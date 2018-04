Pracovat v bance? To ne, raději dávám dorty na talířek

Lucie spolu s kolegou Honzou běžně obsluhuje v pražské kavárně Vesmírna. K bankovnictví přičichla v ČSOB během třídenní stáže pro mentálně postižené, kterou organizovalo občanské sdružení Máme otevřeno?

"Na stáži jsme třídili obálky. Byl u nich papírek, kde vždycky bylo něco zaškrtnuté. Bylo tam 'odstěhoval se' nebo 'zemřel'. Podívali jsme se, co je kde zaškrtnuté a tam, kde bylo 'odstěhoval se', tak to jsme hodili do krabice," popisuje práci Lucie.

Lucie prošla už několika stážemi. "Ve firmě PWC jsem uklízela špinavé nádobí. Mají tam hezkou velkou kavárnu. V cukrárně Fregatta jsem doplňovala pití do ledničky a zkoušela nandávat dorty na talíř. Žádný mi nespadl," chlubí se svým zkušenostmi usměvavá Lucie.

Když jednotlivé profese porovná, banka přes všechna kouzla finančního světa s cukrárnou prohrává. "Kdybych si mohla vybrat, ráda bych zkusila pracovat v cukrárně a nandávala dorty na talířek."

Přesto však získala spoustu nových zkušeností. "Lucka s Honzou si vyzkoušeli práci v útvaru Spisové služby, kde ve spolupráci s asistentkou třídili příchozí poštu. Provedli jsme je i budovou centrály v Radlicích, aby si představili, jaké to je pracovat ve velké administrativní budově," přibližuje Pavlína Folovská z ČSOB.

Práce v bance nebo v poradenské společnosti pomůže postiženým lidem vylepšit komunikační dovednosti v jiném prostředí než na jaké jsou běžně zvyklí. Vyzkouší si práci v cizím kolektivu a nechráněném pracovním prostředí. Ačkoli se dostanou jen k jednoduché práci, je to pro ně velký zážitek.

Budoucnost je v trvalém zaměstnání klientů

Občanské sdružení chce poznatky z praxe použít pro další vzdělávání. "Do budoucna chceme stáže propojit s nabídkou krátkých seminářů či školení, zaměřených na praktické zkušenosti a na konkrétní postupy při spolupráci s člověkem s mentálním či kombinovaným postižením," poodkrývá plány Jana Hrazdilová, koordinátorka občanského sdružení Máme otevřeno?

Dalším cílem je, aby lidé s postižením získali v některé firmě stálé pracovní místo. Zatím se nepodařilo, aby klient zůstal ve společnosti pracovat, ale stáže budou pravděpodobně probíhat i v dalším roce.

Letos bylo Občanské sdružení Máme otevřeno? podpořeno i grantem z Evropského sociálního fondu. Díky tomu během roku 2010 bude vedle kavárny otevřena cukrárna Vesmírna a bude se také zaměřovat na zaměstnávání lidí s postižením. Novinkou je, že pracovní trénink nebude probíhat s asistenty, ale jako klasický zaměstnanecký poměr.

"Tímto modelem chceme i ostatním potenciálním zaměstnavatelům ukázat, že člověk s mentálním postižením může pracovat a doufáme, že se firmy budou inspirovat a budou více nabízet pracovní příležitosti lidem s mentálním postižením," vysvětluje Hrazdilová.