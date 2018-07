Jak při hledání zaměstnání nejlépe využít sociální síť LinkedIn

LinkedIn je pro každého uchazeče o zaměstnání velmi efektivním nástrojem. Proto by měl být profil vždy kompletní a aktualizovaný. „Osobní značka, tedy brand, je to, co nás odlišuje od ostatních. Měla by reflektovat hodnoty, schopnosti a zkušenosti. CV, vystupování a osobní síť kontaktů, to vše je součástí naší značky. Jak se na sociálních sítích prezentujeme a jak vystupujeme v mnoha případech vejde do povědomí potenciálním zaměstnavatelům,“ říká Ladislav Kučera z Hays a nabízí tipy pro správný profil na LinkedIn.

1 Fotografie

„Pokud zvažujete, zda fotografii do profilu vložit, či nikoliv, můžu potvrdit, že profily s fotografií působí výrazně důvěryhodněji a několikanásobně zvyšují šanci na to, že vás bude potenciální zaměstnavatel kontaktovat,“ říká Ladislav Kučera. Fotografie by však měla být v dostatečné kvalitě, spíše neutrální a profesionální. Fotografie z večírků, sportovních akcí či rodinného charakteru nejsou vhodné.

2 Motto

LinkedIn v ČR LinkedIn v České republice měl loni 1,3 milionu uživatelů. Nejvíce jich je v Praze, více než čtvrt milionu, dále pak v Brně (65 tisíc) a Ostravě (23 tisíc). Největšími tuzemskými LinkedIn zaměstnavateli jsou Škoda Auto, T-Mobile, O2 CZ, ČEZ.

Motto je jedním z povinných polí, které při zařizování profilu budete muset vyplnit. Vždy si proto pamatujte, že mottem v tomto případě není váš osobní postoj k různým životním situacím, ale aktuální pracovní pozice a název společnosti, pro kterou pracujete.

Proto se vyhněte sdělením typu „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ nebo „Kdo uteče, vyhraje“, místo toho uveďte profesi a společnost. Takovou informaci ocení váš potenciální zaměstnavatel více. Pokud nejste aktuálně zaměstnáni, název společnosti vynechte.

3 Souhrn

Zde máte možnost shrnout vaše nejzásadnější schopnosti, zodpovědnosti a úspěchy. Jste-li aktuálně na pracovním trhu volní, můžete doplnit, jaké pozice vás zajímají. Nerozepisujte se příliš rozvláčně, zůstaňte struční a věcní. Do souhrnu můžete také přidat referenční videa či prezentace, pokud jsou relevantní.

4 Vzdělání a zaměstnání

Údaje o vzdělání a předchozích zaměstnavatelích jsou automaticky seřazeny chronologicky od nejaktuálnějších. Vždy proto musí obsahovat časový údaj (od-do), název vzdělávací instituce či zaměstnavatele, zaměření studií a stručný přehled pracovní náplně na jednotlivých pozicích. Umožníte tak potenciálním zaměstnavatelům rychleji zjistit, na jakou pozici ve společnosti byste mohli být vhodnými uchazeči.

„Ujistěte se, že údaje ve vašem LinkedIn profilu a CV, tedy životopisu souhlasí. Vyhnete se tak všetečným otázkám recruiterů při osobním či telefonickém pohovoru,“ radí Kučera.

5 Vytvářejte si spojení

Jedním z nejdůležitějších aspektů LinkedIn je možnost vytvářet spojení s lidmi. Nepřehánějte to s počtem, i zde platí, že kvalita je důležitější než kvantita. Proto navazujte spojení pouze s těmi, o kterých se domníváte, že jsou pro vás relevantní.

6 Zapojte se do profesních skupin

Profesní skupiny nabízejí možnost, jak se dozvědět více informací z vašeho oboru. Můžete klást otázky, diskutovat s ostatními členy. Většina skupin je zájmově či profesně zaměřena, můžete tedy vyhledávat jak podle relevance obsahu, tak třeba i podle lokality.

7 Sledujte společnosti

LinkedIn primárně slouží k tomu, aby pomohl lidem najít odpovídající pracovní místa. „Pokud si vyhledáte společnosti a lidi, kteří v nich pracují na obdobné roli, kterou zastáváte i vy, můžete si porovnat jejich profil spolu s jejich zodpovědnostmi. Tím získáte přehled o tom, co byste měli splňovat, pokud budete pro tuto společnost chtít někdy v budoucnu pracovat,“ doplňuje personalista Kučera.

8 Dovednosti a jejich potvrzení

Vyplňte si své dovednosti a umožněte ostatním profesionálům z vaší sítě, aby vám je potvrdili. To dává každé takové dovednosti váhu získanou na základě zpětné vazby ostatních uživatelů a je to možnost, jak ukázat potenciálním zaměstnavatelům nejen seznam dovedností, ale také výhody, které tyto dovednosti přinesly vašim předchozím zaměstnavatelům.