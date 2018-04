Pracovat v zahraničí můžete i v době krize

"Pracovní trh v Evropské unii je díky volnému pohybu opravdu výhodný," říká David Chlupáček, poradce sítě Eures. Ta pomáhá lidem orientovat se právě na evropském trhu.

Za prací mohou podle jeho slov stále cestovat odborníci a profesionálové, kteří nacházejí uplatnění ve svých oborech permanentně. Kdo bude dále moci pracovat v zahraničí, jsou rovněž sezonní pracovníci. V zemědělství útlum nenastává a turistický ruch bude také žít dál.

Mnoho Čechů se nyní vrací ze zaměstnání, která měli v Británii či Irsku, tedy v zemích, které ekonomický propad zasáhl výrazně. Někteří z nich se opět poohlížejí po práci v zahraničí.



Ale předtím, než se rozhodnete do ciziny vycestovat, měli byste si sestavit tabulku "pro" a "proti". "Podívejte se na své předpoklady a šance na českém trhu. Představte si práci ve vedlejším okrsku nebo kraji. A nyní k tomu přidejte jiný jazyk, zvyky a prostředí. Jestliže stále věříte, že máte co nabídnout, jděte do toho," vybízí poradce David Chlupáček.



Mezi výrazná "proti" by zařadil vyřizování úředních a právních záležitostí spojených se sociálním zabezpečením a pracovním právem.

Zájemci o práci v cizině by si také měli dát pozor, komu se svěřují do rukou. Ne každá agentura slibující zajištění zaměstnání v cizině pracuje stoprocentně. Potřebné náležitosti si proto dopředu zjistěte například na stránkách www.eures.cz.

Norsko



Výhoda je, že platy jsou v této zemi vysoké a norské firmy nerozlišují mezi "domácími" a cizinci. Stát má rozvinutý sociální systém. Je nutné pracovní povolení, ale od ledna minulého roku Norové zjednodušili proceduru. Vyřízení trvá jeden až čtyři týdny a pracovat můžete ihned po podání žádosti.



Nedostatkové profese: prodavači, řidiči, tesaři, instalatéři, klempíři, kadeřníci, zedníci, nástrojáři, plechaři, pracovníci v lesnictví a zemědělství, softwaroví designéři, analytici a programátoři.



Příklad práce: mechanik nákladních automobilů

Plat: 18–20 eur za hodinu, záleží na zkušenosti a kvalifikaci

Nizozemsko

Pracovní povolení není zapotřebí. Výhoda je, že se snadno domluvíte anglicky či německy.



Nedostatkové profese: pracovníci v zemědělství, stavebnictví, námořníci, řezníci, zpracovatelé ryb, IT specialisté.

Příklad práce: zámečník, průmyslový izolatér

Plat: 350–450 eur týdně.

Slovinsko



Nebudete potřebovat pracovní povolení.



Nedostatkové profese: lékaři, IT specialisté, stavební dělníci, elektrikáři, kuchaři, servírky a barmani, řidiči kamionů.

Příklad práce: kuchař

Plat: 1 000 eur měsíčně

Belgie

Češi mohou získat pracovní povolení typu B, které je platné jeden rok a lze je prodloužit. Žádost o prodloužení musí být podána zaměstnavatelem nejméně měsíc před vypršením současného pracovního povolení.

Když se ucházíte o zaměstnání u belgické firmy, musíte uvést, že potřebujete pracovní povolení. Pokud zaměstnání získáte a obdržíte pracovní smlouvu, belgický zaměstnavatel musí zažádat o pracovní povolení u příslušného úřadu.

Nedostatkové profese: Počítačoví odborníci, stavební inženýři, elektrotechnici, odborníci v elektrotechnice a komunikacích, konstruktéři, řezníci, svářeči, instalatéři.



Příklad práce: IT specialista

Plat: podle dohody, nicméně slibují služební auto, proplácení pohonných hmot a stravenky.

Španělsko

Není nutné pracovní povolení. Přestože je v zemi vysoká nezaměstnanost, zejména v letních měsících bude poptávka po pracovnících navázaných na cestovní ruch.



Nedostatkové profese: kuchaři, číšníci, servírky, barmani, pomocníci a uklízeči v domácnostech, stavební dělníci, zedníci, kameníci, betonáři, stavební tesaři a truhláři, svářeči.



Příklad práce: pokojská

Plat: 1 200 eur měsíčně

Finsko



Není třeba pracovní povolení. trochu problematická je řeč: odborníci upozorňují, že je dobré naučit se základní finská slovíčka, než do země odjedete.



Nedostatkové profese: zdravotní sestry, lékaři – praktičtí i specialisté, dentisté, farmaceuti, pracovníci v zemědělství včetně sezonních pracovníků, řidiči stavebních a zemědělských strojů, stavební tesaři, automechanici, instalatéři, plynaři, svářeči, kuchaři, číšníci, servírky, uklízeči, kadeřníci a holiči.



Konkrétní nabídka práce: oční lékař

Plat: zpočátku 3 500–3 800 eur měsíčně (nejprve bude dotyčný pracovat pod dohledem finského kolegy).