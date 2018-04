Pracovat z domova bude snazší

* V souvislosti s novým zákoníkem se hovoří o nové filozofii. Je pravda, že co není zakázáno, je v pracovněprávních vztazích dovoleno? Nebo jde jen o obecnou proklamaci, která v praxi neplatí?

Není to jen proklamace, ale fakt, na který praxe dlouho čekala. Dříve bylo možné sjednávat jen to, co zákoník dovoloval. Dohodnout si odchylné podmínky bylo možné nejčastěji jen v kolektivní smlouvě. Oproti tomu nový zákoník práce umožňuje takto sjednávat všechny nároky mezi účastníky kromě případů, kdy to zakazuje. V tomto je skutečně možné hledat nové, evropské principy pracovněprávních vztahů.

* Mohl byste uvést příklady dohod, které by byly v pracovním poměru legální, přestože s nimi zákoník práce nepočítá?

K tomu je zapotřebí nejprve říci, že na pracovněprávní vztahy je nově možné ve vymezených případech použít občanský zákoník. Ten mimo jiné hovoří o takzvaných nepojmenovaných smlouvách, které v praxi znamenají zásadní rozšíření smluvních možností. Jako příklad mohu uvést možnost uzavřít smlouvu, podle které budete moci pracovat z domova – jde o oblíbený homeworking, případně teleworking. To dosud bylo velmi komplikované.

* Co ještě přináší zákoník práce zásadně nového? Myslíte si, že je revolucí v pracovním právu?

Nový zákoník je krokem kupředu v mnoha oblastech, ale o revoluci se podle mě hovořit nedá. Obsahuje také mnoho nepřesností a chyb a řešení tohoto problému se stalo kartou v mariáši, který rozehráli čeští politici. Ta hra stále nekončí. Když se ptáte, co přináší kodex nového, tak na to by byla dlouhá odpověď. Mě spíše zajímá, jaký ohlas bude mít jeho zavedení do každodenní praxe. Vím, že jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé uvítají uplatnění volnosti jejich vztahu. Začíná to pracovní smlouvou, jejíž role je posílena, praxe se konečně dočkala také kont pracovní doby, zavedení jednotné výpovědní doby na dva měsíce a zjednodušení mzdové legislativy.

* Jaká úprava pracovněprávním vztahům v Česku stále chybí?

Chybí především to, na co jsou v zákoníku práce odvolávky, ale dosud to nevyšlo. Jsou to prováděcí předpisy k řadě ustanovení zákoníku.