Práci se nevyhnete, tak si ji alespoň užijte!

Pravdou je, že mnoho prací dosud v lidech větší pocit naplnění nevyvolává. Ale i v nich se někdo může najít. Lenoši a morousové nad tím, že mají pracovat, určitě nejásají. Naopak spokojení, aktivní lidé berou častěji i méně příjemné stránky své práce jako něco, co k dospělému životu patří. Místo aby hořekovali nad problémy, raději je průběžně řeší. Zkuste proto brát práci jako výzvu, ověřte si, co všechno dokážete.

Skoro každý může najít na své práci něco, na co se může těšit. Mohou to být vedle náplně práce také dobří spolupracovníci, chápavý šéf nebo možnost se dále vzdělávat. Je to důležité proto, aby člověk neměl jen pocit, že chodí tam, kam musí. Snáší pak lépe i pracovní dobu. Dokáže lépe zvládat stres. Nechodí domů zcela vyčerpán a dobře i spí.

Může se však stát, že jste si špatně vybrali. Pokud máte pocit, že nejste stvořeni pro vybranou práci, měli byste si prověřit, zda skutečně odpovídá vašim schopnostem. Nenuťte se třeba do pozice obchodního zástupce, pokud nejste lidmi "do kšeftu", které baví komunikovat s jinými, přesvědčovat je o svém produktu a zvládat i případná odmítnutí. Nepracujte v archivu, pokud jste činorodí a dynamičtí. Nedělejte účetnictví, pokud vás neoslovila čísla na stránkách má dáti a dal.

Mohli jste si také nevhodně zvolit některou z pracovních podmínek. Krátkodobě se dá vydržet všechno. Když si však uvědomíte, kolik práce máte ještě před sebou, nemělo by vám jít jen o to, jak v ní vydržet. Měla by vás i bavit.

Zkuste tedy raději na své práci něco příjemného najít. Možná jste to zatím neobjevili. Vezměte si kus papíru a na levou stranu si napište, co vás v práci baví, a na pravou to, co vás v ní štve. Nezapomeňte přitom ani na sebe. Jen největší smolař zůstane pouze na pravé straně. Ale pokud tato strana převažuje, asi jste se ve své práci nenašli. Pospěšte se změnou, ať si ji stihnete užít.