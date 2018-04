Pracovní cesta

10:00 , aktualizováno 10:00

Firma má pružnou pracovní dobu se začátkem od 6.30 do 8.00 a koncem od 15.00 do 16.30. Pro účel pracovní cesty je stanovena pevná pracovní doba od 7.00 do 15.30. Je to tak v pořádku? A když pracovník jede na pracovní cestu, přičemž vyzvedne na letišti zahraniční návštěvu a vozí ji po republice a přitom i pracuje - co je odpracovaná doba a co doba strávená na pracovní cestě?