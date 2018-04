Práci hledají už dlouho a marně

Takových lidí však moc není. Vsetínská továrna není jediná, kde se propouští. Do nového roku vstoupilo bez práce téměř 540 tisíc lidí. Ke konci ledna jich bylo o dvacet tisíc více. Největším problémem jsou podle pracovníků úřadů práce lidé, kteří jsou nezaměstnaní dlouhodobě - nemohou práci najít třeba už dva roky.

„Nejčastěji mají jen základní vzdělání nebo jsou starší padesáti let,“ říká Milan Hanzlík z mosteckého úřadu práce. Objevují se mezi nimi i ti, kteří nejsou schopni dělat jinou práci než dosud. Nebo pracovat prostě nechtějí. Právě na Mostecku je nejvyšší nezaměstnanost v České republice. K lednu 2005 se vyšplhala na 24,63 procenta. Je tu zhruba 300 volných pracovních míst na 15 tisíc nezaměstnaných. Přesto například mostecká firma Fehas interier již nějakou dobu marně hledá truhláře. „Chodí k nám lidé s doporučenkou z úřadu práce. A rovnou řeknou, že chtějí jen potvrzení, že se u nás ukázali,“ říká Tamara Turková z Fehasu.





„Nejvíc mě naštve, když přijde nezaměstnaný dvacetiletý kluk a netají se tím, že mu podpora stačí. Že ani nechce pracovat,“ říká Tamara Turková z firmy Fehas. Takovému uchazeči na doporučenku z úřadu práce napíše, že místo prostě odmítl. „A ve skrytu duše doufám, že úřady budou opravdu ostřeji sledovat, kdo a kolikrát odmítl nějakou práci. A vyvodí z toho důsledky,“ dodává. Od loňského října totiž platí, že pokud nezaměstnaný několikrát odmítne práci bez vážného důvodu, může přijít o podporu a sociální dávky. Úřad práce s ním navíc ukončí spolupráci.



Z vyk je železná košile



Lidé, kteří nepracují déle než rok, si často na život na podpoře a sociálních dávkách zvyknou. Jen obtížně si představí, že by vůbec chodili do práce. Z toho důvodu má pro ně podle Jany Žákové z Úřadu práce v Sokolově cenu i krátkodobé zaměstnání. „Dlouhodobě nezaměstnaní jsou jednou ze skupin, které věnujeme zvýšenou pozornost. Jsou proto upřednostňováni například ve veřejně prospěšných pracích. Mají tak možnost obnovit své pracovní návyky - někdo je bez práce třeba i dva roky a dělá mu problém už ranní vstávání,“ říká Žáková. Navíc tito lidé pak nejsou závislí jen na sociálních dávkách, protože pobírají minimální mzdu pro profesi, kterou momentálně vykonávají. Konkrétně zkušenost s veřejnými pracemi jim však v hledání dalšího zaměstnání moc nepomůže. Jsou však i výjimky. „Objevilo se pár případů, že zaměstnavatel s nimi uzavřel trvalý pracovní poměr,“ podotýká Žáková.



M ám pocit, že jsem bez šance



Jste několik měsíců bez práce a začínáte být zoufalí? Pracovat chcete, ale nedaří se vám místo získat. „Ztráta práce je velkým stresem a zkouškou psychiky. Neberte ji však jako životní tragédii, osobní selhání,“ vzkazuje personalistka Alena Sehnalová. Podle ní je důležité nezahálet doma dlouho a neuzavírat se do sebe. Vaším novým zaměstnáním na plný úvazek by se mělo stát systematické hledání práce.



P racovní náplň nezaměstnaného



1. Každý den sledujte nabídky práce v tisku, na internetu. Ponechte si čas na své zájmy, nevyhýbejte se přátelům.

2. Udělejte si analýzu svých dovedností. Podívejte se na sebe očima možného zaměstnavatele. Co můžete nabídnout?

3. Poptejte se na úřadu práce, jaké šance máte se svou profesí. Podle situace na trhu práce posuďte své možnosti uplatnění. Nemá smysl bránit se rekvalifikaci nebo začít samostatně podnikat s podporou úřadu práce.

4. Rozhoďte sítě. Sepište si možnosti, kde najdete informace o volných místech (inzeráty v tisku, internet, komerční agentury, úřady práce). Oslovte své známé. Nestačí přitom čekat nečinně na odpověď. Buďte aktivní, oslovujte další a další firmy.

5. Nedaří se vám? Zaměstnejte se doma smysluplnou prací. Nedovolte, abyste se cítili jako nepotřební zoufalci. Nepodléhejte sebelítosti a vzteku na celý svět.

6. Poraďte se s odborníky na úřadu práce. Naučí vás vypracovat správně životopis, zvládnout taktiky získávání zaměstnání. Jde například o první kontakt s budoucím zaměstnavatelem po telefonu, přípravu na první osobní setkání, psaní životopisu.

7. Připravte se na přijímací pohovor ve firmě. Zjistěte si co nejvíce informací o zaměstnavateli i o tom, jak přijímací pohovory probíhají