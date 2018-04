Nebojte se v práci požádat o to, co chcete. Jak na to, radí psycholog

Pokud svého šéfa o něco nepožádáte, nemůžete se divit, že jste to nedostali. Na druhou stranu vaše žádost nemusí být úspěšná. Jak požádat o to, co chcete a jak se nestresovat odmítnutím, radí psycholog Jan Urban.