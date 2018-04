Práci lze hledat v celé Evropě

Zejména v době, kdy se Evropa potýká s poklesem ekonomiky, je otevření pracovních trhů v Dánsku a Norsku dobrá zpráva. "Právě v severských zemích je po pracovní síle hlad. Populace tam stárne a především o kvalifikované síly je zájem,“ vysvětluje Věra Kolmerová, vedoucí oddělení zahraniční zaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí a manažerka informačního a poradenského systému Eures.

Nicméně je třeba si uvědomit, že v těchto zemích je už řada Poláků i občanů pobaltských zemí, a hledání práce tedy nebude snadné. "Rozhodně se vyplatí mít příslib práce již před odjezdem. V severských zemích jsou vysoké náklady na bydlení, a pokud nemáte práci, můžete se dostat do problémů," upozorňuje Eures poradce David Chlupáček.

Situace není beznadějná

V celé Evropě od loňského října klesl počet volných pracovních míst zveřejňovaných na evropském informačním portálu Eures o 450 000, na necelých 800 000.

V každé evropské zemi je ale nedostatek některých profesí. Jen je třeba počítat s tím, že třeba jako číšník dnes seženete snáze práci v Norsku než třeba v Británii, kam byste třeba jeli raději. Montážní dělníky zase potřebuje Francie, Británie, Dánsko, Belgie i třeba Portugalsko. Podle Věry Kolmerové je větší šance na uplatnění v evropských zemích pro kvalifikované odborníky. Naději mají technici, projektanti a ani ve stavebnictví se situace zatím výrazně nezhoršila.

Využijte zprostředkování práce přes kvalitní mezinárodní agentury působící v Česku. "Přijímají od zaměstnavatele poptávku a jasné informace, koho na uvolněnou pozici obsadit," říká Chlupáček.

Hledat také můžete sami. To, jaká profese je v jednotlivých státech Evropy žádaná, zjistíte třeba přes portál Eures. Pomohou i Eures poradci na úřadech práce po celé Evropě. Nečekejte však, že vám práci seženou. "Naším cílem je zajistit dostatek informací o tom, jak a kde práci hledat, jak kontaktovat zaměstnavatele, stejně jako přiblížit lidem, co je v jiné zemi čeká, s čím mají počítat a podobně," vysvětluje David Chlupáček.

Finsky, nebo dánsky?

Řada inzerátů je ovšem v národních jazycích, takže například pokud neumíte dánsky, práci budete hledat hůře. Zatímco ve Švédsku spíše platí, že bez znalosti jazyka vás těžko zaměstnají, jsou podle Davida Chlupáčka země, které jsou vůči zahraničním pracovníkům otevřenější - jako třeba Dánsko, Nizozemsko, Kypr, Irsko, Británie a částečně i Španělsko a Itálie. Pokud ale půjde o velmi nedostatkovou profesi, je dokonce pravděpodobné, že vám zaměstnavatel odpustí neznalost jazyka a spokojí se prozatím s některou ze světových řečí.

"Zejména v severských zemích téměř všichni mluví anglicky, i němčina je velmi rozšířená a žádaná. Nicméně počítejte s tím, že se třeba dánsky, finsky nebo norsky budete muset naučit. Zaměstnavatel vás určitě bude podporovat v dalším vzdělání," dodává Věra Kolmerová. Znalost mateřského jazyka totiž může zaměstnavatel požadovat, i kdybyste pracovali jen jako uklízeči či vykonávali nějaké pomocné nebo nekvalifikované práce.

Jak hledat práci v zahraničí Na stránkách Eures zakliknete "cs" pro informace v češtině. Přejdete do složky "Uchazeči o zaměstnání". Ve složce "Vyhledat pracovní místo" najdete aktuální nabídky práce z celé Evropy. Nejdříve zadáte hledanou pozici, pak délku pracovní smlouvy, kterou od budoucího zaměstnavatele očekáváte. Dále pak vyberete zemi, kde byste chtěli pracovat, můžete zadat všechny země - pak se vám zobrazí nabídky práce z celé Evropy na vámi hledané místo. Co si vezměte s sebou * občanský průkaz, popřípadě cestovní pas, rodný list * průkaz zdravotního pojištění * doklady o vzdělání a kvalifikaci (například jazykové zkoušky, dokumenty o odborné způsobilosti) * řidičský průkaz * bankovní informace Zdroj: EURES

Úřadům se nevyhnete

Přestože již do naprosté většiny zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru povolení k zaměstnanosti nepotřebujete, počítejte s tím, že jednání s úřady se s největší pravděpodobností nevyhnete. Některé země, jako například Británie, požadují, aby se zaměstnanci z jiných zemí registrovali, stejně jako to vyžaduje Česká republika.

Pravidla zaměstnávání jsou v každé zemi jiná, takže před odjezdem se vyplatí prostudovat si dostupné informace, které najdete na již zmiňovaném Eures. Zde také zjistíte, jak je to s registračními postupy v dané zemi, zda potřebujete pracovní povolení, jaké instituce máte kontaktovat ve věci sociálního a zdravotního pojištění a daní, na co pamatovat před odjezdem a co souvisí s ukončením práce v EU/EHP, a další užitečné informace.

Povolení stále vyžadují naši nejbližší sousedé - Rakousko a Německo. Obě země potvrzují, že budou využívat přechodná období pro vstup na pracovní trh až do 30. dubna 2011. Trh ani teď není Čechům zcela uzavřený, ale platí, že zaměstnavatel v Německu nebo v Rakousku si musí vyžádat a často lobbovat na pracovním úřadě za povolení k zaměstnání Čechů a že projdou náročnou administrativou.