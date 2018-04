Práci měňte po pěti letech, radí personalisté

Ještě před dvaceti lety platilo, že čím déle zaměstnanec zůstával v jedné firmě, tím více byl ceněn. Pak přišlo období, kdy personalisté dávali přednost lidem, kteří za svou kariéru nasbírali co nejvíce zkušeností v různých firmách.

Dnes se preferuje střední cesta, nebýt v jedné firmě déle než deset let a méně než rok. Ale i to se podle Tamary Čermákové, manažerky personální agentury Synergie, mění. "Dříve bylo nebezpečné, pokud se ve vašem životopise opakovaly změny kratší než rok, dnes už se našim klientům příliš nelíbí ani praxe kratší než dva roky," říká. Jako vhodné minimum někteří považují dokonce tři roky strávené v jedné firmě.

I změnu zaměstnání během jediného roku mohou personalisté přehlédnout. Markéta Švedová ze společnosti Recruit CZ k tomu říká: "Každý člověk má právo ve své kariéře na špatnou volbu místa nebo zaměstnavatele a obecně se toleruje jedno profesní zaváhání a odchod ve zkušební době." Když už se tedy takovýto přešlap jednou ve vašem životopise objeví, není důvod k obavám. Pokud jste v posledních pěti letech vystřídali na jedné pozici až čtyři zaměstnání, k pohovoru si vás možná ani nepozvou.

Obavy, že firma zbytečně vynaloží úsilí a peníze na to, aby vás zaškolila, však nejsou jediná příčina, proč lidé s "pestřejším" kariérním životopisem hledají hůře práci. "Jestliže zaměstnanec každý rok vystřídá zaměstnavatele, je to určitě varovný signál, který může znamenat vyšší sklon k nespokojenosti, případně nestabilitu či neschopnost čelit pracovním problémům,“ soudí Olga Svědínková, personální ředitelka společnosti 3M Česko.

Absolventi, zkuste si víc pozic

To však striktně neplatí pro absolventy. U nich se naopak předpokládá, že nějakou dobu budou hledat pozici, která jim vyhovuje. "Mladým lidem po škole dokonce doporučujeme po třech až čtyřech letech změnu zaměstnání, aby získali rozmanitější zkušenosti a větší přehled z různých prostředí. Ovšem změnit práci vícekrát po sobě dříve než po dvou letech se zdá personalistům podezřelé," uvádí Radka Mlčochová, personální manažerka agentury Manpower.

Ředitelka personální agentury Mercury Group Alice Hamidová poznamenává, že na začátku praxe je přijatelné dvakrát až třikrát změnit zaměstnavatele v průběhu asi šesti let. Upozorňuje, že čím se zvyšuje kvalifikace zaměstnance, tím méně jsou změny tolerovány na trhu práce.

Jaká je ideální doba

Ideální doba pro setrvání na jednom pracovním místě je podle většiny personalistů pět let. Nikdo z nich se nepozastaví nad tím, že jste ve firmě zůstali i déle než deset let, zejména pokud jste se kariérně rozvíjeli, pracovali na různých pozicích nebo v různých odděleních. Také přesuny v rámci jedné firmy jsou totiž důkazem flexibility a ochoty učit se novým věcem. Pokud jste tedy strávili na jednom místě příliš dlouhou dobu, pamatujte ve svém životopise na to, abyste zmínili projekty i to, jak se měnila náplň vaší práce. Personalisté také tyto údaje pečlivě sledují.

Richard Kabuď, manažer rozvoje organizace v Plzeňském Prazdroji, dokonce doporučuje zůstat na jednom místě více než deset let, jestliže má zaměstnanec prostor učit se novým věcem, zlepšovat a rozšiřovat svůj "záběr".