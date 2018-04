Práci najdou v cizině řezníci i řidiči autobusů. Nabídky ale prověřujte

V době, kdy se v České republice vyšplhala nezaměstnanost na 9,9 procenta a stovky tisíc lidí marně hledají práci, je cesta do zahraničí a hledání práce tam jedním z možných řešení. I když je i Evropa v krizi, na stránkách Euresu, tedy evropského portálu pracovní mobility, najdete nabídky zaměstnání z mnoha evropských zemí. Denně se aktualizují a je jich dost. Státy Evropské unie si tak vzájemně pomáhají v obsazování problémových profesí nebo sezonních míst.

Na Maltě potřebují kuchaře

V Itálii hledají animátory i řidiče autobusů, v Nizozemsku zase námořníky, na Maltě poptávají kuchaře, v Portugalsku účetní, je z čeho vybírat a pro mladé lidi, kteří ještě nemají kupu závazků, je celkem snadné začít kariéru v cizí zemi. Poznají nové kraje, získají zkušenosti, zdokonalí se v jazyce. To jsou vedle pracovních zkušeností další plusy práce mimo rodnou zem.

"Většinou se zaměstnavatel postará i o ubytování, takže začátky nebývají tak těžké," říká Miroslav Chytil z ministerstva práce a sociálních věcí, podle něhož je téměř vždy podmínkou znalost jazyka, minimálně angličtiny, někdy i jazyka dané země, jako je tomu například u některých nabídek ze Švédska.

Studium švédštiny by se mohlo Čechům vyplatit i v budoucnu. Podle odborníků z Euresu a ministerstva práce, kteří se sešli se zástupci personálních agentur na workshopu pořádaném jobDnes.cz, se Švédsko potýká se stárnoucí generací. "Za dva roky tam bude podle statistiky málo lidí na práci. Předpokládáme, že pak vypukne zájem o jakékoliv profese ze zahraničí, a tím by naši lidé měli šanci najít za slušné peníze uplatnění v oboru," dodává Miroslav Chytil.

Při výběru práce počítejte

Mnozí zájemci o práci v zahraničí si vybírají konkrétní zemi podle toho, jak vysoké jsou tamní mzdy. Ovšem je třeba myslet na to, že v jednotlivých státech jsou rozdílné nejen úrovně mezd, ale i povinných odvodů a životních nákladů. Proto vyšší nabídka mzdy neznamená hned víc naspořených peněz nebo lepší životní standard.

"Měli jsme nabídku pro naše IT odborníky z Rakouska, původní výše odměny byla slušná, ale když se pak k tomu připočítaly všechny povinné odvody, byli na tom s výší čistého platu skoro stejně jako u nás," uvedla personalistka Hana Navarová z Neumann & Partners.

Prověřujte nabídky

Práci v zahraničí nabízí i řada agentur práce, je však dobré si nejenom samotnou nabídku práce, ale i agenturu před uzavřením smlouvy prověřit. Každá pracovní agentura musí mít povolení od ministerstva práce a sociálních věcí k podnikání. Jejich seznam najdete na stránkách MPSV. Agentura si nesmí vzít za zprostředkování práce peníze, maximálně můžete přes ni uhradit letenku nebo další náklady souvisící přímo s prací.

Práci v zahraničí hledejte i na intrnetu Pracovní nabídky z Evropské unie najdete i na JobDNES.cz.

Odborníci radí ještě před podepsáním smlouvy zkontaktovat se se zaměstnavatelem, například prostřednictvím e-mailu, a vyptat se na podmínky práce. Můžete předejít nepříjemným překvapením.

Bez rizika je jednání s pracovníky Euresu, kteří by měli zařídit totéž jako agentury, taktéž zdarma. "Někdy vedeme pohovory pro zahraniční zaměstnavatele my, někdy jim zajistíme prostory a oni si přijedou se zájemci popovídat sami," říká Radka Vojtíšková z Euresu. Za prací do zahraničí vyjelo podle dostupných informací portálu necelých 200 tisíc Čechů, počítáno za posledních 6 let.

Češi mají v zahraničí dobré jméno. "Vždy, když se ptáme zaměstnavatelů na to, jak jsou s našimi lidmi spokojeni, slyšíme jen samou chválu. Mluví o nás jako o pracovitých a kreativních lidech, proto také evidujeme celkem hodně nabídek," dodává Vojtíšková.

Ač je to překvapivé, nezaznamenali v Euresu velký zájem o práci v příhraničí. Přitom jsou u této práce výhody v podobě například bydlení doma. "V tomto případě zřejmě platí, že kdo chtěl, tak už si práci těsně za hranicemi našel sám," dodává Vojtíšková.