říká zakladatelka webu Petra Tomčalová.

O mnoho déle je na trhu pracovní portál Gastrojobs.cz, který denně nabízí místa v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. „Na každý inzerát máme deset až patnáct odpovědí. Zaměstnavatelé mají zájem si vyučené a dobré lidi udržet a nechají si i poradit, jak na to,“ glosuje současnou situaci provozovatel webu Roman Rohrwasser.

Práce v Berlíně nebo ve Vídni?

Weby „jen pro sebe“ mají například i brigádníci. Na portálu Brigoska.cz nebo Nabrigadu.cz najdete místa, při kterých se nemusíte nikomu upisovat k dlouhému pracovnímu poměru. V nejnovější nabídce je portýr čtyřhvězdičkového hotelu v centru Prahy, obsluha 5D kina v Plzni, lektor angličtiny v Ostravě, manažer studentského časopisu v Pardubicích nebo balení kosmetických výrobků v Brně.

Na specializované weby je vhodné se obrátit také v případě, kdy máte zájem o práci v zahraničí. Kromě pracovních nabídek tam zpravidla najdete i důležité rady pro vyřízení pracovního povolení, pojištění a podobně.