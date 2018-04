Proč je dobré neodkládat hledání práce na září. Kde máte šanci

Jestliže chcete začít pracovat v září nebo říjnu, je léto nejvhodnějším termínem pro hledání zaměstnání. „Září a říjen jsou i silné měsíce, kdy firmy obecně nabírají zaměstnance, protože stihnou tyto „nováčky“ zapracovat a mohou tak očekávat jejich přínos ještě před koncem roku, což je často hodně důležité,“ říká Luboš Rejchrt z personální společnosti Grafton Recruitment a doplňuje: „Lidé, kteří si léto užijí a začnou hledat v průběhu září, mohou očekávat nástup do zaměstnání spíše v lednu než ještě v tomto roce.“

V září je tak na trhu práce dost tlačenice. Uplatnění hledají nejenom nezaměstnaní, kteří si o prázdninách dali „volno“, ale i lidé nespokojení se svým dosavadním pracovním zařazením.

Také podle Jiřího Halbrštáta z personální společnosti ManpowerGroup se vyplatí začít hledat intenzivně práci už od srpna a nečekat na špičku v září. Budete mít náskok. „Je ovšem nutné počítat s tím, že se výběrová řízení o prázdninách protahují, protože lidé, kteří o výběru vhodného uchazeče rozhodují, bývají na dovolené. A to většinou každý z komise někdy jindy. Vyjádření tedy může přijít až za měsíc,“ dodává Jiří Halbštát.

Kde jsou volná místa v call centrech



v automobilovém průmyslu



v oblasti informačních technologií a logistiky



v obchodních odděleních napříč sektory

Kde se nechytnete? v zemědělství



ve stavebnictví



v gastronomii a hotelnictví



Na prázdniny zapomeňte

Podle Reného Kuchára, jednatele agentury Student, je chybou, když si lidé, kteří přišli o zaměstnání, udělají prázdniny. I když jsou zklamaní, unavení či vyhořelí. „Doporučuji hledat si práci co nejdříve po ztrátě zaměstnání, aby uchazeči nepřišli o pracovní návyky. Je třeba zůstat v kontaktu s širokým okruhem zaměstnanců a zaměstnavatelů. A to i za cenu přijetí nižší pozice či nižší mzdy,“ radí Kuchár.

Dobré je podle něj intenzivně využít období, kdy dostává nezaměstnaný odstupné nebo podporu v nezaměstnanosti, k hledání nového místa a mezidobí vyplnit krátkodobými úvazky a brigádami. „Personalisté při výběru lépe ohodnotí kandidáta, který byl po ztrátě zaměstnání aktivní a krátkodobě pracoval, než kandidáta, který jen čeká na „dream job“. Pokud se takové čekání protáhne na mnoho měsíců či dokonce let, pak je šance na získání zaměstnání opravdu malá,“ dodává René Kuchár.

A kdo má právě teď šanci?

Největší šanci na uplatnění mají nyní kandidáti s technickým vzděláním a ti, kteří ovládají dobře cizí jazyky. Dále specialisté IT, programátoři. „Oživení v automobilovém průmyslu zvýšilo poptávku po technicích v tomto oboru, s tím souvisí i větší poptávka po dělnických pozicích, kde nejsou požadavky na praxi. Mají tak šanci i absolventi bez praxe. Bohužel tyto pozice nejsou příliš zajímavě ohodnoceny,“ upozorňuje Adam Salamon ze společnosti McROY Czech.

Pokud chtějí absolventi získat pozici v mezinárodní firmě, měli by podle Adama Salamona ovládat minimálně jeden, ideálně dva cizí jazyky a výhodu mají ti, kteří už mají za sebou nějakou pracovní zkušenost nebo účast na zajímavém projektu v rámci studia. „Velkou výhodou je i zkušenost ze zahraničí,“ dodává personalista.

Ideální kandidáti chybí, firmy si je musí „dovzdělat“

Jiří Halbrštát upozorňuje i na stále platný paradox, a to, že firmy hledají jiné lidi, než kteří hledají práci. „Stále se rozevírají nůžky mezi tím, jaké profily lidí firmy hledají a jací jsou na trhu volní. Ekonomika se mění stále rychleji a vzdělanostní struktura nových absolventů se tomu nestačí přizpůsobovat. Proto se firmy nemohou spolehnout na to, že najdou již „hotové“ zaměstnance, ale musí investovat do rozvoje a vzdělávání lidí, kteří mají potenciál danou profesi zvládnout,“ doplňuje odborník.

Lidé si musejí zvyknout na to, že se v dnešní době bez dalšího vzdělávání a rekvalifikací neobejdou. Dříve bylo zvykem pracovat celý život u jednoho zaměstnavatele. Dnes už přestává platit, že člověk zůstává celou kariéru v jednom oboru. Roste počet lidí, kteří změní zcela svou profesi. Takový trend je již zcela běžný v západní Evropě a Americe.