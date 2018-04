Práci hledejte dřív než skončíte školu, radí Dana Vrátilová z úřadu práce

Kdy by měli absolventi začít s hledáním místa?V každém případě již v průběhu studia nebo alespoň bezprostředně před jeho ukončením. Základním předpokladem pro úspěch při hledání místa je kombinace několika způsobů. Absolventi by měli kontaktovat úřady práce, personální agentury, sledovat inzerci v tisku, hledat na internetu, přímo oslovovat zaměstnavatele, využívat kontaktů rodičů a známých a podobně. Tím si vytvoří dobrý přehled o situaci na trhu práce a zjistí svoje potenciální možnosti.Kteří mladí lidé mají nyní největší potíže s hledáním práce?Na tuto otázku není možné dít jednoznačnou odpověď. V našem okrese mají problémy s uplatněním především absolventi učebních oborů - prodavač, kuchař, číšník, automechanik. Celkem dobře naopak nacházejí zaměstnání absolventi technických oborů - mechanici-opraváři, obráběči kovů, soustružníci, svářeči, nástrojaři, ale i truhláři. U středoškoláků je největší počet evidovaných z řad absolventů obchodních akademií, gymnázií a škol s uměleckým zaměřeními, dále středních odborných učilišť s maturitou se zaměřením na administrativu. Téměř zanedbatelný je počet evidovaných absolventů VŠ, kteří nacházejí uplatnění na trhu práce daleko rychleji. Konkrétní uplatnění záleží také na aktivitě absolventa, jeho připravenosti. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že absolventi narážejí na nezájem zaměstnavatelů, kteří je odmítají, protože nemají praxi či pro jejich plánovaný nástup na vojnu nebo civilní službu. Některé firmy zase nechtějí přijímat mladé ženy kvůli plánovanému mateřství.Jakých chyb se absolventi ve vztahu k úřadu práce dopouštějí nejčastěji?Někteří absolventi přicházejí na úřad práce mylně informováni, že evidence je zde povinná, ta je však zcela dobrovolná. Ne všichni si uvědomují, že hlavním posláním úřadů práce je zprostředkování zaměstnání a pomoc nezaměstnaným a chápou je spíše jako sociální instituce. Zajímají se pouze o podporu, nikoliv o hledání zaměstnání. Přejí si, aby stát za ně platil zdravotní a sociální pojištění. V průběhu evidence také mnozí laxně přistupují k plnění svých povinností - bez omluvy se nedostaví ve stanoveném termínu a řádně s úřadem práce nespolupracují.A co ti, kteří vlastně příliš intenzívně práci nehledají a "baví" je dostávat podporu?Takových absolventů spíše přibývá než naopak. Přicházejí na úřad práce až po několika měsících od ukončení studia a z rozhovoru s nimi vyplývá, že se dosud o práci nezajímali a ani ji nehledali. V případě, že jim nabídneme vhodné zaměstnání, často je bez vážných důvodů odmítají nebo do zaměstnání nastoupí a ve velmi krátké době (do měsíce) pracovní poměr ukončí a znovu se evidují. Opakované evidence absolventů třeba počtvrté či popáté jsou již zcela běžné. Je zarážející, že v mnoha případech je v tom podporují rodiče. Ti je raději živí, než by je nechali pracovat na místech, která jsou podle nich "pod úroveň". Neuvědomuji si, že jim spíše škodí než pomáhají.Jak ještě úřady práce pomáhají absolventům?V rámci poradenských oddělení poskytujeme odborné poradenské služby, využíváme všech forem aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikace, odborné praxe absolventů. Pro dlouhodobě a opakovaně evidované absolventy, pro absolventky-matky po návratu z mateřské dovolené a další klienty, kteří nemohou najít uplatnění, organizujeme skupinové poradenství, které je zaměřeno především na osobnostní rozvoj uchazečů. Součástí těchto programů je například i sestavení strukturovaného životopisu, příprava na výběrové řízení či pohovor.